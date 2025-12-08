チャットボット型WEB接客ツール「sinclo」AI活用により、一括ヒアリング機能をアップデート

株式会社エフ・コード

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、証券コード：9211、以下「当社」）は、チャットボット型WEB接客ツール「sinclo」において、『一括ヒアリング』機能をアップデートしたことをお知らせいたします。

■一括ヒアリング機能について

『一括ヒアリング』機能とは、ユーザーの連絡先情報をご入力いただく際、メール署名などをコピー＆ペーストしていただくことで、会社名・お名前・メールアドレスなどの必要項目を自動で判別し、効率的にヒアリングできる機能です。

■今回の機能アップデートについて

今回のアップデートでは、情報判別にAIを活用することで、英語表記の署名や形式が異なる署名フォーマットにも柔軟に対応できるようになり、自動読み取り精度を向上しました。

本アップデートにより、BtoBサイトの問い合わせ獲得、商談申込、資料請求などにおけるフォーム入力負担の軽減が期待でき、成果につながるユーザー体験の向上を実現します。

なお、本機能のご利用には「シナリオ機能オプション」の契約が必要です。

■「sinclo」について

ノーコードでWeb接客を実現できるチャットボット型のWeb接客ツールです。誰でも簡単に、チャットボットを導入・運用でき、自動対応と有人対応を組み合わせたハイブリッドな運用が可能であり、Webマーケティング・カスタマーサポート・接客や営業の課題を1ツールで解決するツールです。

sincloサービスサイト：https://chat.sinclo.jp/

▼sincloや機能アップデートについてのお問い合わせ先

https://chat.sinclo.jp/contact/





〈株式会社エフ・コードについて〉

■事業概要

株式会社エフ・コードは、「マーケティングテクノロジーで世界を豊かに」を理念に掲げ、マーケティングとAI/テクノロジーによる支援を行うマーケティングテクノロジーカンパニーです。2006年の設立以来、デジタルコンサルティング、デジタルマーケティング支援、SaaSプロダクト提供、UI/UX改善といった領域でクライアントのマーケティングを支援。近年はAI/テクノロジー領域で生成AI活用のプロダクト提供、生成AIの活用支援や教育、AIを活用したアプリケーション開発等によってクライアントの業務改革を支援。グループ15社により、さらなる事業拡大を目指してまいります。

■会社概要

会社名： 株式会社エフ・コード

所在地： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1 神楽坂外堀通りビル2F

代表者： 代表取締役社長 工藤 勉

設 立： 2006年3月

事業内容：DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援

資本金：55,849千円（2025年6月末)

社員数：約850名（2025年6月末、グループ全体）

URL ： https://f-code.co.jp/

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）