【12/16(火)｜ウェビナー開催】感覚からファクトへ！会話分析AIが叶えるデータドリブンな人材育成

Umee Technologies株式会社

組織を変革するインサイトアナリシス(TM)「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、営業生産性向上支援に定評のあるパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：市村 和幸、以下「パーソルビジネスプロセスデザイン」）と、12月16日（火）13:00 - 14:00に無料オンラインセミナー「感覚からファクトへ！会話分析AIが叶えるデータドリブンな人材育成！新人の早期戦力化を実現した組織が実践したAI/データ活用施策とは？」を開催いたします。

申込みはこちら :https://frontagent.umeecorp.com/seminar/20251216

kintone連携で実現する科学的な人材育成

「背中を見て覚えろ」といった旧来の指導や、個人の感覚に依存したフィードバックに限界を感じていませんか？

労働人口の減少に伴い、新人や若手社員を「いかに早く、確実に戦力化するか」は、企業の持続的な成長において喫緊の課題です。

しかし、実際の育成現場では、ハイパフォーマーがなぜ成果を出せるのかがブラックボックス化しており、指導内容が属人化しやすいという悩みが尽きません。

「あの人の営業トークを全員ができれば…」

そう思いながらも、具体的な継承方法が見つからないのが現実ではないでしょうか。

本ウェビナーでは、パーソルビジネスプロセスデザインとユミーが共催し、「会話分析AI」「インサイトアナリシス」を活用した科学的な人材育成のアプローチを解説します。

特に、kintoneと連携したFront Agentを活用することで、商談データと顧客データを統合し、CRMデータに基づいた体系的な営業人材育成を実現する具体的な方法をご紹介します。

こんな方におすすめ

セミナー概要

- 部下への指導が感覚的になりがちな営業・CS部門のマネージャー／育成担当者- - 納得感のあるフィードバックができていないと感じている方- - データとファクトに基づいた科学的な指導方法を学びたい方- ハイパフォーマーのスキルを組織全体に横展開したい方- - トップセールスのノウハウを言語化し、標準化したい営業・CS部門のマネージャー- - 「あの人のトークを全員ができれば」を実現したい方- 社内に蓄積された会話データやCRMデータを有効活用したい方- - kintoneやSalesforceなどのCRMデータを育成に活かしたいDX推進・経営企画担当者- - 商談データと顧客データを統合した分析を実現したい方- 最新のAIツールを用いた組織改革に興味がある方- - セールス・イネーブルメントの最新手法を学びたいDX推進・経営企画担当者- - kintone連携によるAI活用の具体的な方法を知りたい方

開催日時: 2025年12月16日（火）13:00～14:00

開催形式: オンライン（Zoom）※全国どこからでも参加可能です

申込期限: セミナー開始まで

参加費: 無料

主催: Umee Technologies株式会社

共催: パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

Front Agentとは

会話を録音するだけで、顧客の見えない本音を可視化し、組織を変革するインサイトアナリシス(TM)です。見えない本音から勝ち筋を導き出す特許技術、Deep Insight Engine(TM)を搭載。なぜ、お客さまは貴社を選ぶのか。なぜ、お客さまは購入しなかったのか。お客さまに選ばれつづけるために、Front Agentがお客さまとの会話からインサイトへと導きます。対面、Web会議、電話、あらゆる会話に対応し、kintoneやsalesforceのAIエージェント化も実現。サイボウズパートナー評価制度にて3つ星を獲得。

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「話術の視覚インストール時代」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。