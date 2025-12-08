不動産テックTRUSTART、「R.E.DATA」に全国11万件以上の工場データを追加

TRUSTART株式会社

AI×不動産ビッグデータで不動産関連業務のDXを伴走支援するプラットフォーム「R.E.DATA (リデータ)」を開発・提供するTRUSTART株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：大江洋治郎、読み：トラスタート、以下「TRUSTART」)は、各種不動産の地番・家屋番号レベルの詳細情報から所有者を瞬時に可視化する不動産オーナーデータベースであるR.E.DATAに、全国11万件を超える工場登記情報の追加を完了したことをお知らせします。

背景と目的

近年、製造業においては、グローバルサプライチェーンの不安定化、事業承継問題、国内回帰の動きなどにより、工場の統廃合や移転、M&Aといった不動産戦略の重要性が高まっています。また、金融機関やコンサルティングファームにおいても、企業の信用力評価や資産価値算定において、工場の実態把握は不可欠です。

TRUSTARTが提供する「R.E.DATA」は、これまで登記簿等の不動産情報とAI技術を組み合わせることで所有者情報を瞬時に導き出し、不動産業界のDXを支援してきました。この度、特に戦略的な重要性が高まっている「工場」に関する登記情報を追加することで、製造業や金融、コンサルティングファーム、自治体といった、より幅広いステークホルダーの皆様の「データの力による意思決定の高度化」に貢献してまいります。

主なユースケース

今後の展開

- 製造業：M&A戦略・不動産最適化M&A戦略の初期段階で、買収対象企業の持つ工場資産を漏れなく特定し、その立地や規模、登記情報に基づき資産価値を迅速かつ客観的に評価することが可能になります。また、グローバルサプライチェーンの見直しや国内回帰に伴う最適な移転・統廃合候補地の探索や、既存アセットの遊休化リスク評価にも活用できます。- コンサルティングファーム：リスクマネジメント・事業戦略地震・水害などの災害リスクを考慮した代替生産拠点の探索や、データに基づいたBCP（事業継続計画）の策定支援。また、特定の産業や地域における競合他社の生産能力やアセット状況の分析を通じた事業戦略策定にも活用できます。- 金融機関：与信審査・担保評価金融機関にとっては、工場の詳細な設備内容や登記簿上の事業実態に基づいた与信審査の高度化に寄与します。担保とする工場不動産についても、その実態（立地、規模、新旧）と市場データを組み合わせることで、精緻な担保価値の算定が可能になります。- 自治体：地域経済活性化・企業誘致地域経済活性化の取り組みとして、遊休工場や事業承継ニーズのある工場の早期特定が可能となり、特定の業種や規模の企業をターゲットとした効果的な企業誘致戦略の立案に役立てることができます。

当社では、「不動産ビッグデータの全アセット網羅」を目標に、R.E.DATAに各種アセットタイプを順次拡充しており、工場データに続き、駐車場や倉庫の登記情報を追加する予定です。

今後も、産業用不動産の登記情報を一括で取得・分析し、当該不動産の売買・開発における営業活動や戦略立案に役立てたいという企業のニーズに応え、サービス拡充に邁進してまいります。

クラウド型の不動産ビッグデータプラットフォーム「R.E.DATA Plus」について

日本全国から多種多様な不動産ビッグデータを日々タイムリーに収集し、新規見込客へのダイレクトアプローチや法人・個人のプロファイリング、日常業務の効率化を可能にする「R.E.DATA Plus」をご提供しております。

「R.E.DATA Plus」は、インターネット上に存在しない役所や現地のみに存在するアナログな不動産情報を中心にビッグデータを形成しており、全国の「相続」「売買」などの不動産の異動登記情報や「アパート」「マンション」「ビル」「工場」「倉庫」「太陽光パネル」などのアセットタイプを、ユーザー自らが自由に選択して閲覧することができ、さらに「用途地域」、「土地面積」、「最寄りの公示価格」などで抽出条件を設定することも可能な不動産ビッグデータ閲覧サービスです。不動産・金融・インフラ・士業など、多種多様な業界にご活用いただいております。

＜TRUSTART株式会社概要＞

会社名 ：TRUSTART株式会社

代表者：代表取締役 大江 洋治郎

事業内容：不動産ビッグデータ提供事業、不動産調査事業

本社：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館7階

設立：2020年5月

URL ：https://www.trustart.co.jp/

お問い合わせ :https://www.trustart.co.jp/contact/