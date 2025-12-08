体験型アート“おおきな福笑い”が初登場！「東京ミッドタウンのお正月2026」

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

東京ミッドタウン（港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社）は、2026年1月2日（金）から1月4日（日）までの期間、新年を祝うおもてなしとして「東京ミッドタウンのお正月2026」を開催します。

獅子舞や振る舞い酒、和楽器演奏会、さらにはTOKYO MIDTOWN AWARD受賞アーティストとのコラボレーション企画として東京ミッドタウンのお正月のために制作された体験型アート「おおきな福笑い」が初登場。大人からお子様まで五感で楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。また、新年にふさわしい特別な料理でお正月気分を盛り上げる「ごちそうはじめ」では、厳選した食材を取り入れた今だけの特別なコース・御膳をご用意しております。東京ミッドタウンで、晴れやかな新年の幕明けをお迎えください。

新春を彩る、華やかな体験

●おおきな福笑い 【NEW】

TOKYO MIDTOWN AWARD受賞アーティストの田中優菜氏が手掛ける「おおきな福笑い」。日本の伝統的なお正月遊び「福笑い」がビッグサイズで登場します。目や鼻などの顔のパーツに加えて、おせちの具材をイメージしたオリジナルのクッションを自由に配置しながら完成させる、全身を使って楽しむ体験型アートです。触ったり、動かしたり、寝転んで自分自身が作品の一部になってみたり、遊び方は自由自在！ご家族やお子様同士はもちろん、周りで見る方も一緒に楽しめる空間で、新しい年の始まりをお楽しみください。

▲イメージ

【開催日】2026年1月2日（金）～1月4日（日）

【時間】11:00～17：00

【場所】アトリウム

【料金】無料

【協力】田中優菜 （TOKYO MIDTOWN AWARD 2018 アートコンペ受賞アーティスト）

▲田中優菜氏▲TOKYO MIDTOWN AWARD 2018 田中優菜氏受賞作品 「愛おもう屋台」▲おおきな福笑い イメージ

＼TOKYO MIDTOWN AWARD について／

東京ミッドタウンが次世代を担うデザイナーやアーティストの発掘と支援、その先のコラボレーションを目的として、2008年よりデザインとアートの2部門で開催するコンペティション。

【公式サイト】https://www.tokyo-midtown.com/jp/award/

～お正月を感じるお休み処で一休み～

「おおきな福笑い」でにぎわう様子を眺めながら、日本茶を片手にくつろげるお休み処をご用意。

新春のひとときをごゆっくりお過ごしください。

【開催日】2026年1月2日（金）～1月4日（日）

【場所】アトリウム

【料金】無料

【協力】日本茶インストラクター協会 東京都支部

▲イメージ

●振る舞い酒

新年最初のおもてなしとして、振る舞い酒を実施します。

先着800名様に東京ミッドタウン・オリジナル枡でお配りします。

【開催日】2026年1月2日（金）

【時間】10：45～12：00

※無くなり次第終了

【場所】プラザ1F キャノピー・スクエア

【料金】無料

【協力】SAKE SHOP福光屋

▲過去の様子

●獅子舞

禍（わざわい）を払い、福を呼ぶといわれている「獅子舞」が、太鼓と笛の音に合わせて館内を練り歩きます。

【開催日】2026年1月2日（金）～1月3日（土）

【時間】１.11：00 ２.13：00

３.15：00 ４.16：30

※各回20分程度（予定）

【場所】ガレリア館内各所

【料金】無料

【協力】神田囃子睦会

▲過去の様子

●書で綴る、東京ミッドタウンからの年賀状

2名の書道家が「東京ミッドタウン・オリジナル和紙年賀状」に参加者の好きな文字（2文字まで）を書いてプレゼント。

【開催日】2026年1月2日（金）～1月4日（日）

【時間】11：00～16：00 ※各日先着500名様

【場所】ガレリア3F IDEE SHOP / IDEE CAFE PARC前

【書道家】伴 心義（ばん しんぎ）

石川明歩（いしかわ めいほ）※予定

【料金】無料 ※1人につき1枚

【協力】一般社団法人才幹書院

▲過去の様子

●和楽器演奏会 【NEW】

ゆったりとした空間で雅やかな音に耳を傾けながら、心穏やかに新年を感じるひとときを演出。

【開催日】2026年1月2日（金）～1月4日（日）

【時間】11:30～ / 14:00～ / 16:00～

【場所】ガレリア2F lucien pellat-finet前

【料金】無料

▲イメージ





●演奏スケジュール

1月2日（金）：篠笛と太鼓で迎える初音

【演奏者】和楽器ユニット 天樂（小林みゆ・浅野聡太）

【楽器】篠笛、和太鼓

太鼓と、日本の伝統的な横笛である篠笛（しのぶえ）が織りなす多彩な音色で、古典からオリジナルまで幅広く表現します。メンバーはいずれも国内外で活躍する実力派。2024年には宮本亞門氏らにより「NEXTアーティスト」※に選出。今回はお正月の名曲や各地の祝いの民謡曲で新春を彩ります。

▲和楽器ユニット 天樂

※東京ミッドタウン日比谷「NEXT アーティスト」

https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/next-artist/artist/2024/



1月3日（土）：日本の美を奏でる雅楽

【演奏者】太田 豊、柏木 理、永井大志

【楽器】龍笛、篳篥、笙

雅楽は古代アジア諸国やシルクロードの芸能に基づき、平安時代中期に完成した「世界最古のオーケストラ」といわれる日本の伝統芸術です。龍笛（りゅうてき）・篳篥（ひちりき）・笙（しょう）という雅楽に使用される代表的な管楽器の調べをお楽しみいただけます。2026年の干支にまつわる曲や楽器紹介などを交えながら、初春の雅なひとときをお届けします。

▲（画像左から）太田豊、柏木理、永井大志



1月4日（日）：春夢感じる箏のひととき

【演奏者】渡邊香澄、橋本みぎわ

【楽器】箏

東京藝術大学出身の箏（こと）奏者として国内外で活躍する両者が、日本伝統楽器の美しい音色で新年の始まりを彩ります。2つの箏が織りなす和のひとときをどうぞお楽しみください。

▲（画像左から）橋本みぎわ、渡邊香澄



お正月イベントの詳細はこちら：https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7772/

新春を味わう、ごちそうはじめ

新年にふさわしい華やかな美食で“ごちそうはじめ”をしてみませんか。縁起の良い食材を使用した贅沢な料理たちが彩る、幸先のよい一年の始まり。東京ミッドタウンならではのバラエティ豊かなラインナップをお楽しみください。

▲イメージ

【期間】2026年1月2日（金）～1月12日（月・祝）

【参加店舗】

Artisan de la Truffe Paris / orange / SILIN 火龍園 / SUSHI TOKYO TEN、 / 千里馬 南翔小籠 / てんぷら山の上 Roppongi / NIRVANA New York / KNOCK CUCINA BUONA ITALIANA / まるや本店 / 宮川町 水簾 / UNION SQUARE TOKYO / RIO BREWING ＆ CO. BISTRO AND GARDEN



■お年賀ふきんプレゼントキャンペーンも実施！

1月2日（金）、3日（土）、4日（日）の3日間限定で「ごちそうはじめ」対象メニューをご注文いただいたお客様に、中川政七商店街の「かや織ふきん」をプレゼントいたします。

新春のお楽しみ、東京ミッドタウンのウィンターセール開催！

東京ミッドタウンの冬セールは、2026年1月2日（金）から開催。ファッション・インテリアなど多彩なお店がお得な商品をご用意しております。このお得な機会をぜひお見逃しなく！

【期間】2026年1月2日（金）～1月12日（月・祝）

＼年明け1月2日から滑り初め！／

ウィンターシーズンを通してスケートが楽しめる

「Yunth MIDTOWN ICE RINK」は2月23日（月・祝）まで開催

▲イメージ▲過去の様子

東京ミッドタウンの冬の風物詩、「MIDTOWN ICE RINK（ミッドタウン アイスリンク）」。都内の屋外アイススケートリンクでは最大級かつ、本物の氷の上でスケートができる当イベントは今年で17回目。今年はスキンケアブランド Yunth（ユンス）とコラボレーションし、2月23日（月・祝）までの開催で、ウィンターシーズンを通してお楽しみいただけます

協賛：Yunth（ユンス）





詳細はこちらから

▼Yunth MIDTOWN ICE RINK

https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7659/

