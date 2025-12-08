【志摩観光ホテル】2026年 ホテルオリジナル日本酒「志摩」第6弾は「宮の雪」の宮崎本店とのコラボレーション。三重の水と米で醸す、華やかで繊細な純米大吟醸を700本限定で販売。

株式会社近鉄・都ホテルズ

志摩観光ホテル（所在地：三重県志摩市阿児町神明731）は、2026年ホテルオリジナル日本酒「志摩」純米大吟醸（三重県産山田錦／720ml）を2025年12月15日（月）より数量限定で販売します。

2021年から続くオリジナル日本酒企画の第6弾となる今回は、江戸後期創業の酒蔵・宮崎本店（三重県四日市市）とのコラボレーション。鈴鹿山系の柔らかな伏流水と三重県産山田錦を100％使用し、華やかな吟醸香と米の旨味を感じる、まろやかで繊細な純米大吟醸に仕上げました。

概 要

■商品名 志摩観光ホテル 2026年オリジナル日本酒「志摩」純米大吟醸 三重県産山田錦（720ml）

■価 格 7,000円 ※消費税込

■販売数 700本（数量限定）

■販売日 2025年12月15日（月）より

商品情報

原料米： 三重県産山田錦100％

精米歩合： 45％

アルコール分： 16度

内容量： 720ml

特 徴： 鈴鹿山系の柔らかでクリアな伏流水で醸した純米大吟醸。華やかな吟醸香と山田錦らしい旨味・膨らみを感じられる、まろやかで繊細な酒質です。幅広いお料理と愉しめる味わいです。

ラベル、パッケージも酒蔵をイメージしたデザインで制作。本年は伊勢型紙の文様をモチーフとし、

酒蔵を象徴する銘酒「宮の雪」になぞらえた雪柄を配しました。

販売情報

・販売店舗 ザ クラシック ショップ（営業時間8:00～20:00）

ザ ベイスイート ブティック（営業時間9:00～12:30 / 15:30～18:00）

都ホテルオンラインショップ(https://shop.miyakohotels.ne.jp/shopdetail/000000002567)

https://shop.miyakohotels.ne.jp/shopdetail/000000002567

・予約・お問い合わせ 志摩観光ホテル ショップ 0599-43-1231（ショップ直通）

宮崎本店について

宮崎本店外観

江戸時代後期に創業。鈴鹿山系の伏流水に恵まれた地で酒造りを続ける酒蔵。麹造りや発酵管理を丁寧に行う品質へのこだわりと伝統を守りつつ技術革新で、時代に合わせた酒造りを追求しています。

地域とともに歩む誠実な蔵として、「宮の雪」をはじめとした多くの銘酒を輩出しています。

各レストランでも提供。料理とともにお愉しみください。

日本酒「志摩」と味わう

総料理長 樋口 宏江のひと皿

酒蒸しにした三重県産ハマグリの酒蒸しと野菜のスープに焼きリゾットを合わせました。

白菜、大根、原木椎茸、牛蒡など、たっぷりの野菜の優しい出汁に蛤の旨味が溶け込んだ味わいは、「志摩」のふくよかさと調和します。常温に近い温度でお愉しみいただくのがおすすめです。

志摩観光ホテル オリジナル日本酒「志摩」シリーズ

三重県産ハマグリの酒蒸し 焼きリゾットと冬野菜を添えて

志摩観光ホテルは、三重の食材と生産者とのつながりを大切にしながら、2021年より県内の酒蔵と「三重の水・酒米・技・風土」にこだわった日本酒を企画してきました。

これまで、太田酒造、清水清三郎商店、若戎酒造、瀧自慢酒造、河武醸造と、三重を代表する酒蔵とコラボレーションを重ねてきた本シリーズ。第6弾となる今回は、四日市の老舗・ 宮崎本店とともに醸す純米大吟醸です。

【本商品についてのお客様からのご予約・お問い合わせ先】

志摩観光ホテル TEL 0599-43-1211（代表）TEL 0599-43-1231（ショップ直通）

※写真はすべてイメージです。

※表示料金には消費税、または消費税・サービス料が含まれています。

志摩観光ホテル

～ 志摩時間へ、ようこそ ～

三重県の志摩半島南部、美しいリアス海岸や大小さまざまの島を有し、伊勢志摩国立公園の自然豊かな賢島にあり、穏やかな英虞湾海と深い森に抱かれた大人のラグジュアリーリゾートです。9万平米の広大な敷地と多彩なアクティビティでご滞在を彩るひとときを提供しています。また、両館には4つのレストランとカフェを備え、豊穣の海の恵みと三重の美食をお楽しみいただけます。英虞湾に沈む夕景では、リアス海岸に浮かぶ島々、名産でもある真珠養殖の筏が織り成すシルエットが神秘的な光景。その豊かな自然が「日本の原風景」とも称された、ここにしかない緩やかな時の流れをお過ごしください。



517-0502 三重県志摩市阿児町神明731

TEL 0599-43-1211 （ホテル代表）



公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/shima/

公式Instagram https://www.instagram.com/shimakankohotel/

公式Facebook https://www.facebook.com/shimakankohotel