7月比で10月の実績件数が 8.9倍 に急伸。高速道路「定額乗り放題」×宿泊の連携プラン、5月の開始から5ヵ月連続で過去最高を更新中

宿泊予約連携型の高速道路定額&乗り降り放題プラン「STAYNAVI×速旅」（株式会社PeertoがNEXCO中日本と連携して運営）の実績動向を発表します。

本プランは、宿泊施設の直販強化と地域周遊促進の両立を通じて、対象エリアの観光地活性化に貢献することを目的としています。

本リリースは予約（受注）ではなく「チェックイン実績」を基準に評価しています。2025年10月（単月）の実績を分析した結果、7月（単月）との比較で実績件数は4か月で8.9倍に急伸しました。関連売上は7.7倍、実際にご利用いただいた人数も4.9倍と、複数KPIが同時に伸長しました。

首都圏に加えて中京圏の構成比が上昇するなど、実際の利用者の広がりも確認できます。

※すべて比較・倍率・構成比のみで表現し、絶対値は非公開です。

「STAYNAVI周遊ドライブプラン」の特徴

提携宿泊施設とセットで予約することで、高速道路料金が割安・定額になり、周遊エリア内は乗り降り自由でご利用いただけるお得なプランです。

主な分析結果（2025年10月実績（単月）、7月比（単月））

（1）実績で示す成長

・ 実績件数：8.9倍（チェックインベース）

・関連売上：7.7倍、実績人数：4.9倍

・いずれも実際にご利用いただいた実需に基づくもので、サービスの拡大を明確に示しています。

（2）地域の分散と新規発着の効果

・中京圏の構成比が上昇し、首都圏偏重だった実際の利用者が多様化。

・新設された発着カテゴリが、実績ベースでも意味のある割合を占めるに至りました。

これにより、従来の一極集中から地域バランスの改善が進んでいます。

追加された2プランは下記となります（いずれも税込）

中京圏⇒南信州・甲府プラン

3日間で普通車5,700円、軽自動車等4,600円

https://drive.staynavi.direct/plans/004

https://hayatabi.c-nexco.co.jp/drive/detail.html?id=185

中京圏⇒南信州・下呂プラン

2日間で普通車4,400円、軽自動車等3,500円

https://drive.staynavi.direct/plans/005

https://hayatabi.c-nexco.co.jp/drive/detail.html?id=186

（3）プラン構成の最適化

・上位プランの構成比が上昇。

・ユーザーが実際に選ぶ導線（料金・ルート・滞在組み合わせ）へ最適化が進み、実際の利用者の厚みが増しています。

（4）受け皿（施設側）の広がり

・実績発生施設の裾野が拡大（大手偏重からの分散）。

・地域旅館・中小ホテルにも効果が波及。周遊動線と宿泊の連携により、地域単位の経済効果を

高める基盤が整いつつあります。

コメント

株式会社ピアトゥー 代表取締役社長 杉田真志

「『受注』ではなく『実績』で見ても、7月以降倍々で伸びてきました。秋口は8.9倍まで伸長し、中京圏の構成比上昇という質的な変化も確認できています。今後も、実際に選ばれる導線の磨き込みと、受け皿の拡充により、一段の成長を図ります。」

■ STAYNAVI運営（株式会社ピアトゥー）

STAYNAVI：https://drive.staynavi.direct/

STAYNAVI×速旅（VALUE DRIVE）：https://peerto.jp/service/valuedrive/

代表者：代表取締役社長 杉田真志

事業内容：観光関連業界向け各種サービス・システムの開発・提供

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8-3 丸の内トラストタワー本館20階

https://peerto.jp/service/valuedrive/

【注記】

・本リリースの数値はすべて実績（チェックイン）ベースの比較・倍率・構成比のみで表現し、絶対値は非公開です。

・期間比較は2025年7月 vs 10月（単月比較）を基本としています。