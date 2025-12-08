TBSテレビが「CES 2026」米・ラスベガス現地で出展！

株式会社TBSテレビ

TBSテレビは、2026年1月6日（火）から9日（金）（※現地時間）まで、アメリカ・ネバダ州ラスベガスで開催される世界最大規模のテクノロジー展示会「CES 2026」に出展します。

グローバルパビリオン会場に設営される日本パビリオンブース内で、以下の製品展示・ピッチを行います。また、1月4日（日）開催のメディア向けイベント「CES Unveiled」にも初めて出展します。

■ Live Multi Studio （LMS）

TBSテレビとWOWOWが共同で開発する、映像・音声・制御信号伝送ソフトウェアです。独自の伝送技術により、インターネット環境でも、安定した超低遅延の映像伝送を実現します。放送局、VTuberライブ、配信イベント、メディアアートなど、お客様利用実績も多数。海外中継での利用実績もあります。

「CES 2026」では、ラスベガスの会場と東京・赤坂のTBSを繋いだ、リモートプロダクションのデモを展示予定！

公式サイト：https://livemulti.jp/studio/

■ 音六AI

原稿さえあればナレーションの音声が完成する・・・そんな夢のようなシステムが「音六AI」です。音声合成技術を活用して、テキストから音声を生成します。指定した秒数で音声生成が可能で、多言語対応も可能。TBSはじめJNN系列局においてもOA、配信と活躍中です。今年11月には一般販売も開始し、活躍の幅を拡大しています。

公式サイト：https://oto6.zone/

■ T-QOM

インターネット回線を利用した、スマートフォン・タブレットで動作するコミュニケーション（インカム）アプリです。インカムライン２系統、PGMライン２系統、タリー４系統を１つにまとめ、操作しやすいUIを提供。誰でも簡単な利用を可能にします。

インターネット環境があれば使用可能なため、中継現場やリモートプロダクション環境で大活躍しています。さらに海外では国際電話をかける必要がない事から費用削減にもつながっています。イベント、商業施設など、様々なシチュエーションでの活用が期待できます。

■出展概要

展示会名称：CES 2026

展示会公式サイト：https://www.ces.tech/

開催期間：2026年1月6日（火）から9日（金）まで（※現地時間）

パビリオン名：Japan Tech Project

展示会場住所：The Venetian Expo Las Vegas 201 Sands Avenue, Las Vegas, NV 89169

展示会場サイト：https://www.vegasmeansbusiness.com/listing/the-venetian-expo/30942/

○パビリオン詳細「Japan Tech Project」

出展社名：Tokyo Broadcasting System Television, Inc.

ブース番号：#50339

展示会場： Venetian Expo, Halls A-D (Global Pavilion)

「JAPAN TECH」サイト：https://ces-japantech.jp/

パビリオンイメージ図

○メディア向けイベント「CES Unveiled」

出展社名：Tokyo Broadcasting System Television, Inc.

開催日時：2026年1月4日（日）午後5:00-8:30（※現地時間）

ブース番号：#425

展示会場： Mandalay Bay Convention Center, Level 2, Shoreline Exhibit Hall

■CES概要

CES（シーイーエス、Consumer Electronics Show）は、アメリカ・ネバダ州ラスベガスで毎年1月に開催される世界最大規模のテクノロジー展示会です。

■TBSテレビ開発プロダクト ポータルサイト

「TBS Tech Portal」 https://www.tbs.co.jp/techportal/