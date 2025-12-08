イラストレーションの今を収録した人気シリーズ最新刊『ILLUSTRATION 2026』発売！初回限定特典も

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、書籍『ILLUSTRATION 2026』を2025年12月8日に発売します。本書は、世界が注目する日本のイラストシーンを横断した実力派作家150名を掲載した「ILLUSTRATION」シリーズの最新2026年版です。発売を記念し、初回購入特典の配布もおこないます。



カバーイラストは、人気イラストレーターのPALOW.

世界が注目する日本のイラストシーンの今を収録したベストセラー、「ILLUSTRATION」シリーズ。

『ILLUSTRATION 2026』では、多種多様なポップカルチャーから刻々と変化するネットカルチャーまで、日本のイラストシーンを横断した実力派作家150名を掲載。全掲載作家が前書『ILLUSTRATION 2025』から入れ替わり、現代イラストレーションの最先端に触れることができます。

今回のカバーイラストは、バーチャルシンガー・花譜のキャラクターデザインをはじめ、KAMITSUBAKI STUDIO関連のアートワークを数多く手がける人気イラストレーター、PALOW.。ブックデザインは、多くの作家が信頼を寄せる気鋭デザイナー、有馬トモユキが担当します。

巻末には、スマートフォンRPG『アナザーエデン 時空を超える猫』のキャラクターデザインを手がけるチェー・シンウ、アニメや漫画関連のデザインワークを幅広く手がける『.MP』のアートディレクター・堀内 秀のインタビューを収録するほか、本書カバーデザインの制作過程をPALOW.と有馬トモユキの両者が語る特別対談を収録しています。



「ILLUSTRATION」シリーズは、『人の創造性は輝く宝石』をスローガンとして掲げ、作家それぞれが歩んできたヒストリー、そこから生まれる「個性」と「創造性」を唯一無二の価値があるものとして最大限に尊重していきます。

また、本書の刊行を記念し、別仕様カバーの特別版（中身は通常版と同様です）をAmazonと翔泳社の公式通販SEshopにて数量限定で販売しています。

クリアファイル、イラストカードなど、初回限定購入特典を各書店にて配布

本書『ILLUSTRATION 2026』をご購入いただいた方に、クリアファイル・イラストカードなどの初回限定特典を配布します。各書店やWeb書店などで配布する特典は異なります。

詳細は、特設サイト（https://www.shoeisha.co.jp/book/campaign/ILST2026）をご確認ください。

翔泳社の運営する公式通販サイトSEshopでは、SEshopオリジナル特典セットをプレゼントします。

■SEshop限定特典内容

クリアファイル（A5サイズ）、イラストカード（2種）、デジタル壁紙

※ 特典の内容は店舗によって異なります。一部、取り扱いのない店舗もございます

※ 配布数は限りがございますので、無くなり次第終了となります。ご了承ください。

【ILLUSTRATION 2026掲載作家】（五十音順／敬称略）

青井わに／甘春わすれ／雨宮ひかる／あやこ／Yeye／いずっち／いそ／ito／イナガキスミカ／いなた／犬波／犬吠徒歩／うづきあお／内海／UMISIDA／ウミ乃／Nxhqt／ERIOL／Engawa／大友しゅうま／オーゾラノ／oomisoka1231／oneha／おのばね／織本 左／恩沢／かいばしら／楓／加々／かげんおゆひ／かねひさ和哉／亀山／kame湯／からす商／枯野浅樹／KIERA／kieltokki／kigimura／窮すれば窮す／GYUNYU／國安ユウキ／栗田有佳／呉晴／黒田愛里／研そうげん／ゴゴゴ／御座井マス／五七翔二／こむぎ／kon.／SAIJOH MACOTO／斉藤P／さゞ波／佐藤さと／さめない／1/35少年／shiohida／鹿野里美／色田／紫昏たう／sitry／四宮 愛／Sihyun／志村 駿／城 愛音／jon終／しろくらげ／ZQ／背骨ロング／soresaki／タカハシ マホ／たかやりく／タカラカオリ／タケウチリョースケ／只野彩佳／たにこうたろう／たゆめる／タワタリナツキ／茶沢（えび）／津沢イナ／つり河／テナテル／TEL／土岐可奈子／鳥海ひかり／鳥住ヨモ／Nah／中居ベル／中邑故一／ni~／二反田こな／ニツ子／252%／錬宮／Norixio／橋本佳奈／長谷川 海／畑乃おいも／BANILIZO／はまぎしかなえ／hara／PALOW.／万歳寿大宴会／ピカタ／日向山葵／平澤 南／ぶくろて／fjsmu／藤原琴美／冨士原 良／buri／僻地／hewa／ぽ院／ほしねぎ／星村ゆめぁ／popman3580／PODO／PORO／mao／マコカワイ／masadaora。／ましろか／松園量介／まつもとまち／眩しい／丸千代／まるのき／まれ／misa kirisu／MID／ミナミ／みやたかな／宮本香那／myntx／メイ・メイ／やなお／87gi／やまもとりの／吉田雨水／米澤真子／YOHARI／らいす／リサ／りゃう／ryota／LUCA TIERI／REOspikee／山葵棗／わだちず

【巻末スペシャルインタビュー】

・SPECIAL INTERVIEW PART1

チェー・シンウ（WFS）が語る

キャラクターデザイナーから見た現在のイラストレーション

・SPECIAL INTERVIEW PART2

堀内 秀（.MP inc）が語る

アートディレクターから見た現在のイラストレーション

・SPECIAL INTERVIEW PART3

イラストレーター PALOW. × アートディレクター 有馬トモユキが語る

「ILLUSTRATION 2026」のカバーデザインができるまで

■書籍概要

『ILLUSTRATION 2026』

編集：平泉 康児

発売日：2025年12月8日

定価：3,300円（本体3,000円＋税10%）

判型：B5変・320ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798194325

