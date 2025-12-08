博展が語る経理AIのリアル！AIエージェント導入の成功法則をビジネス映像メディア「PIVOT」で公開

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一）は「経理AI導入の成功法則」をテーマとした動画をビジネス映像メディア「PIVOT」で2025年12月8日（月）に公開しました。

【視聴URL：https://youtu.be/MqIDYiLz628】

■概要

本動画では、体験型マーケティング大手の博展のCFO藤井由康氏とCFO補佐の鈴木裕太氏が出演し、TOKIUMの経理AIエージェント導入の実体験を語ります。

「従業員には作業ではなく本来の業務に注力してもらいたい」という全社方針のもと、バックオフィスの定型業務アウトソースを推進する同社が、月間トータル4,000明細にのぼる経費承認や業種柄多い出張手配の課題に対し、経理AIエージェントの活用でどのような変革を目指しているのか。

バックオフィスが経営に貢献する組織変革の第一歩として、実際の導入企業が今後の展望を交えながら、AI導入のリアルについて掘りさげます。

番 組 名 ：PIVOT「&questions」

公 開 日 ：2025年12月8日（月）

タイトル：【経理AI導入ステップ 徹底解説】毎月3000件のチェック／人材不足・高齢化・属人化が生まれる理由／経費申請差し戻し負担は97.5%

出 演 者：黒崎 賢一（株式会社TOKIUM 代表取締役 兼 Chief Product Officer）

藤井 由康氏（株式会社博展 取締役 執行役員 CFO）

鈴木 裕太氏（株式会社博展 コーポレート本部 CFO補佐）

MC ：磯貝 初奈氏

視聴URL：https://youtu.be/MqIDYiLz628

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。本サービスを通じて、あらゆるビジネスパーソンを出張手配や事前申請、突合などの定型的な経理作業から解放します。

URL：https://www.keihi.com(https://www.keihi.com/?utm_campaign=18876287-ai-agent_pivot&utm_source=prtimes&utm_content=1204)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/