JR浦和駅で宮城県の美味しいものを集めた「宮城いぎなりマルシェ！」が出店します！！！

株式会社ＪＲアグリ仙台

宮城県(宮城いぎなりマルシェ！事務局：(株)JRアグリ仙台、本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：道正俊明)は、より多くの消費者に宮城県産品の魅力を伝え、消費者との接点を創出するため、令和７年度「宮城いぎなりマルシェ！～食ってみらいん 宮城のうめぇもん～」を日本各地で開催しています。今回はJR浦和駅で開催される宮城産直市に出店し、宮城県産品の魅力を発信します。詳細については下記をご参照ください。

宮城いぎなりマルシェ！とは

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokushin/2025saizi_schedule.html

提供：宮城いぎなりマルシェ！事務局

出店催事名 ：宮城産直市in浦和駅

(宮城いぎなりマルシェ！～食ってみらいん 宮城のうめぇもん～）

開催日程 ：12月10日(水)13：00～20：00

12月11月(木)10：00～20：00

12月12日(金)10：00～20：00

12月13日(土)10：00～20：00

12月14日(日)10：00～17：00

今回は2025年11月20日(木)に行われた「第12回新東北みやげコンテスト」で最優秀賞に選ばれた「はらこめしのかけら」を含め、厳選した新しい宮城県産品を販売します。新しい宮城の味を是非ご賞味ください。

新東北みやげコンテスト販売商品

提供：亘理町地域おこし協力隊【第12回新東北みやげコンテスト最優秀賞】はらこめしのかけら

宮城県亘理町の郷土料理「はらこめし」を模したあられで、宮城県産のもち米「みやこがねもち」を使った生地にサケを練り込み、イクラを漬け込んだしょうゆで味付けしています。パッケージは実際の「はらこめし」を食べるようにわっぱと箸を添えており、いただく命への感謝の想いも込めた商品です。

レストランHACHI監修 ご飯にのせる仙台味噌バターハンバーグ

宮城の名店「レストランＨＡＣＨＩ」の隠れた人気メニュー「仙台味噌バターハンバーグ」をご家庭で気軽に味わえる一品です。レストランＨＡＣＨＩと何度も味の調整を行い試行錯誤の上、出来上がった自信の味。仙台味噌の芳醇な味・香りとバターの濃厚な味・香りがあったかご飯と合わさることで箸が止まらないご飯のお供に仕上がります。ぜひ一度ご賞味ください。

提供：菅野食品

提供：株式会社GRAミガキイチゴグミ

ミガキイチゴとは、「食べる宝石」のフレーズで従来の匠のいちごの栽培方法と最新のIT技術を駆使した栽培技術と独自の厳しい基準をクリアした最高峰のいちごです。宮城県山元町産のミガキイチゴをピューレ状にし、ひと粒ほおばれば、甘酸っぱいミガキイチゴ果汁とみずみずしさが口いっぱいに広がります。

「宮城いぎなりマルシェ！～食ってみらいん 宮城のうめぇもん～」では、宮城県内で生産もしくは製造された食品、または宮城県内の業者が企画し、宮城県内生産の食材を主原料として製造されたものを中心に販売しております。この機会に是非ご賞味ください。

宮城県産おすすめ商品

提供：株式会社むとう屋勝山 純米大吟醸 午年

2026年が皆様にとって幸運と飛躍する一年になりますようにとの思いを込めてお酒に華やかに金粉をお入れし、運気上昇を祈願したお酒です。

ふくよかでまみるのある口当たりに加え、金箔がキラキラとグラスの中に輝く姿はまさに豪華で、一本一本蔵人の手詰めによる注がれた金箔が漂う姿は、ちゃんと日本酒の中に重力があることを感じさせられます。お飲みの際は、軽く瓶を振って華やかに舞った金粉と共に優雅なひと時をお楽しみください。

最上級厚焼き笹かまぼこ リアスの秘伝

厳選したスケソウダラを使い焼き上げた、厚焼き笹かまぼこです。

商品開発初年度に、全国蒲鉾品評会において『農林水産大臣賞』を受賞した、当店自慢の逸品です。厚焼ならではの食感をお楽しみください。

提供：及善商店

提供：山内鮮魚店海バター牡蠣Pate

南三陸の海で育まれた濃厚な牡蠣を、上質なバターと合わせて仕立てた特製パテ。海のミネラルをたっぷり含んだ旨みと、バターのまろやかなコクが調和し、口の中でとろけるような贅沢な味わいを楽しめます。クラッカーやパンに塗れば、ワインのお供や特別な一皿に格上げ。贈り物にもふさわしい、新しい海のごちそうです。

催事会場イメージ即日お届け列車便「はこビュン」で当日製造や新鮮な宮城県産食材を販売します。販売時刻については下記をご覧ください。

※列車運行の状況により販売時間が前後する場合があります。

12月10日(水)輸送販売品 13:00～準備でき次第販売開始

※やまびこ138号で輸送予定

〇宮城県産せり提供：三浦農園宮城県産せり【三浦農園】

新鮮な根まで食べられる宮城県名取市産のせりです。会場では仙台の冬の風物詩である「せり鍋」がお手軽にできるよう厳選した食材をセットにした「いぎなりせり鍋セット」も併せて販売します。せり鍋専用スープや仙台油麩、オリジナル笹かまぼこの具材をセットにし、すぐにせり鍋をお楽しみいただけます。

12月12日(金)輸送販売品 13:00～準備でき次第販売開始〇宮城県産せり〇黒砂糖まんじゅう〇宮城県産りんご

※やまびこ134号で輸送予定

黒砂糖まんじゅう

製造する玉澤総本店では当日製造、当日販売を厳守しており、なかなか宮城県外で味わうことのできない商品です。今回、当日朝製造された黒砂糖まんじゅうを新幹線を利用することで当日輸送すが実現んしました。沖縄・波照間島から取り寄せた、黒砂糖の風味を活かした味をぜひお楽しみください。

提供：玉澤総本店

提供：ＪＲフルーツパーク仙台あらはま宮城県産りんご

宮城県では11月下旬に熟する晩成品種の「はるか」と「ふじ」を2個入り2パックで販売します。「はるか」は糖度が高く、今までにないリンゴの風味が特徴で近年人気急上昇中のりんごです。果実の大きさは300g以上と大玉で、酸味は少ない一方、糖度17度以上と高く、果肉はしっかりして蜜も入り、大変美味しいりんごです。

今後の日程・会場

「宮城いぎなりマルシェ！～食ってみらいん 宮城のうめぇもん～」は年間３０回の開催を予定しています。 スケジュールは公式インスタグラム「宮城いぎなりマルシェ！～食ってみらいん 宮城のうめぇもん～」(@miyagi_iginari_marche)にて決まり次第随時公開します。

また、公式インスタグラムではスケジュールをはじめイベントの様子など情報を発信していますのでぜひご覧ください。

12/15～12/16 東京都 「世田谷のボロ市」世田谷信用金庫本店駐車場

12/19～12/21 北海道 「オンワード札幌ファミリーセール」札幌ドーム※1

1/7～1/12 岡山県 「宮城いぎなりマルシェ！」天満屋岡山本店

1/15～1/18 愛知県 「オンワード名古屋ファミリーセール」名古屋市中小企業振興会館※1

1/22～1/23 東京都 「宮城いぎなりマルシェ！」丸の内トラストタワーN館1階

2/16～2/23 大阪府 「阪神の有名駅弁とうまいもん祭り」阪急百貨店梅田本店

2/21 東京都 「豊洲場外マルシェ」ミチノテラス豊洲

2/26～3/1 千葉県 「宮城いぎなりマルシェ！」JR千葉駅

3/4～3/11 長野県 「東北物産展」井上アイシティ21店

3/19～3/22 東京都 「宮城いぎなりマルシェ！」JR新宿駅

※1 オンワードファミリーセールの入館には、事前にオンワードメンバーズの会員登録が必要になります。

※2 上記予定については変更になる可能性があります。直近の予定はInstagramをご確認ください。

公式インスタグラム宮城いぎなりマルシェ！催事公式インスタグラム :https://www.instagram.com/miyagi_iginari_marche?igsh=MWJiYjZxdW1qcjhkbA%3D%3D&utm_source=qr「宮城いぎなりマルシェ！～食ってみらいん 宮城のうめぇもん～」(@miyagi_iginari_marche)

特設通販サイト

宮城県内の食材が大幅に増え、約300アイテムを取り扱い、パワーアップして再登場！

是非、ご覧ください！

JRE MALL 東北MONO WEB SHOP 店舗内

「宮城いぎなりマルシェ！」特設ページ

https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s013

「宮城いぎなりマルシェ！」特設ページ :https://shopping.jreast.co.jp/feature/S013-11128/202511miyagi_aguri販売会で取り扱った商品をはじめ、宮城の美味しいものを順次掲載しています。

株式会社JRアグリ仙台

