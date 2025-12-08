「freee IPO Day 2025」カルチャーセッション登壇のお知らせ

any株式会社

any株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役CEO：吉田和史、以下：any）は、2025年12月16日(火)に開催されるフリー株式会社主催「freee IPO Day 2025」のカルチャーセッションに代表取締役CEOの吉田和史が登壇いたします。

■「freee IPO Day」とは

「freee IPO Day」は、スタートアップ界のトップランナーをお招きし、非連続な成長を遂げるための「戦略」と「それを実現する力」について議論するフリー株式会社主催のイベントです。

■登壇について

anyは「カルチャーを経営の軸に据える」ことを明言し、事業成長を加速するためにカルチャーに投資してきました。2025年3月「Startup Culture Award」最優秀賞、同年7月「HR's SDGsアワード」優秀賞を受賞し、カルチャー経営の実践をご評価いただきました。

スタートアップが成長フェーズで直面する組織課題に対し、カルチャーを軸にどう向き合い、乗り越えてきたのか。登壇者・参加者の皆さまとともに、事業成長を加速する組織文化の醸成について知見を共有し、学び合う機会にしたいと考えています。

テーマ：グロースを支える組織カルチャーとは？～変わる勇気、変えない覚悟～

日時：2025年12月16日(火) 15:10-15:50

会場：日本橋三井ホール

東京都中央区日本橋室町2-2-1 COREDO室町1 5F(エントランス4F)

登壇者：akippa株式会社 代表取締役社長 CEO 金谷 元気氏

株式会社YOUTRUST 専門役員 ヒューマンリソース部部長 石原 沙代子氏

フリー株式会社 専務執行役員 CHRO 川西 康之氏

any株式会社 代表取締役CEO 吉田 和史

■「freee IPO Day 2025」の概要

イベント名称：freee IPO Day 2025

日程：2025年12月16日(火) 13:30- 19:30

会場：日本橋三井ホール

東京都中央区日本橋室町2-2-1 COREDO室町1 5F(エントランス4F)

主催：フリー株式会社

開催形式：オフライン開催のみ

定員：200名

参加対象：スタートアップ・成長企業のCXO・責任者

参加方法：事前登録制（参加費：無料）

問い合わせ：freee-ipoday2025@freee.co.jp

公式サイト：https://www.freee.co.jp/lp2/ipoday/

⚫︎ any株式会社について

私たちanyは、「個の幸福と組織の実利を両立する」をパーパスに掲げています。

このパーパスの元、ナレッジマネジメントを通して組織に新しい力を生み出し、よりよい社会を実現させるためにAIナレッジプラットフォーム「Qast」を提供しています。そのナレッジマネジメントというドメインはこれまで30年来解がなかった領域で、最適解を導きだすことに全力で取り組んでいます。

「Qast」は、社内の膨大な資料をアップロードすることで、ファイルの分類と要約を自動で行います。また、蓄積されたデータを参照し、業務で発生する質問に対して生成AIが自動で回答するRAG（Retrieval Augmented Generation）の仕組みを搭載しています。さらに、Q&AとKnowWho機能により、人々の知識や経験を引き出す“共創型“のナレッジマネジメントシステムです。

製造業や建設業、小売業を始めとする大企業にも多数の導入実績があり、既に80,000名以上のユーザーにご利用いただいています。

会社概要

・企業名：any株式会社

・代表者：吉田 和史

・所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F WeWork内

・設立：2016年10月3日

・事業内容：「Qast（キャスト）」の企画、開発、運営

・会社HP： https://anyinc.jp/

・採用HP： https://careers.anyinc.jp

・サービスサイト： https://qast.jp/

・運営メディア： https://qast.jp/media/