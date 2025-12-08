【埼玉県】「スポーツ×ビジネス大交流会」参加者募集！
埼玉県
令和8年2月5日（木）14時～16時30分
- 会場
越谷サンシティ ポルティコホール（越谷市南越谷1-2876-1）
- 内容
・B.LEAGUE チェアマン 島田慎二氏による講演
・県内チーム・企業の出展ブースプレゼンテーション
・ネットワーキング（交流会）
- 参加費
無料
- 対象
スポーツビジネスに関心のある事業者及びスポーツチーム
- 定員
100名 ※定員に達し次第締め切り
- 参加申込方法
以下のURLからお申し込みください。
https://forms.office.com/r/0JtjysGb8k
【申込期限】令和8年1月28日（水）12時
- 主催団体等
・主催 埼玉県（スポーツビジネスネットワーク埼玉事務局）
・共催 株式会社埼玉りそな銀行
埼玉県では、スポーツ関連産業の活性化を図るため「スポーツビジネスネットワーク埼玉（愛称：スポBiz埼玉）」を運営しています。
このたび、「～スポーツビジネス最前線！スポーツチーム＆企業が集結～スポーツ ×ビジネス大交流会」として、セミナー・交流会を開催します。
県内に拠点を構えるスポーツチーム及びスポーツビジネスに関心のある皆さまで交流いただけるチャンスです！ぜひ御参加ください。
［参考］スポーツビジネスネットワーク埼玉（スポBiz埼玉）とは
県内スポーツチームや中小企業等の交流の場を構築し、ビジネスマッチングの促進やスポーツ関連産業への参入、商品・サービスの開発等を活性化することで、県内スポーツ関連産業の成長産業化を図ることを目的に、令和4年度に立ち上げ ました。
スポBiz埼玉では、定期的なセミナー・交流会の開催や、メールマガジンによる情報発信を行っています。 詳細は、県ホームページを御覧ください
県ホームページ（スポBiz埼玉について）
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/sports/index.html
問合せ先
産業労働部 商業・サービス産業支援課 総務・サービス産業担当
直通 048-830-3755 内線 3756
E-mail: a3750-05@pref.saitama.lg.jp