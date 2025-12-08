【埼玉県】都市計画道路環状1号線（小川町）が開通します

埼玉県

都市計画道路環状1号線は、国道254号バイパスと一体となって、東武東上線小川町駅を中心とした、小川町の中心市街地を環状に迂回する延長約6.6kmの都市計画道路です。

このたび、小川町青山地内から小川町腰越地内までの約1.3km区間が完成し、令和8年2月7日（土）の午後3時に開通します。これにより、既に開通している区間と合わせ、約5.3kmが完成となります。

事業効果としましては、道路ネットワークが強化され、交通渋滞の緩和や防災機能の向上が図られるとともに、交通安全性の向上が期待できます。また、開通に先立ち、同日午前10時から開通記念式典を行います。

１ 開通区間の概要- 区間 小川町青山～小川町腰越- 延長 約1.3km- 標準幅員 16.0m- 着手年度 平成21年度- 事業費 約20億円２ 開通記念式典- 日時 令和8年2月7日（土曜日）午前10時から- 場所 特設会場（小川町青山地内）- 内容 式辞、来賓祝辞、工事経過報告、地権者への感謝状贈呈、テープカット、久寿玉開披、祝賀パレードなど問い合わせ先

県土整備部 道路街路課 街路担当

直通 048-830-5056

E-mail: a5060-21@pref.saitama.lg.jp