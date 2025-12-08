搭乗前にくつろぎの空間を… 第2ターミナルに新たなラウンジスペース誕生

成田国際空港株式会社株式会社オカムラ 成田国際空港株式会社

成田国際空港株式会社は、2025年12月8日より、第2ターミナル保安検査後（国際線）エリアに新たなラウンジスペースを設置いたします。

本エリアは、株式会社オカムラ（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役社長執行役員：中村 雅行）との協業により実現したもので、搭乗前の利用者の皆様に無料でご利用いただける快適な空間を提供します。

本エリアは、出国審査後の搭乗口付近に位置し、近隣にはカフェもございます。グリーンやアーティフィシャルフラワーをふんだんに配置した空間となっており、搭乗までのひとときをゆったりとお過ごしいただけます。

幅広いコミュニケーションが生まれる環境づくりを可能にするクリエイティブファニチュアやすっきりとした軽快なデザインであらゆるインテリアに調和するシーティングなど、多様な家具を設置しております。

家具には耐久性とエレガントな風合いを兼ね備えた張地を採用し、リビングライクな空間を演出しています。

さらに、豊富な電源設備や電動昇降デスクも設置し、仕事利用にも対応可能です。

今後も成田国際空港は、利用者の皆様の多様なニーズに応える快適な空間づくりを推進してまいります。