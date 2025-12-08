EARTHBRAIN、セーフィーとサービス連携し建設現場の遠隔管理を強化

株式会社EARTHBRAIN

株式会社EARTHBRAIN（東京都港区、代表取締役社長 小野寺 昭則、以下「EARTHBRAIN」）は、クラウド録画サービスシェアNo.1（※1）のセーフィー株式会社（東京都品川区、代表取締役社長CEO 佐渡島 隆平、以下「セーフィー」）のサービスとシステム連携を開始し、建設現場の遠隔管理と生産性向上を実現する新たなソリューションの提供を開始しました。本連携により、管理者は複数現場の状況を遠隔からでもリアルタイムに把握でき、現場移動回数の削減や迅速な意思決定を支援します。

■背景：建設DXの加速と生産性向上の要請

建設業界では、2024年4月に適用が開始された時間外労働の上限規制（※2）への対応が引き続き重要な課題となっています。また、2040年には生産年齢人口が現状の8割まで減少し、建設業では22.0％の労働力不足が予測される（※3）など、構造的な人手不足が深刻化しています。 これらの課題に対応するため、現場の施工管理業務を効率化し、企業全体の生産体制を変革するDXの重要性が一層高まっており、AIやIoT、BIM/CIMを活用したクラウド型施工管理ツールの導入が進んでいます。

■連携ソリューションの概要

EARTHBRAINは、施工全工程をデジタルでつなぐ「Smart Construction(R)」を通じ、現場全体の最適化と生産性・安全性・環境性の向上に取り組んできました。一方、セーフィーは防犯用途に限らず、遠隔状況確認や映像解析による異常検知など、映像データを活用した多様なソリューションで建設業界の課題解決に貢献しています。

今回、EARTHBRAINのクラウドプラットフォーム「Smart Construction(R)」上に、セーフィーが提供するクラウドカメラ「Safie（セーフィー）」の高解像度・低遅延の映像データを統合することで、「現場の“今”を遠隔で正確に、手間なく把握したい」という現場管理のニーズに応える協創ソリューションを実現しました。

■提供する主な機能と価値

● 現場状況のリアルタイムに統合把握

「Smart Construction(R)」のホーム画面に表示される地図情報上に、セーフィーの定点カメラ・ウェアラブルクラウドカメラの映像を統合。複数箇所のライブ映像を一つの画面で同時に確認でき、遠隔地からでも作業状況や安全面を俯瞰的に把握できます。

「Smart Construction(R)」のホーム画面でセーフィーのカメラ映像の確認が可能に● 遠隔管理による移動時間の大幅削減

現場への往復移動回数を減らし、特に広域現場や山間部など移動負担が大きい現場管理の効率化を実現します。

● 異常発生時の迅速な判断・対応を支援

工程遅延やトラブルが発生した際に、「Smart Construction(R)」上で即座に現場映像を確認可能。関係者間で同じ情報をリアルタイムに共有できるため、初動対応のスピードと精度を向上します。

今後もEARTHBRAINは、建設現場のデジタル化を実現することにより、生産性・安全性・環境性を向上し、スマートでクリーンな未来の現場の創造に取り組んでまいります。

（※1）テクノ・システム・リサーチ社調べ「ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査（2024）」より、エンジン別カメラ登録台数ベースのシェア（55.3％）

（※2）厚生労働省：時間外労働の上限規制 https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html

（※3）リクルートワークス研究所：未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる｜報告書」（2023年3月28日発行）https://www.works-i.com/research/report/forecast2040.html

＊「スマートコンストラクション」および「Smart Construction」は、コマツの登録商標です。

株式会社EARHBRAIN 会社概要

株式会社EARTHBRAINは、建設現場のデジタルトランスフォーメーションを実現する「Smart Construction(R)」を提供し、建設業界の安全性、生産性、環境性の飛躍的な向上を実現することをめざしており、コマツ（株式会社小松製作所）、NTTドコモビジネス株式会社、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社、株式会社野村総合研究所の4社が出資しています。