カテゴリー戦略ファームsuswork代表田岡氏が、Commune Voiceアドバイザーに就任

相互交流で信頼を育む「Commune」を提供するコミューン株式会社は、カテゴリー戦略ファームのsuswork株式会社とグロース戦略アドバイザリー契約を締結し、同社代表取締役の田岡凌氏を「Commune Voice」のアドバイザーに迎えることをお知らせします。

田岡氏監修のもと、顧客企業のカテゴリー創出・想起獲得のご支援を行い、プロダクト強化および市場啓蒙を推進してまいります。

就任の背景

生成AIを活用して顧客の声（Voice of Customer、VoC）を可視化する「Commune Voice」は、顧客企業がCEP（カテゴリーエントリーポイント）分析を行うためのプロダクトです。

田岡氏の知見をもとにプロダクトを強化し、顧客企業のCEP発見をより高いレベルで可能にしてまいります。

田岡氏のコメント

AI時代、あらゆる変化が加速する中、企業が事業成長を実現するには深い「顧客理解」が重要であり続けると考えます。むしろ、新しい現実から生まれる顧客の課題を捉えカテゴリーを創造していくことこそ、事業成長のドライバーになります。

顧客がどう行動するか？何に熱狂するか？何をどう語るか？顧客の一次情報から本音を捉え、深く理解し続けること。企業として、あらゆる部門や役職を超えて、顧客起点であり続けることが、中長期で大きな差につながる、と考えます。

Commmune Voiceが、企業が顧客の本音からカテゴリーやエントリーポイントの理解を深め、事業成長するためのインフラとなるべく、尽力してまいりたいと考えます。

田岡 凌氏 プロフィール

suswork株式会社 代表取締役

京都大学卒業後、ネスレにてネスカフェドルチェグスト、ミロのブランド担当。外資系企業のブランドマーケティング責任者、マーケティングSaaSスタートアップ CMOを歴任。現在、suswork株式会社にて、スタートアップから大企業まで数十社のマーケティング戦略支援を行う。ギャラップ社認定クリフトストレングスコーチ。

著書：「急成長企業だけが実践するカテゴリー戦略 頭に浮かべば、モノは売れる(https://www.amazon.co.jp/dp/4295410977/)」

suswork株式会社について

suswork株式会社は、急成長スタートアップや大手企業新規事業の事業成長に伴走する「戦略グロースファーム」です。外資メガブランド担当、スタートアップCMOなどで活躍したマーケティング専門家が多数在籍。事業戦略・マーケティング戦略の策定・実行伴走・人材教育を通じて、事業成長にコミットします。

https://suswork.jp/

Commune Voice 責任者 斎藤より

Commune Voiceは、自社ブランドのカテゴリーエントリーポイント（想起・購買に至る理由）をVoCからAIが自動抽出し、企業のマーケティング活動に貢献するプロダクトです。最先端のカテゴリー戦略知見を持つsuswork田岡様にアドバイザー就任いただくことでプロダクトの提供価値を高め、さまざまな企業・組織の皆様のカテゴリーエントリーポイント理解・カテゴリー創出をご支援してまいります。

コミューン株式会社について

「あらゆる組織とひとが融け合う未来をつくる」をビジョンに掲げ、信頼を核にして顧客・従業員のちからを企業活動のあらゆるアクションに活かす「信頼起点経営」を支援するCommune事業を展開しています。

会社概要

会社名：コミューン株式会社

代表者：高田 優哉（代表取締役CEO）

設立：2018年5月

事業内容：「信頼起点経営」を社会実装する事業の展開

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 3F

会社サイト：https://communeinc.com/ja