資産の取得に関するお知らせ（賃貸レジデンス）

株式会社西武不動産

株式会社西武不動産（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：齊藤 朝秀）は、下記のとおり資産 （信託受益権）を取得しましたのでお知らせいたします。

当社は「西武グループ長期戦略2035、中期経営計画（2024～2026年度）」に基づき資産の取得を進めており、2025年度においても資産の取得や複数のエクイティ投資を実行しております。引き続き、多種多様なスキームを活用し、資産の流動化とその資金を活用した再投資を持続的に行うキャピタルリサイクルによって成長を図るビジネスモデルを推進するとともに、不動産価値ならびに企業価値の最大化を実現すべく、成長投資を積極的に進めてまいります。

＜物件概要＞

JR山手線目白駅から徒歩7分、池袋駅から約10分（JR山手線利用）、新宿駅から約15分（同）とアクセスが便利な立地。2024年4月竣工の築浅レジデンス。

