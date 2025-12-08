TVアニメ『呪術廻戦』とのタイアップ企画「呪術廻戦×JR東日本-東日本回游-」を実施します！

東日本旅客鉄道株式会社

○JR東日本グループは、2024年6月に発表した中長期ビジネス成長戦略「Beyond the Border」の中で、多様化する趣味嗜好からつながる“コンテンツ軸”により流動を創造し、都市と地方の流動を活性化することを目指しています。

○その一環として、2026年1月8日(木)より毎週木曜深夜0時26分～MBS/TBS系28局にて全国同時放映開始となるTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」とのタイアップ企画として、首都圏から東北を周遊するキャンペーンを実施します。

○本キャンペーンでは、東北新幹線E5系でTVアニメ『呪術廻戦』のキャラクターが登場するラッピング新幹線を運行するほか、首都圏・東北各地や東北新幹線の車内で、オリジナルのボイスやスタンプをゲットできる企画等を実施します。

キャンペーンの詳細はこちら https://www.jreast.co.jp/jujutsukaisen-jreastkaiyu/

1．ラッピング新幹線の運行

TVアニメ『呪術廻戦』のキャラクターが登場するラッピング新幹線を運行します。TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」で登場する虎杖悠仁・伏黒 恵・乙骨憂太・脹相・禪院直哉5人のビジュアルだけでなく、TVアニメ『呪術廻戦』放送5周年を記念したビジュアルもあしらった特別デザインとなります。

■運行期間

2025年12月17日（水）～2026年5月中旬頃

※運行期間は変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ラッピング新幹線の運行予定につきましては、公開しておりません。

■車両

E5系(1編成 10両)

■運行区間東北・北海道新幹線（東京～新函館北斗間）

※「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」として運行予定

ラッピング新幹線（イメージ）

２．特別企画

(1)限定音声コンテンツ

首都圏エリア・東北新幹線区間・仙台エリアの指定のスポットを回遊すると、虎杖悠仁・伏黒 恵・乙骨憂太・脹相のオリジナルボイスを聞くことができます。さらに、条件を達成するとオリジナルアクリルキーホルダー（数量限定）をプレゼント！詳細な参加方法等は、別紙をご確認ください。

Locatone(TM)（ロケトーン）JR東日本チャンネルURL：https://www.locatone.sony.net/ch/80/

※本ツアーは12月17日（水）から公開します。

■実施期間

2025年12月17日（水）～2026年3月31日（火）

■設定箇所

首都圏エリア…東京駅、上野駅、大宮駅、高輪ゲートウェイ駅、東京芸術劇場、神田明神、立教通り

東北新幹線区間…大宮駅～仙台駅の5スポット

仙台エリア…仙台駅、本塩釜駅、ユアテックスタジアム仙台、かむり大橋、七北田川

※首都圏エリア、仙台エリアのスポットを取得するとARカメラでキャラクターと記念撮影ができます。

※各スポットとオリジナルボイスのキャラクターの組み合わせは音声ARアプリ「Locatone(TM)（ロケトーン）」をご確認ください。

■賞品

(2)エキタグスタンプラリー

「エキタグ」アプリをダウンロードし、スタンプ帳からエントリーのうえ、JR東日本管内の4つのエリア(以下、東日本“４の結界(コロニー)”)の駅に設置されたスタンプを獲得すると、TV アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」の場面カットを用いたスタンプやキャラクターの記念スタンプが手に入ります。さらに抽選で“仙台・岩手・青森結界”対象5駅限定で掲出する限定オリジナルポスターが50名さまに、虎杖悠仁役 声優 榎木淳弥さんのサイン入り「キャンペーンポスター」が3名さまに、それぞれ当たります。 ※スタンプは12/17(水)から取得可能となります。

■実施期間2025年12月17日（水）～2026年３月31日（火）

■対象駅以下の東日本”4の結界”の計12駅が対象となります。

東京結界…浜松町駅、秋葉原駅、目黒駅、高田馬場駅、市ケ谷駅

仙台結界…仙台駅、長町駅、岩沼駅、多賀城駅、松島海岸駅

岩手結界…盛岡駅

青森結界…新青森駅

■達成条件

以下の達成条件を満たすと、記念スタンプや豪華景品が当たります。詳細は別紙をご確認下さい。

■Wチャンス企画

「虎杖悠仁 賞」達成後にエキタグアプリ上に表示されるURLから遷移するJRE POINT WEBサイトでキャンペーンにエントリーすると、抽選で500名さまにJRE POINT 200ポイントをプレゼント！

※当選者の発表は、ポイント付与をもってかえさせていただきます。

※プレゼントされるポイントは期間限定で利用できるポイント（期間限定ポイント）です。ポイント付与時期は 2026年5月上旬以降、有効期限は2026年8月末日（予定）となります。

(3)限定オリジナルポスター・キャラクターパネルの設置

以下の各駅には、限定オリジナルポスターや、キャラクターパネルを設置します。

■実施期間2025年12月17日（水）～2026年3月31日（火）

■設置駅

【限定オリジナルポスター・キャラクターパネル】

仙台駅、岩沼駅、多賀城駅、盛岡駅、新青森駅

※限定オリジナルポスターやキャラクターパネルの種類などの詳細はキャンペーンサイトでご確認ください。

（参考）JR東日本が”コンテンツ軸”により目指す姿

JR東日本では、これまで培ってきた地域の皆さまとの関係性や東日本全域に広がる面的ネットワーク等のグループの強みを活かし、多様化する趣味嗜好からつながる“コンテンツ軸”により流動を創造していきます。

コンテンツの力を活かした都市と地方の流動の活性化により、連携したコンテンツの成長に加え、観光消費の拡大、交流人口・関係人口づくり等、東日本エリア全域の活性化につなげていきます。

別紙

◆キャンペーンの詳細について

〇限定音声コンテンツ

■参加方法

音声ARアプリ「Locatone(TM)（ロケトーン）」を起動し、「【首都圏エリア発ツアー】呪術廻戦×JR東日本 -東日本回游-」「【仙台エリア発ツアー】呪術廻戦×JR東日本 -東日本回游-」のいずれかを選択します。

STEP1：首都圏エリアまたは仙台エリアから1つ以上のスポットを取得する。

STEP2：東北新幹線に乗車し、東北新幹線区間5スポットすべて取得する。

※STEP1を達成しないと取得できません。

STEP3：仙台駅（首都圏エリア発ツアーの場合）または、

高輪ゲートウェイ駅（仙台エリア発ツアーの場合）のスポットを取得する。

※STEP2を達成しないと取得できません。

※STEP3を達成するとアプリ上で賞品引換クーポンを取得できます。

STEP4：賞品引換クーポンを指定の賞品引換箇所にて提示し、賞品を引き換える。

1.首都圏エリア発ツアー（例）

2.仙台エリア発ツアー（例）

■引換箇所

1.首都圏エリア発ツアー

駅たびコンシェルジュ仙台（最寄駅：仙台駅）

※仙台駅3階 「みどりの窓口」隣

2.仙台エリア発ツアー

TAKANAWA GATEWAY Travel Service Center（最寄駅：高輪ゲートウェイ駅）

※高輪ゲートウェイシティ THE LINKPILLAR 1 SOUTH 1階

※賞品の引き換えは１人１個です。賞品の転売は固くお断りいたします。

※賞品の引き換えは、賞品引換箇所の営業時間内に限りますのでご注意ください。

■利用方法

１：音声ARアプリ「Locatone(TM)（ロケトーン）」をインストール

２：スタート地点となるいずれかの出発駅で、「首都圏エリア発ツアー」もしくは「仙台エリア発ツアー」を開始し、東北新幹線に乗車する。

３：スポットに近づくと、自動的に限定音声コンテンツが聴こえてきます。

■注意事項

※ご参加の際は、必ずスマートフォンのGPS機能をONにしてください。

※ツアーにご参加の間は、ツアーを停止しないでください。

※トンネル内など通信が不安定な場所では、スポットをアンロックできない場合があります。

※一部音声が取得できなかった等のトラブルがあった場合には、「Locatone」のお問い合わせフォームから直接お問い合わせください。

■ロケトーンとは

「Locatone」は、ソニーの技術を活用した、現実世界に仮想世界の音が混ざり合う新感覚の音響体験サービスです。スマートフォンからコンテンツを開始し、特定のスポットを訪れると、位置情報に連動して自動的に音声や音楽が聞こえてきます。音を聴きながら街をめぐることで新しい魅力や楽しみ方を発見できます。

Locatone公式サイト：https://www.locatone.sony.net/

※「Locatone」はSoVeC株式会社が提供するアプリケーションです。

※「Locatone」はソニーグループ株式会社またはその関連会社の商標です。

〇エキタグスタンプラリー

■達成条件(詳細)

1.「虎杖悠仁(いたどりゆうじ) 賞」

東日本”4の結界”の12駅から1駅のスタンプを獲得すると「虎杖悠仁」の記念スタンプをプレゼント

2.「伏黒 恵(ふしぐろめぐみ) 賞」

「東京結界」5駅のスタンプを全て獲得すると、「伏黒 恵」の記念スタンプをプレゼント

3.「乙骨憂太(おっこつゆうた) 賞」

「仙台結界」5駅のスタンプを全て獲得すると、「乙骨憂太」の記念スタンプをプレゼント

4.「禪院直哉(ぜんいんなおや) 賞」

「東京結界」1駅と「仙台・岩手・青森結界」7駅から1駅のスタンプを獲得し、アンケートに回答すると「禪院直哉」の記念スタンプをプレゼント。さらに抽選で「オリジナルポスター」(全５種)のうち1種を50名さまにプレゼント

5.「脹相(ちょうそう) 賞」

東日本”４の結界”から1駅ずつスタンプを獲得すると「脹相」の記念スタンプをプレゼント

6.コンプリート賞

東日本”4の結界”に設置された全12駅のスタンプを獲得し、コンプリートするとスペシャルな記念スタンプをプレゼント。さらに「コンプリート賞」を達成した方の中から抽選で虎杖悠仁役 声優 榎木淳弥さんのサイン入り「キャンペーンポスター」を3名さまにプレゼント

※「限定オリジナルポスター」と虎杖悠仁役 声優 榎木淳弥さんのサイン入り「キャンペーンポスター」当選のお知らせは エキタグアプリのお知らせ機能で配信します。

※「限定オリジナルポスター」の種類は選べません。

■エキタグとは

株式会社ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリで、駅などに設置されたNFCタグへスマートフォンをかざすことで、設置された場所のスタンプをアプリ内のデジタルスタンプ帳で収集することができるアプリサービスです。駅などに設置されたスタンプのほか、期間限定のスタンプやイベントに連動したスタンプなどにも対応しています。駅スタンプアプリ「エキタグ」の詳細は以下のホームページをご確認ください。（公式ホームページ） https://www.ekitag.jp

※ 「エキタグ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。

※イベント内容等は、予告なく変更・中止となる場合があります。

※画像・イラストはすべてイメージです。

