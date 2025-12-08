京阪沿線を舞台にした体験型小説プロジェクト　第1話『ただいま、けいはん　朔太郎編』を12月16日より無料配布開始

株式会社MEETSHOP

株式会社MEETSHOP（本社：大阪府大阪市、代表取締役：前田晴代、以下「MEETSHOP」）は、京阪電気鉄道株式会社（本社：大阪府枚方市、社長：井上 欣也、以下、「京阪電車」）、小説家・岩井圭也氏、脳科学者・片岡洋祐氏と共同で展開する体験型プロジェクト『ただいま、けいはん』において、12月16日（火）より小説の第1話『ただいま、けいはん 朔太郎編』の無料配布を開始いたします。

本プロジェクトは、「小説を読む」という行為をヘルスケア価値として再発明し、“街を歩く気持ちの変化”を脳科学で可視化する三層構造の体験型コンテンツです。 10月に公開した特設サイトや11月の計測イベントに続く、第三弾の取り組みとして、小説本編がいよいよ読者の手元に届きます。▼『ただいま、けいはん』の特設サイトはこちら → https://orthisone.com/f/tadaimakeihan(https://orthisone.com/f/tadaimakeihan)

■ 第1話『ただいま、けいはん 朔太郎編』

小説のメインビジュアル

直木賞候補作家・岩井圭也氏による完全書き下ろし短編小説。京阪沿線の風景や実在スポットが物語に自然に溶け込み、読むだけでなく、歩いて確かめたくなる構造を持つのが特徴です。

無料配布についての詳細

・配布開始：2025年12月16日（火）

・配布形態：A6冊子／無料

・配布場所：以下の通り

１.京阪電車の以下の各駅

淀屋橋、京橋、枚方市、樟葉、三条、出町柳の各駅

２.コクミンドラッグの以下店舗

・KoKuMiN パナンテ京阪天満橋店

・KoKuMiN 京橋駅構内店

・コクミンドラッグ 京阪樟葉駅店

・コクミンドラッグ 京阪萱島駅店

・KoKuMiN OsakaMetro淀屋橋駅店

・コクミン薬局 淀屋橋店

・コクミンドラッグ 枚方市駅前店

・コクミンドラッグ 大和田店

・コクミンドラッグ 三条店

・コクミンドラッグ 五反田駅前店

３.TSUTAYA BOOKSTORE/蔦屋書店の以下店舗

・TSUTAYA BOOKSTORE 梅田MeRISE

・京都 蔦屋書店（5Fレジカウンター）

・枚方 蔦屋書店

・蔦屋書店 武雄市図書館

※ 配布場所の詳細は特設サイトで公開しております。詳しくはこちら(https://orthisone.com/f/tadaimakeihan)をご覧ください。

※ 無料配布はお一人様1冊限りとさせていただきます。ご協力をお願いいたします。

■ 「小説×街歩き×脳科学」で生まれる、新しい没入体験

● 小説世界を“歩いて感じる”体験

主人公・朔太郎が歩いた沿線の風景を、自らの足で辿ることで、物語と街がシームレスにつながる体験設計になっています。

● 「読む」行為をヘルスケアとして再定義

MEETSHOPのヘルスケアブランド「オアディスワン」が掲げる「心の余白を取り戻す」というコンセプトを、脳科学という好奇心、小説という文化体験と融合。電鉄・アカデミア・出版の三者が協働し、読書行為の新しい価値を提案します。

● 脳科学で“街を歩く気持ち”を可視化

本プロジェクトでは、理化学研究所発の技術をベースにした感情計測アプリ「KOKOROスケール」 を活用し、参加者のドーパミン／セロトニン指標を測定。街歩き中に生じる、ワクワク、安心感、緊張などの“心の動き”を可視化、その計測結果は第2話の執筆に反映されます。

（技術協力：株式会社Kokorotics）

11月1日（土）に開催された計測イベントの様子（左）計測イベントの案内リーフレット、（右）感情計測アプリ「KOKOROスケール」の実際の画面

（計測イベントの詳細はこちら→ https://orthisone.com/contents/orange/trivia/feature-article/tadaimakeihan/ ）

■第1話『ただいま、けいはん 朔太郎編』の楽しみ方

１. 小説冊子を手に入れる

沿線の配布場所で第1巻を入手。

※ （冊子は数量限定、なくなり次第終了）

２. 物語を読み、沿線に“気持ちの動き”が生まれる瞬間を追体験

地元出身の岩井氏ならではの視点で描かれる「京阪沿線の日常の魅力」に触れながら読み進める。

３. 計測イベントに参加することで自分の感情を脳科学的に測定

小説に関連して開催される測定イベントでは主人公が歩いた場所を巡りながら、自分の感情を脳科学的に可視化する体験をすることができます。

感情測定アプリ「KOKOROスケール」を用いた計測イベント概要（第4回、第5回）

＜第4回＞

◎日時：2026年1月17日（土）13:00～15:00（予定）

◎集合場所：高島屋京都店 1階

◎計測ルート：

蔦屋書店京都店→京阪「出町柳駅」周辺

◎料金：無料

◎申し込み：プロジェクトのwebサイトから

＜第5回＞

◎日時：2026年1月18日（日）13:00～15:00（予定）

◎開催場所：TSUTAYA BOOKSTORE 梅田MeRISE（関西大学梅田キャンパス内）

◎料金：無料

◎申し込み：プロジェクトのwebサイトから

※計測測定イベントについては特設ページの開催スケジュールをご覧ください。

■ プロジェクトを支える4名のコメント

小説家・岩井圭也氏のコメント

「京阪沿線出身者が書いた京阪沿線の小説ですが、どんな沿線の方にも楽しんでいただけると思います。よろしくお願いします。」

（岩井圭也氏について）

作家。1987年生まれ。大阪府出身。2018年、「永遠についての証明」で第9回野性時代フロンティア文学賞を受賞しデビュー。2024年、『われは熊楠』で第171回直木三十五賞候補。2025年、『永遠についての証明』が特集ドラマ化（NHK BS、杉野遥亮さん主演）、『最後の鑑定人』が連続ドラマ化（フジテレビ、藤木直人さん主演）。岩井圭也氏の公式サイトはこちら→(https://keiyaiwai.wixsite.com/info)

脳科学者・片岡洋祐氏のコメント

「京阪沿線の伏見稲荷で生まれ育ち、京阪電車の走る音が日常の風景のひとコマでした。『小説×ヘルスケア×脳科学』という初めての出会いの中で、小説がどんな展開を見せるのか、今からワクワクが止まりません。」

（片岡洋祐氏について）

KOKOROスケール考案者。現・神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科特命教授。医学博士。2015年に「こころ」を科学する理研ベンチャー・（株）Kokoroticsを設立し、代表取締役（～2020年）。医学・生命科学研究に携わり、特に脳科学、神経科学、疲労科学が専門。

KOKOROスケールに関する理化学研究所のプレスリリースはこちら→(https://www.riken.jp/press/2012/20120301/)

株式会社コクミン・絹巻秀展氏のコメント

「地元・大阪を舞台にした小説とヘルスケアが出会う今回のプロジェクト、どのような新しい価値が生まれるのか、とても楽しみです。応援しています。」

（絹巻秀展氏について）

関西圏を中心に159店舗のドラッグストアを展開する株式会社コクミンの代表取締役社長。「読書機会の喪失は社会問題。『読書という行為の再発明』というコンセプトは素晴らしい」と、今回のプロジェクトでは、京阪沿線および東京圏のドラッグストア・調剤薬局での小説の無料配布を展開。

MEETSHOP代表・前田晴代のコメント

「webサイト公開、計測イベント開催、と続いたプロジェクトもいよいよ第3段階、小説の無料配布がスタートします。この後は、誰も経験したことがない『脳科学×読書』体験イベントもTSUTAYA BOOKSTOREさんで開催されます。このプロジェクトはまだまだ続きます。みなさんも是非ご参加ください。」

（MEETSHOP代表取締役 前田晴代について）

1996年～2017年の 21年間、大阪に拠点を構える大型美容室の経営陣として活躍。2017年独立、株式会社ミートショップを設立。現在は自社事業を運営しつつ、村田製作所などの超大手企業や海外ユニコーン企業の新規事業開発などを手掛ける。

■ 『ただいま、けいはん』公式サイト

https://orthisone.com/f/tadaimakeihan（配布場所・イベント情報など最新情報を掲載）

■ 株式会社MEETSHOPの概要

（１）所在地 大阪市中央区平野町4-8-5 RE-013ビル2階

（２）代表者 前田 晴代

（３）設 立 2017年3月3日

（４）ＵＲＬ https://www.meetshop.co.jp/

（５）事業内容 自社ヘルスケアブランド「オアディスワン」の運営、事業開発など