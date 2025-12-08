CCCアートラボとワイマラマジャパン、人気アーティスト米山舞氏の “アートラベル”特別ワイン「WAVE - rose」を発売

ワイマラマジャパン株式会社

ニュージーランドのプレステージ・ワイン「シャトー・ワイマラマ」の輸入販売を手掛けるワイマラマジャパン株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（CCC）が運営するCCCアートラボと共同で、人気アーティスト・米山舞氏の作品を用いたアートラベルワイン「WAVE - rose」を、2025年12月6日（土）より銀座 蔦屋書店にて期間限定発売します。

販売本数は150本（価格：38,500円・税込）で、米山舞氏のアートを施した豪華化粧箱入りです。また、米山舞氏2年ぶりの個展となる「YONEYAMA MAI EXHIBITION “arc”」の開催を記念し、同氏の直筆サイン入り版画 「WAVE - rose」特装版 と本ワインのセットを限定20セット展開します。同セットは、銀座 蔦屋書店のエントリーページ にて受付の上、抽選にて販売します。

「WAVE - rose」（特注化粧箱・パンフレット入り）とサイン入り版画「WAVE - rose」特装版

■アートラベルワイン「WAVE - rose」について

今回販売する特別ボトル「WAVE - rose」は、シャトー・ワイマラマが毎年生み出す希少なロゼワイン「vin rose」を着想源に、米山氏の代表作「SKIN-wave」を再構築したアート作品とコラボレーションしたものです。ロゼワインをイメージし、華やかなピンク色をベースに美しく箔を散りばめ、ワインが季節ごとに見せる“色のゆらぎ”と、その中に宿る透明な美しさが、米山氏の独自の世界観によって表現されています。

■本コラボレーション実現の背景

ワイマラマジャパンでは、CCCが運営するアート事業に強い共感を抱き、ワインの協賛等を通じて同社との交流を深めてまいりました。同社が創り出す“アートが日常と交わる場所”という文化的世界観は、ワイマラマが目指してきた“文化としてのワイン”という理念と深く響き合うものであり、現代のアーティストの方々と実際に対話する中、アートとワインには共通する部分が多いことを確信しました。

アーティストが色彩と構成で世界を描き、ワインメーカーが畑・葡萄・時を使って“土地の物語”を表現するように、両者は共に“作品”をつくる存在です。

こうした価値観の重なりとCCCアートラボの協力により、このたびの、アートワイン・プロジェクト第一弾として米山舞氏とのコラボレーションが実現しました。

■アートとワイン──共鳴し合う「アルチザンの精神」

ワインづくりは、大地や天候といった自然の条件に寄り添いながら、葡萄の成熟、発酵、熟成というプロセスを幾重にも積み重ねてゆく“時間の芸術”です。一本のワインは、土地の個性と造り手の哲学が凝縮された美を宿し、瓶詰された後もまるで生き物のように変化していきます。

一方、米山舞氏の作品も、一本の線の強弱、光の角度、視線の誘導、そしてアニメーション特有の“動きの軌跡”まで、繊細な観察と手作業の積み重ねによって生まれる極めてアルチザン性の高い表現です。

大量生産ができず、その瞬間、その場所、その人の手によってしか生まれない貴重な作品という点で、アートとワインは深く共鳴しています。

■「WAVE - rose」についての米山舞さんのコメント

今回のコラボレーションでは、ワイマラマジャパンの希少なロゼワインを着想源に、「SKIN-wave」という作品を新たに生まれ変わらせました。限られた数だけ生まれるロゼワインの繊細な彩りや、その移ろいの中に存在する透明な美しさを表現しています。

■ワインについて-「vin rose 2024」

シャトー・ワイマラマでは、毎年良質な葡萄から貴重なロゼワインを生み出しています。生産本数は800本～2000本と少量であり、アペリティフとしても、メインディッシュと合わせても十分に飲みごたえのあるプレミアムランクのロゼであることを心がけています。今回のコラボレーションには、2024年のヴィンテージを使用しました。

「vin rose 2024」

メルロー58％、カベルネ・ソーヴィニヨン26％、カベルネ・フラン11％、シラー5%

アルコール度数：13.6％

まるでグラスに花が咲いたかのような心躍るロゼワイン

淡い桜色、イチゴやラズベリーのようなフレッシュで繊細な香りにシトラスやカモミールのニュアンス。口当たりは柔らかで、適度なタンニンが全体のバランスを上品に纏めている。余韻にシャープな酸味が爽やかに立ち上がる辛口な仕上がり。あらゆるシーンで愉しめる特別な1本。

ワイマラマジャパンでは、ワインとアートの深い共鳴を大切にし、CCCアートラボをはじめとするアート業界の皆様との協働を今後も続けていきたいと考えています。

今回の米山舞氏とのコラボレーションワインの概要は以下の通りです。

【MAI YONEYAMA×WAIMARAMA】商品概要

●アートラベルワイン「WAVE - rose」

・数量：限定150本（うち20本は下記のセット商品として販売されます）

・価格：38,500円（税込）＊特注化粧箱入り

・発売日：2025年12月6日（土）

・販売場所：GINZA SIX 6F 銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM

●特装版 アートラベルワインセット 「WAVE-rose」 +直筆サイン入り版画「WAVE - rose」特装版

・数量: 限定20エディション

・価格: 220,000円 (税込)

・内容: 特注化粧箱入りワイン + 直筆サイン入り版画:「WAVE-rose」

・技法: デジタルプリント+エンボス+パール

・イメージサイズ: 350mm×350mm

・シートサイズ: 450mm×450mm

・額装サイズ:500mm×495mm

※額装は白のアルミフレームになります。

※特別版作品集に付属する作品のみの販売はございません。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。

※本エントリーでの当選で購入権利の付与をさせて頂きます。 実際のご購入は店頭でお買い上げいただきます。

※下記注意事項のすべてをご理解いただき、ご同意いただける方のみエントリーください。

[申込受付期間]

12月5日 (金) 11:00～12月28日 (日) 18:00まで

【米山舞 プロフィール】

長野県出身。アニメーション会社を経て、イラストレーターとして装画・広告などを手掛ける傍ら、映像監督としても印象的な作品を発表している。

また、個展などを通じデジタルイラストレーションの可能性を常に探り続け、アニメーションの経験を生かした“躍動感・感情の動き”をテーマに作品を発表し続けている。

http://yoneyamai.com/

●主要作品

『キルラキル-KILL la KILL-』総作画監督補佐／作画監督／原画

『キズナイーバー』キャラクターデザイン・作画監督

『ダーリン・イン・ザ・フランキス』作画監督／ED演出

『プロメア』ビジュアルデベロップメント

『サイバーパンク エッジランナーズ』ED監督

『LAZARUS』EDアニメーション監督 RADIO EVA キービジュアル

KATE（カネボウ）パッケージビジュアル

米山舞氏

【シャトー・ワイマラマについて】

シャトー・ワイマラマは、ニュージーランド北島ホークスベイにあるわずか4.5haのブティックワイナリーです。テロワール主義を掲げ、年間約2万本と少量生産で高品質なワイン造りを目指しています。日本人オーナーのもと、ニュージーランド人のワインメーカー、ミシェル・ロランの右腕として経験を積んだフランス人醸造家ルドウィック・ヴァネロンが3か国で連携しながら、地域の個性を活かし世界水準のクオリティを追求しています

https://waimarama-japan.jp/

【銀座 蔦屋書店について】

本を介してアートと日本文化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。

住所｜〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F

営業時間｜店舗ホームページをご確認ください。

ホームページ｜https://store.tsite.jp/ginza/

Facebook｜https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks

X｜https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA

Instagram｜https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/

【CCCアートラボについて】

CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/