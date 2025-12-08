チョコレートバンクの2026年新コレクション【SAFARI】。コロンビアの豊かな生態系から生み出されるカカオの美味しさを。総勢20種の新作は1月16日より鎌倉と名古屋で販売開始。

メゾンカカオ株式会社

鎌倉の銀行跡地に構えるチョコレート専門店「CHOCOLATE BANK」（メゾンカカオ創業者・石原紳伍が展開する姉妹ブランド）より、2026年の新コレクション【SAFARI】が登場します。

創業者・石原がコロンビアで出会ったのは、未知なるカカオの奥深さと、その背景に広がる豊かな自然。その感動を原点に誕生したCHOCOLATE BANKは、チョコレートの枠を超えて、カカオの美味しさを多角的に探求してきました。

2026年コレクション【SAFARI】は、コロンビアの大地でのびやかに息づく生命たち、風や光、雨のめぐりから着想を得たシリーズです。その循環の中で育つカカオもまた、自然が生み出す奇跡のひとつ。自然と人、動物と植物が穏やかに共生する世界こそ、最高のカカオが生まれる場所だと私たちは考えています。

生命への敬意と、自然とともに歩むCHOCOLATE BANKの原点を映し出すコレクションです。

新作20種は、2026年1月16日より鎌倉と名古屋で限定発売いたします。

「BANK BonBon」新作全4種 6粒入り（税込3456円）

カカオの楽園、コロンビアの豊かな生態系が育む新鮮な美味しさを、一粒に。

薄く繊細なビターチョコレートの中から、カカオバターで作るなめらかな生キャラメルがとろけ出します。

「サイレントチョコレート」とも呼べるカカオバターが主役となり、香り高く鮮度を感じる味わいが実現。パリッと割れる瞬間に広がるカカオの奥深さと、生キャラメルの濃厚な美味しさをお楽しみください。

ORANGE HONEY：オレンジのフレッシュなみずみずしさと蜂蜜の深く優しい甘み、コクとが共存する一品。

CARAMEL BANANA：ほろ苦く優しくとろけるキャラメルと、濃密なバナナが奥深い余韻を生み出します。

CAFE MOCHA：立ちのぼるロースト香にカカオの上質なコクが合わさり、香りと深みがゆっくり溶け合う一品。

RICH VANILLA：芳香なバニラが立ち上がり、上質な甘みとともに広がる、シンプルでありながら豊潤なバニラ。

【新作チョコレートバーが誕生】

「BANK GOLD BAR」新作全3種 （税込2808円～2970円）

CHOCOLATE BANKの金庫から、とびきり贅沢なチョコバーを。華やかなビターチョコの中に、キャラメル、ナッツ、ヌガーを重ねて、まるで金塊のようにぎゅっと美味しさを詰め込みました。見た目はシャープに、味わいは濃厚に。ひと口かじれば、香ばしさとカカオの奥行きが広がります。日常に少しの贅沢を届ける、CHOCOLATE BANKらしい「本物のジャンク」。手のひらサイズの金塊です！

ビターチョコレートの「ORIGINAL」、「PISTACHIO」、「AMAOU」の3種です。

■他にも新作スイーツが登場します。

Bansque cheese cake 2種（税込4320円）

チョコレートとチーズの絶妙なマリアージュ、パリッとキャラメリゼと中のなめらかでとろける食感の奥行きにこだわったBANKならではのバスクチーズケーキです。

ホワイトとブラックの2種が登場。厳選したチーズをブレンドし、コロンビアの自社管理農園で育てた新鮮なカカオから生み出した、ナチュラルカカオバターの風味生きるホワイトチョコレート、ビターチョコレートとそれぞれ合わせました。チーズが持つコクとカカオバターの滑らかさ・チョコレート香が重なり、口の中でふわり、とろり、しっとりととろけて、こく深いながら軽やかでほんのり甘しょっぱい、贅沢な体験が広がります。

出来立て クリームパン／メロンパン （税込756円/648円）

まるでケーキのような贅沢なクリームクロワッサンパン。サクサクに焼き上げたクロワッサン生地の中に濃密だけど軽やかでとろけ出す、バニラカスタードクリームを搾り入れました。

オイル、生地、クリーム、どれも植物性の100%ヴィーガンメロンパン。サクサクのクッキー生地、もちもちのパンの中は北海道富良野の大島農園の芳醇なメロン果汁をたっぷりと合わせた軽やかなクリームを絞りいれて。

時間帯ごとに焼きたて、出来立てをご用意します。

「BANK ベーグル」２個入り（税込1296円）

何度も試行錯誤を重ね、たどり着いた究極のもちもち食感。むっちり、ふんわり、やみつきにあるベーグルです。チョコレート、ブルーベリー、メープルウォルナッツ、オニオンの4種入り。2種それぞれ1個ずつの2個入りで販売します。

■他にも新作スイーツが登場します。

BANK BAR 新作3種（各、税込972円）

板チョコの概念を超える鮮度で、カカオの美味しさをそのまま表現しました。フレッシュなカカオ感、丁寧な発酵と焙煎による奥深さなど、栽培から取り組みチョコレートの美味しさを凝縮。新作はPICNIC（バニラ）、AFTERNOON（ダージリン）、BREAKTIME（ヘーゼルネッツ）の3種です。

BANK CRUNCH 10個入り（税込1944円）

コロンビア産カカオの香りと味わいを堪能できるチョコクランチです。発酵やブレンドの技術を重ね、爽やかなカカオのフルーツ感とオーツならではのモルト感、アーモンドのようなまろやかなナッツの風味を引き出した、軽やかなオーツミルクの味わいです。ザクザクの食感となめらかな口溶けの両方を実現するため、カカオバターも加えています。

【アーティスト情報】

PARADISEコレクションのアートを制作

Karan Singh（カラン・シン）氏

現在はメルボルンで活躍するオーストラリア人アーティスト。インタラクションデザインを学んだ一方、ここ12年間はグラフィックデザインの感性やミニマリズム的なオプ・アートに影響を受けて、独学で学んだビジュアルアートに重点を置いています。彼の大胆で活気に満ちた作品は、シンプルな色彩、模様や反復を 通して、作品の深さ、ディメンション(次元)や動きに焦点を置いた、ミニマリズムへの絶え間ない探求なのです。

【ブランド概要】

鎌倉の銀行跡地に構えるチョコレート専門店「チョコレートバンク」。カカオが貨幣として使用されていた歴史になぞり、全国で1店舗のみ、独自の存在となるブランドです。創業者の石原がコロンビアで出会ったカカオの未知なる魅力に惹かれ、その美味しさをチョコレートのみにとどまらずに探求したいと生まれた遊び心あるブランドです。新しいカカオの体験をお届けします。

【チョコレートバンク店舗情報】

（常設店）

・チョコレートバンク （神奈川県鎌倉市御成町11-8）

（バレンタイン催事会場）

・ジェイアール名古屋タカシマヤ10階 アムールデュショコラ