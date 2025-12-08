ホテル・旅館の宿泊予約サービス「Relux」、HANATOUR JAPANとの提携によりグローバル販売を開始

株式会社Loco Partners

ホテル・旅館の宿泊予約サービス「Relux（リラックス）」（https://rlx.jp/）を運営する株式会社Loco Partners（本社：東京都港区、代表取締役社長：鷲野 宏治、以下 Loco Partners）は、株式会社HANATOUR JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 尚碰、以下 HANATOUR JAPAN）が運営する旅行流通プラットフォーム「Gorilla」を通じて、訪日外国人観光客を対象としたグローバル販売を開始いたします。

※「Gorilla」のロゴは株式会社HANATOUR JAPANの登録商標です。■背景

日本政府観光局（JNTO）の発表によると、訪日外国人旅行者数は引き続き増加傾向にあります。このうち韓国からの訪日旅行者数は、2025年10月として過去最多となる約 867,200人（前年同月比＋18.4％）を記録し、2025年1月～10月累計では約 7,660,800人（＋6.4％）に達しました。航空座席数の増加や新規就航路線の設定など、アクセス面の改善も追い風となっており、韓国市場における訪日需要は堅調な伸びを見せています。（※1）

当社ではこれまで、海外OTA（※2）との連携を通じてグローバル販売を展開してきました。

今回のHANATOUR JAPANとの提携は、これらの取り組みをさらに発展させるものであり、特に韓国を中心としたアジア市場へのアプローチを一層強化するものです。韓国市場に強い販売ネットワークを有するHANATOUR JAPANとの在庫連携を実施することで、より多様な地域への流通拡大を図ります。

※1 出典：日本政府観光局(JNTO) 訪日外客数（2025年10月推計値）(https://www.jnto.go.jp/statistics/data/_files/20251118_1615-1.pdf)

※2 OTAとは、Online Travel Agent（オンライントラベルエージェント）の略称で、ネット上のみで旅行商品を取り扱う旅行会社のこと。

■概要

HANATOUR JAPANはBtoBホールセラーとして多数の旅行会社やOTAへの再販ネットワークを有しており、Relux掲載宿泊施設は、これまでカバーしきれなかった多層的な流通チャネルを通じて、より広範な国・地域の旅行者とつながる機会を得ることが可能です。家族旅行や団体旅行など、これまで届きにくかった層への訴求も期待されます。

これにより、多様な宿泊施設が海外の旅行者に選ばれる機会を増やし、客室稼働率向上や宿泊業全体の活性化にもつながります。当社は今後も海外パートナーとの協業を積極的に進め、訪日需要のさらなる拡大と宿泊施設の魅力発信を支援してまいります。

【HANATOUR JAPANについて】

HANATOUR JAPANは、韓国最大手の旅行会社グループ「HANATOUR（ハナツアー）」の日本法人として、訪日外国人旅行（インバウンド）事業を主軸とした旅行会社です。

全国の宿泊施設や観光地、交通機関をはじめ地方自治体と連携し、旅行に関する幅広いサービスを提供しています。

また、バス事業の「友愛観光バス」とホテル事業の「アレグロクスTMホテルマネジメント」を子会社に持ち、移動から宿泊までをワンストップで提供できる体制を構築しています。さらに、BtoB向け旅行商材販売サイト「Gorilla」を通じて、提携OTAの拡充と多様な販売チャネルの構築を進めています。

2005年設立、2017年に東京証券取引所に上場したハナツアージャパンは、「世界の旅行者に“安全”で“感動的”な旅行（体験）を提供し、人々を幸せにすることを通じて世界平和に貢献する」というミッションのもと、総合旅行会社として事業を拡大し、日本の旅行会社のリーディングカンパニーを目指しています。

【ホテル・旅館の宿泊予約サービス「Relux」について】

Reluxは、特別な旅行体験を提供する宿泊予約サービスです。Relux審査委員会が独自の基準で選定した宿泊施設を掲載し、日常では得られない特別な宿泊体験を提供しています。KDDIグループとして「Pontaパス」などauの各種サービスと連携し、よりパーソナライズされた体験価値を追求。また、「宿泊＋航空券」のダイナミックパッケージ商品の提供や、海外OTAとの連携による訪日外国人旅行者への販売、世界中のサプライヤーと接続可能な「Relux Hotel GDS」を通じて、日本各地の魅力を再発見し、「日本に驚きなおそう。」というミッションの実現を目指しています。

・公式サイト：https://rlx.jp

・公式スマートフォンアプリ（iOS,Android）：https://rlx.jp/lp/app/

・公式X：https://x.com/relux_jp（Relux公式）／ https://x.com/inside_relux （Loco Partners広報）

・公式Instagram：https://www.instagram.com/relux_jp/

【会社概要】

名 称 ：株式会社Loco Partners

所在地 ：東京都港区東新橋2-14-1 コモディオ汐留4F

代表者 ：代表取締役社長 鷲野 宏治

資本金 ：4.6億円

設 立 ：2011年9月1日

登録番号：東京都知事 登録旅行業 第 3-­6623 号

事業内容：旅行業

URL ：https://loco-partners.com/