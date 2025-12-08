府内初！隣接自治体での共同による広域連携型公共ライドシェア京都府笠置町で公共ライドシェア『村タク』の実証運行を開始

WILLER株式会社

笠置町（所在地：京都府、町長：山本篤志）は、南山城村（やまなみ交通運営協議会、会長：南山城村村長 平沼和彦）と京都府と連携し、南山城村で運行中の公共ライドシェア「村タク」の運行エリアを笠置町内および笠置町から隣接する地域へ移動できるよう拡大し、本日2025年12月8日（月）より実証運行を開始します。

なお、今回の実証運行は、Community Mobility株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：村瀬茂高）への委託により実施するものです。

笠置町は、高齢化率が約57％と高く、また人口規模の小さい自治体です。町内には病院や買い物する場所が限られているため、住民の日常生活における行動範囲は隣接する木津川市など町外まで広がっています。

こうした背景のもと、笠置町に隣接する南山城村で既に実績のある公共ライドシェア「村タク」のノウハウと基盤を活用し、このたび笠置町へとエリアを拡大し、笠置町内および隣接する地域へ移動可能な広域連携型の公共ライドシェアとして実証運行を開始します。利用者は、希望する時間に行きたい場所までドアtoドアで移動でき、買い物・通院・お子さまの送迎・家族でのお出かけなど、日常のさまざまな場面で、安心して自由に移動が可能になります。

今回の取り組みは、高齢者やマイカーを持たない方も安心して自由に移動できるよう、地域全体で支え合い運行します。なお、隣接自治体での共同による広域連携型の公共ライドシェアの運行は府内初の取り組みとなります。

≪詳細≫

＜サービス内容＞

【ホームページ】 https://www.town.kasagi.lg.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=1973(https://www.town.kasagi.lg.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=1973)

【運行エリア】 京都府笠置町全域、笠置町⇔南山城村・島ヶ原・木津駅

【運行会社】 やまなみ交通運営協議会

【サービス内容】

・サービス期間：2025年12月8日（月）～2026年3月31日（火）

（土日祝日運休、2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）運休）

・サービス時間：6:30～19：00

・車両：ワンボックス車両（利用定員：7名）、軽ワゴン車両（利用定員：3名）

・運賃：

［笠置町内］大人：300円

［笠置町⇔南山城村・島ヶ原］500円/人

［笠置町⇔JR木津駅周辺］3,000円/台

※運賃は全て片道運行の利用料金となります。

・予約：電話（「やまなみ交通予約センター」事務所：080-1643-4227、受付時間：月～金（平日）9:00～17:00）

※ご利用日の【前日17時まで】にご予約ください。当日のご予約は可能な場合に限り対応します。

・お問合せ：電話（「笠置町希望のまち推進課：0743-95-2327、 受付時間：月～金（平日）9:00～17:00）

※町外移動の「JR木津駅周辺」のご利用予約は、前日17:00までの御予約に限ります。