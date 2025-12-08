地域の魅力発見！ツアー紹介サイト「関西広域周遊バスツアー」

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

クラブツーリズム株式会社（東京都江東区、代表取締役社長：酒井博、以下クラブツーリズム）は、国土交通省近畿運輸局（大阪府大阪市、局長：服部真樹氏）「関西広域周遊バスツアー検討会事務局」と共同でツアー紹介サイト「関西広域周遊バスツアー」を運営いたします。

当サイトは、「地方創生の核となる地域周遊バスツアー造成及びツアーコンテンツを活用した「日本版シートインコーチ※１」導入に向けた課題調査事業」の一環として運営されており、事業に参画する旅行会社各社が企画する、関西２府８県（福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県）を対象地域とした、自然・食・イベント・歴史・文化など様々なツアーを掲載しております。地元の食や体験、交流といったコンテンツを含むツアーを選りすぐって紹介することで、地域活性化に繋げることを目的としております。

また、地方部における旅行者の利便性・快適性を兼ね備え、地域側の体験・交流コンテンツに深化したバスツアーを造成することで、長期滞在のインバウンド需要に繋げ、欧州では一般的な「シートインコーチ」の日本における実現を目指します。

※シートインコーチ：乗合い型バスツアー。複数の観光バス事業者が連携し、乗り継ぎで広範囲の旅行を可能にする旅のスタイル。

■関西広域周遊バスツアー：https://kansai-bus.com/

＜掲載ツアーの一例＞

◆本ズワイガニ・神戸牛・活鮑・鰻・北海道産帆立5つの高級食材を食す＆城崎温泉街

＜旅行代金＞12,980円

＜ツアー詳細＞https://tinyurl.com/yymmdbde （株式会社阪急交通社）

◆飲み放題付！「本ズワイガニ姿丸ごと1杯！・神戸牛・あわびの踊り焼き」のご昼食と情緒あふれる篠山城下町&城崎温泉街散策

＜旅行代金＞9,980円～10,980円

＜ツアー詳細＞https://tinyurl.com/mvw9sj65 （株式会社エイチ・アイ・エス）

◆「伊根の舟屋」と「天橋立」冬の三大味覚！ズワイガニ！フグ！ブリ！大満喫御膳

＜旅行代金＞15,990～16,990円

＜ツアー詳細＞https://tinyurl.com/2ym34pnk （クラブツーリズム）