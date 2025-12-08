JUKI株式会社(本社：東京都多摩市、以下「JUKI」)は、ブランド「ミナ ペルホネン(mina perhonen)」とコラボレーションした職業用本縫いミシン「SL-3700 mina perhonen」を、500台限定で発売いたします。12月15日(月)より、ミナ ペルホネンのオンラインストアにて予約販売を開始いたします。





SL-3700 mina perhonen





本コラボレーションモデルは、ソーイング愛好家から高い支持を得ているJUKIの職業用ミシンをベースに、ミナ ペルホネンのテキスタイル「tambourine(タンバリン)」をモチーフにし、マットな質感のディープグリーンのボディと、上品なダークシルバーのダブルロゴを採用しました。機能美と温もりが共存するミナ ペルホネンの世界観を、JUKIの高精度な縫製技術と融合させた特別仕様の限定コレクションです。









＜限定モデルならではの特別仕様＞

・ワイドテーブル ：マット仕上げに「tambourine」柄をプリント。ソーイングに便利な目盛り入り。

・プーリー＆各種ボタン類：「tambourine」柄のワンポイントと繊細な配色で統一。

・特製アクセサリー缶BOX ：本体カラーに合わせたスペシャルデザイン缶。アクセサリーや糸収納に。

・コルク製ミシンマット ：「tambourine」柄刻印入り。振動を吸収し、作業空間を彩ります。

・付属品カラー統一 ：フットコントローラー、膝上げレバーもディープグリーンで統一。





＜SL-3700 主な製品特長＞

・卓越した厚地の縫製力：厚地の縫製時に、新開発の太糸専用針板・太糸専用スムース押え・太糸テンションを使用することにより、目飛びがなく、糸締りの良い縫い目を実現します。

・フロート機能(微量押え上げ)：縫いズレ・縫い伸びを防止する機構です。押えを0～2.0mm浮かせて縫えるため、厚地以外にもキルト地・ベルベットの縫いズレやニット地の縫い伸びを抑えます。厚地が重なった段部もスムーズになります。





・ミシンの大きさ：幅452 × 高さ350 × 奥行219(mm)

・質量 ：11.9kg

・縫い速度 ：55～1,500針／分

・縫い目長さ ：0～6mm

・使用針 ：工業用針 DB×1 #9～#18





その他製品の特長や仕様は、ミナ ペルホネンのホームページ(Journal Column)にてご確認いただけます。

※12/13（土）の公開予定となります。

https://www.mina-perhonen.jp/journal/column/2025/1213/





＜販売概要＞

製品名 ： SL-3700 mina perhonen

販売台数 ： 限定500台

先行予約販売 ： mina perhonen公式オンラインストア

https://www.mina-perhonen.jp/online_store/

2025年12月15日(月)～

※2026年2月より順次発送開始予定

販売価格(税込)： 385,000円(国内限定販売)





なお本モデルは、ミナ ペルホネン直営店のcallにて実機をご覧いただけます。展示期間中は、機体の質感や仕様をご確認いただけるほか、ワイドテーブルやアクセサリーBOXなど限定付属品も併せて展示いたします。

https://www.mp-call.jp/