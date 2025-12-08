公益社団法人企業情報化協会(通称：IT協会、会長：山内 雅喜 ヤマトホールディングス株式会社 参与)は、2025年度(第43回)IT賞の受賞企業を発表しました。





IT賞ロゴマーク





IT賞は、ITやデジタル技術を活用し、顕著な努力を払い、優れた成果をあげたと認めうる企業・団体を称える表彰制度で、今年で43回目を迎えます。

2025年度は、IT賞審査委員会(委員長：萩野 達也 慶應義塾大学 名誉教授)による厳正な審査の結果、IT最優秀賞に野村ホールディングス、ミスミグループ本社の2件が選ばれました。加えて、IT優秀賞に7件、IT賞に15件、IT奨励賞に16件、合計40件(52社)が受賞しました。





表彰式典ならびに受賞記念講演は、当協会主催で2026年1月29日(木)・30日(金)に開催する「第41回IT戦略総合大会(ITMC2026)」(会場：東京・港区「ザ・プリンス パークタワー東京」)内で実施いたします。表彰式典には各社の代表者が出席を予定しています。





■2025年度(第43回)IT賞 受賞企業

IT最優秀賞(経営・業務改革)

野村ホールディングス株式会社





IT最優秀賞(顧客価値・サービス革新)

株式会社ミスミグループ本社





IT優秀賞(経営・業務改革)

株式会社アイシン

関西電力株式会社

ニッセイ情報テクノロジー株式会社

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

メットライフ生命保険株式会社





IT優秀賞(社会・環境価値の創出)

ＮＴＴ東日本株式会社／ＮＴＴ西日本株式会社／ＮＴＴドコモソリューションズ株式会社

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社





IT賞(経営・業務改革)

株式会社オープンハウスグループ

ソニー銀行株式会社

鉄道情報システム株式会社／グローリー株式会社

西日本旅客鉄道株式会社／株式会社JR西日本ITソリューションズ

日本アイ・ビー・エム株式会社

日本電気株式会社

パーソルホールディングス株式会社

株式会社 ライズアップ





IT賞(顧客価値・サービス革新)

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

NSW株式会社

株式会社三井住友フィナンシャルグループ／株式会社三井住友銀行／三井住友カード株式会社／株式会社日本総合研究所

三井不動産株式会社

楽天グループ株式会社／楽天モバイル株式会社





IT賞(社会・環境価値の創出)

株式会社井上デザイン

東急不動産ホールディングス株式会社





IT奨励賞(経営・業務改革)

MS&ADシステムズ株式会社

オリックス生命保険株式会社

ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社

株式会社テプコシステムズ

株式会社デンソー／株式会社プラスアルファ・コンサルティング

東京海上日動システムズ株式会社

日本生命保険相互会社／ニッセイ情報テクノロジー株式会社

三井ダイレクト損害保険株式会社

三井不動産株式会社

三菱HCキャピタル株式会社





IT奨励賞(顧客価値・サービス革新)

MS&ADシステムズ株式会社／三井住友海上火災保険株式会社／あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

白銅株式会社





IT奨励賞(社会・環境価値の創出)

ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社／ＳＯＭＰＯチャレンジド株式会社／株式会社ポンデテック

東日本旅客鉄道株式会社





IT奨励賞(共創・エコシステム構築)

FWD生命保険株式会社

関西MaaS協議会／西日本旅客鉄道株式会社／株式会社JR西日本ITソリューションズ





※受賞各事例のお取組み内容、ならびに授賞理由等の詳細はホームページをご覧ください

https://jiit.or.jp/awards/it/









■IT賞とは

IT賞は、ITやデジタル技術を活用して、優れた業務改革や社会貢献を実現した活動体(企業・団体・機関・組織・学校・組合など)を称える表彰制度です。 本賞は、わが国の産業界および公共分野におけるIT・デジタル活用の推進と、その先進的な実践の普及を目的として、公益社団法人企業情報化協会が主催しています。

1983年に創設された「OA賞」を前身とし、2001年度より「IT賞」として新たな歩みを進め、現在に至ります。

本賞を通じて、優れた取り組みを広く社会に公表し、わが国の情報化・デジタル化のさらなる高度化に寄与してまいります。









■IT賞表彰式典・受賞記念講演(IT戦略総合大会)について

名称 ：第41回IT戦略総合大会(ITMC2026)

https://jiit.or.jp/lp/im/ITMC/

日程 ：2026年1月29日(木)・30日(金)

主催 ：公益社団法人企業情報化協会(IT協会)

会場 ：ザ・プリンス パークタワー東京(東京都港区芝公園)

開催方法：会場とオンラインを併用したハイブリッド方式で開催









■公益社団法人企業情報化協会(IT協会)について

公益社団法人企業情報化協会は、「経営とITの融合を目指して」を事業ドメインに掲げ、IT活用による経営革新の推進機関として1981年に設立されました。

企業の情報化に関する調査研究および開発、その成果の普及・実施促進を通じて、わが国の社会・経済および産業の健全な発展に寄与することを目的として活動しています。





名称 ： 公益社団法人企業情報化協会(通称：IT協会)

会長 ： 山内 雅喜(ヤマトホールディングス株式会社 参与)

設立 ： 1981年7月16日

会員数： 233社

所在地： 〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22 日本能率協会ビル3階

電話 ： 03-3434-6677

URL ： https://www.jiit.or.jp/









【本件に関する問い合わせ】

公益社団法人企業情報化協会(IT協会)

IT賞事務局

MAIL： info@jiit.or.jp

TEL ： 03-3434-6677