京阪ホールディングス株式会社（本社：大阪市中央区、社長：平川 良浩、以下「京阪ホールディングス」）と京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上 欣也、以下「京阪電車」)は、株式会社MEETSHOP(本社：大阪市中央区、代表取締役：前田 晴代、以下「MEETSHOP」)、小説家・岩井圭也氏で展開する体験型プロジェクト『ただいま、けいはん』において、第1話 朔太郎編を12月16日(火)から数量限定で無料配布します。参考リリース：2025(令和 7)年10月30日「京阪沿線を舞台にした体験型の小説プロジェクト 「ただいま、けいはん」を実施します！」

１.第1話「ただいま、けいはん 朔太郎編（A6判サイズ）」の配布

【配布開始】2025年12月16日(火)10時～【配布部数】3,000部(お一人様1冊限り) ※なくなり次第、配布を終了します【配布場所】京阪電車：淀屋橋・京橋・枚方市・樟葉・三条・出町柳の各駅 枚方市立市駅前図書館(枚方市駅下車すぐ)TSUTAYA BOOKSTORE 梅田MeRISE、枚方 蔦屋書店、京都 蔦屋書店、蔦屋書店 武雄市図書館KoKuMiN：OsakaMetro淀屋橋駅店・パナンテ京阪天満橋店・京橋駅構内店コクミンドラッグ：大和田店・京阪萱島駅店・枚方市駅前店・京阪樟葉駅店・三条店・五反田駅前店コクミン薬局：淀屋橋店 ほか

2．楽しみ方

(1)小説冊子を手に入れる沿線の配布場所で第1話を入手してください(数量限定・なくなり次第、配布は終了します）。(2)物語を読む地元出身の作家 岩井氏ならではの視点で描かれる「京阪沿線の日常の魅力」に触れながら読み進めてください。(3)“心の動き”の追体験物語の主人公・朔太郎の人生のターニングポイントを、あなたが通った京阪電車の駅で追体験できるかもしれません。(4)感情の脳科学的測定〈計測イベント／参加費：無料〉計測イベントでは、主人公が歩いた場所を巡りながら、感情計測アプリ「KOKOROスケール」でご自身の感情を脳科学的に可視化する体験ができます。■第4回 開催日時：2026年1月17日(土)13時～15時〈予定〉・集合場所：高島屋京都店 1階 ・計測ルート：京阪「出町柳駅」周辺■第5回 開催日時：2026年1月18日(日)13時～15時〈予定〉・集合場所：TSUTAYA BOOKSTORE 梅田MeRISE（関西大学梅田キャンパス内）・開催場所：梅田MeRISE※第1～3回は終了しました。第4・5回のお申込みおよび小説の配布先等詳細については、WEBサイトをご覧ください(https://orthisone.com/f/tadaimakeihan)

3．予告

第2話「ただいま、けいはん 由衣編」は、2026年2月頃に配布を予定しています。 詳細については、決まり次第お知らせいたします。

