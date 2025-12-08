琵琶湖汽船株式会社（本社：滋賀県大津市浜大津、社長：金澤 一徳）と、びわ湖雪見船協議会(会長：池見 喜博)は、2026年2月1日（日）より「雪見船クルーズ」の本年度運航を開始します。冬のびわ湖を南北に縦走できる航路として毎年ご好評をいただいている雪見船クルーズでは、大津港から長浜港まで約2時間半、雪化粧した比良山系の山々や湖面を羽ばたく水鳥などをゆったり眺めながら、びわ湖ならではの冬景色をお楽しみいただけます。2026年1月からは大河ドラマが放送され、舞台となる滋賀県では観光キャンペーン「戦国ディスカバリー」が展開されます。これに合わせ、雪見船クルーズでも「戦国MAP」の配布や、戦国武将にまつわる観光案内を行い、湖上から“戦国滋賀”の魅力を感じていただけます。長浜港周辺では、大河ドラマの放送を契機に「北近江豊臣博覧会」が開催されるほか、歴史と規模で日本一ともいわれる「長浜盆梅展」や、黒壁ガラス館を中心とした「黒壁スクエア」など、観光スポットが充実しています。また大津市内では「おごと温泉」や「びわ湖大津のひな人形めぐり」など、びわ湖沿いで楽しめる冬の観光イベントも多彩です。冬のびわ湖と、戦国ゆかりの地をめぐる滋賀ならではの魅力を詰め込んだ期間限定クルーズを、ぜひこの機会にご体験ください。

「雪見船クルーズ」概要

企画名

びわ湖縦走 雪見船クルーズ

企画実施

びわ湖雪見船協議会、琵琶湖汽船株式会社

協力

びわ湖大津志賀観光振興協議会、北近江豊臣博覧会実行委員会、(公社) 長浜観光協会

期間

2026年2月1日（日）～2月28日（土）の土・日・祝日に運航※事前予約制／最少催行人員15名に満たない場合は運休

就航船 (予定)

高速船「メグミ」 旅客定員200名https://www.biwakokisen.co.jp/ship/megumi/

行程

【往路】（9：45）におの浜観光港発 ↓10:00 大津港発 ↓（10:30）おごと温泉港発 ↓12:20 長浜港着

【復路】14:30 長浜港発 ↓（16:40）おごと温泉港着 ↓(17:05) におの浜観光港着 ↓17:20 大津港着

※往路・復路ともに事前予約がある場合には、におの浜観光港とおごと温泉港へ寄港します

料金

【片道】大人4,500円 小人2,250円(税込)【往復】大人8,000円 小人4,000円(税込)

ご予約 お問い合せ

琵琶湖汽船㈱ 予約センター TEL 077-524-5000（9:00-17:00）またはWEB予約 https://www.biwakokisen.co.jp/season_event/115/

アクセス

大津港： 京阪電車「びわ湖浜大津」駅より徒歩約3分JR琵琶湖線「大津」駅より徒歩約15分長浜港： JR北陸線「長浜」駅より徒歩約10分

備考

※天候やその他の状況により運航内容の変更や欠航となる場合がございます。※船内ではご飲食いただけますが、ご宴会目的でのご乗船はご遠慮ください。※船内は全て禁煙です。※都合により、「メグミ」以外の船で運航する場合があります。

「雪見船クルーズ」おすすめポイント

びわ湖の美しい冬景色を満喫！

標高1000ｍ級の山々が南北12ｋｍに連なる比良山系や滋賀県最高峰の伊吹山、湖面はばたく水鳥など、心癒される美しい景色に出会うことができます。また、往路ではびわ湖の奇景「沖の白石」、復路では近江の厳島と呼ばれる「白鬚神社」など、名所地も航路上からご覧いただけます。※気象状況により航路変更する場合があります。

観光ガイドが船窓から見える景色や 戦国近江の歴史をご紹介！

船窓から見える景色のほか、戦国時代の近江にまつわる歴史話などびわ湖の船旅がさらに思い出深いものになります。※添乗ガイドは、日により異なります

雪見船特製オリジナル弁当！

ご希望の方には、滋賀の恵みを取り入れた雪見船オリジナル弁当をご用意します。1個1,800円（税込）※お茶付・往路でお渡しします※ご予約の際、一緒にお申込ください

ご乗船のお客様に「戦国ＭＡＰ」をプレゼント！

びわ湖周辺に点在する戦国武将ゆかりの地を地図上にまとめた「戦国ＭＡＰ」をプレゼントします。当時の武将と同じ視点に立ち、船上から見える景色に想いを馳せてみてはいかがでしょうか。

片道利用＋周辺観光がおすすめ！

秀吉が初めて城持ち大名となって開いた城下町「長浜」。古い町並みを活かした旧市街地エリアは人気観光スポットとなっています。2026年2月1日（日）～12月20日（日）まで「北近江豊臣博覧会」が開催されるほか、規模・歴史ともに“日本一の盆梅展”として名高い「長浜盆梅展」会場も長浜港から徒歩圏内の場所にあります。また、「大津」では「おごと温泉」での宿泊とあわせて、ひな人形展や比叡山、西教寺への拝観など、観光スポットも充実しています。大津エリアと長浜エリアに向かう交通手段として、雪見船をご利用いただけます。

長浜エリアのおすすめスポット

大津エリアのおすすめスポット

