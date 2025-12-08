全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）では毎週日曜よる7時より劇場版アニメや長編アニメに特化した『日曜アニメ劇場』を放送しています。12月14日（日）は「泣きたい私は猫をかぶる」をお届けします。

1．『泣きたい私は猫をかぶる』について

全国放送初！12月14日(日)よる7時～放送

第42回日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞受賞作『ペンギン・ハイウェイ』で賞賛の声を浴びたアニメーションスタジオ「スタジオコロリド」。新進気鋭のクリエイターがあつまる注目のスタジオが手掛けた、長編アニメーション映画第2弾作品『泣きたい私は猫をかぶる』。

2．『泣きたい私は猫をかぶる』あらすじ

見つけた、君に会える魔法――「猫」の世界を通して繰り広げられる、≪私≫を見つける青春ファンタジー

【ストーリー】私はあなたの力になりたい。好きって言われたい―笹木美代（ささき・みよ）は、いつも明るく陽気な中学二年生の女の子。空気を読まない言動で周囲を驚かせ、クラスメイトからは「ムゲ(無限大謎人間）」というあだ名で呼ばれている。しかし本当は周りに気を使い、「無限大謎人間」とは裏腹に自分の感情を抑えて日々を過ごしていた。そんなムゲは、熱烈な想いを寄せるクラスメイトの日之出賢人（ひので・けんと）へ毎日果敢にアタックを続けるが全く相手にされない。めげずにアピールし続ける彼女には誰にも言えないとっておきの秘密があった・・・。

■出演者志田未来花江夏樹小木博明山寺宏一■スタッフ監督：佐藤順一・柴山智隆脚本：岡田麿里キャラクターデザイン：池田由美主題歌：「花に亡霊」ヨルシカ（ユニバーサルJ）企画：ツインエンジン制作：スタジオコロリド製作：「泣きたい私は猫をかぶる」製作委員会

3．「日曜アニメ劇場」とは

新作、旧作、隠れた名作まで毎週日曜よる7時は『日曜アニメ劇場』！劇場版アニメや長編アニメを中心に、OVA（オリジナル・ビデオ・アニメーション）やTV用に編集されたスペシャル版、さらには「特別編」として実写版など、無料放送ではなかなか出会えない貴重なラインナップでお届けします。■『日曜アニメ劇場』ホームページ https://www.twellv.co.jp/program/anime/sunday-animation/

4．掲載時のお願い

■コピーライト © 2020 「泣きたい私は猫をかぶる」製作委員会

