株式会社ZENB JAPAN（ゼンブ ジャパン）（愛知県半田市、以下 ZENB）は、日本航空株式会社(東京都品川区、以下「JAL」)と共同で、2026年1月24日（土）に小学生を対象とした「おいしい空育イベント」を初開催します。ミツカングループが運営する体験型博物館「MIZKAN MUSEUM（愛称：MIM（ミム））」を舞台に、「からだとこころを育てる食」と「かけがえのない空」の魅力を体験しながら、子どもたちと一緒にサステナブルな未来について考える機会を提供します。

「素材を余すことなく、まるごと食べる」というコンセプトのZENBは、野菜や豆の皮・芯まで活かす独自の技術で、おいしく、カラダにも地球にもやさしい食生活を提案してきました。一方JALは、気候変動への対応や資源の有効利用などを通じて、航空事業における環境負荷の低減に取り組んでいます。本イベントは、こうした両社のサステナビリティへの想いを、次世代を担う子どもたちに分かりやすく、楽しく伝えることを目的としたものです。JALによる「折り紙ヒコーキ教室」や客室乗務員のお仕事紹介に加え、会場となるMIMで酢づくりの歴史や発酵文化、日本の食文化に触れながら、「空」と「食」のサステナビリティについて学ぶことができます。ZENBは、素材のおいしさや栄養を活かした食を通して、日々の食卓から無理なく続けられるサステナブルな選択肢を広げていきたいと考えています。本イベントが、子どもたちが自分たちの未来や地球環境について考えるきっかけとなり、ご家庭での会話やこれからの食選びにつながることを願っています。ZENBとJAL、そしてミツカングループは、今後も子どもたちがサステナビリティを学び、興味を持つ機会を創出することで、人と社会と地球の健康に貢献していきます。

開催概要

開催日時

2026年1月24日(土) 13:00～17:00

実施場所

ミツカン本社・MIM（愛知県半田市中村町2-6）

対象者

小学生(保護者同伴)

定員

30組60名（小学生1名につき保護者1名）

実施内容

JAL折り紙ヒコーキ教室客室乗務員によるお仕事紹介MIM見学（展示・映像などを通じた食文化体験） ほか

申込方法

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqbcfz9IoIvl_Z07E5_ZP9xSgm324KLWp5_avsP6nfaQ077w/viewform

特典

ZENB商品詰め合わせセットをプレゼント(１組につき１セット)

ZENBとは

野菜や豆といった植物を可能な限りまるごと“ぜんぶ”使った食で、おいしくてカラダにいい、人と社会と地球の健康に貢献する、ウェルビーイングな食生活を提案しています。動物性原料不使用で、可能な限り添加物も使用せず、素材そのもののおいしさと栄養を余すことなく活かしています。小麦や米よりもヘルシーで地球にもやさしい黄えんどう豆を使った「ZENBヌードル」「ZENBブレッド」「ZENBハッピー」「ZENBチップス」や、普段食べずに捨ててしまう芯や皮まで、まるごと野菜を使った「ZENBカレー」「ZENBスープ」「ZENBバトン」などを販売しています。・公式サイト：https://zenb.jp・Instagram：https://www.instagram.com/zenb_japan/・X：https://x.com/Zenb_jp

＜本件に関するお問い合わせ先＞

お問い合わせフォーム：https://support.zenb.jp/hc/ja/requests/new