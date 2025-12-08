株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、スマートフォンユーザーの閲覧体験に最適化した新しいランディングページ制作サービス「SwipeLP+（スワイプエルピープラス）」を、2025年12月8日より正式に提供開始いたします。SwipeLP+は、画像や動画をアップロードするだけで縦横スワイプ型のLPが自動生成できるノーコードサービスで、月額3,980円から利用できる手軽さが特長です。縦・横のスワイプに対応した動きのあるLPは、商品やサービスの魅力を直感的に伝えることができ、スマホ時代に適した表現力を実現します。また、AIによる改善機能やブロック構造での編集にも対応し、デザイン性と運用性を両立した新しいLP制作体験を提供します。

SwipeLP+をリリースした背景

https://swipelp.jp/

スマートフォンが主要な情報接触デバイスとなった現在、多くの企業において「スマホユーザーに最適化されたランディングページ（LP）の必要性」が急速に高まっています。従来の縦スクロール型LPは情報を順序立てて伝える上で有効である一方、視覚的訴求力の強い商品や、直感的な操作を好むユーザーに対しては、より没入感のある表現が求められる場面が増えてきました。特に若年層ユーザーはスワイプ操作に慣れており、縦・横方向に動きのあるインターフェースは、内容理解と視線誘導の両面で親和性が高いといえます。また、LP制作の現場では、「素早く改善したい」「シンプルに更新したい」という声が日々増加しています。従来のLPは改修や改善のたびにデザイン・コーディング工数が発生し、スピードが求められる場面で負担となるケースが多く見られました。株式会社Ryuki Designは、これまで5,000本以上のLP制作を通じて企業の課題や制作現場の変化を見てきた中で、「より簡単に、より表現力の高いLPを作れるサービス」の必要性を強く感じてきました。SwipeLP+はこうしたクライアントのニーズと制作現場の課題を同時に解決することを目的としており、画像や動画をアップロードするだけでLPの骨組みが完成し、縦横のスワイプ動作でより伝わる設計が可能になることで、スマホ視点に最適化された新しいLP体験を提供できます。さらに、改善に強いブロック構造とAI提案により、スピーディーに改善を繰り返せる環境を実現することで、これまでにない制作効率と訴求力の両立を支援するサービスとして誕生しました。

スワイプ型LPが成果につながる理由

https://swipelp.jp/

スワイプ型LPは、スマートフォンに最適化された新しい閲覧体験を提供できる点に大きな特長があります。従来の縦スクロール型LPは、情報量が多くページが長くなるほどユーザーの離脱が発生しやすく、重要な情報に到達する前に離れてしまうケースが少なくありません。一方、スワイプ操作を前提としたLPは、1画面に伝えたい情報を集約し、ユーザーに「区切られた情報」をテンポよく届けられるため、視線誘導がしやすく、理解度も高まりやすい構造です。特にスマートフォンユーザーは日常的にスワイプ操作に慣れ親しんでいるため、自然な動きの中で情報を吸収できる点が、高い親和性につながっています。加えて、SwipeLP+は 縦スワイプと横スワイプの両方に対応しているため、伝えたい内容や商材特性に応じて最適なレイアウトを選べることが大きな強みとなります。縦スワイプはストーリー性のある構成に適しており、横スワイプはビジュアル主体の商品や比較要素のある情報設計に向いています。これにより、多種多様な業種・商材に対応しながら「最も伝わりやすい見せ方」を柔軟に実現できます。さらに、スワイプ型LPは画像や動画の活用と相性が良く、視覚訴求を重視した表現がしやすい点も成果につながる理由のひとつです。ユーザーは動きのあるビジュアルのほうが直感的に理解しやすく、興味を持ちやすい傾向があります。SwipeLP+では、画像や動画をアップロードするだけで簡単にページを構築できるため、これまで表現が難しかった“魅せるLP”を手軽に制作できます。また、ブロック構造による柔軟な改善が可能なため、伝わりやすさを維持したまま、内容の改善サイクルをスピーディーに回すことができます。このように、スワイプ型LPはユーザーの行動特性に寄り添った操作性と、視覚表現の強さを両立しており、LPへの理解度と滞在時間の向上が期待できるため、成果につながりやすい新しい表現手法として注目されています。

SwipeLP+の主な機能と特徴

1．画像・動画アップロードだけでLPを生成できるノーコード設計

SwipeLP+は、誰でも簡単にLPを作成できるノーコード設計を採用しています。画像や動画をアップロードするだけで、自動的にレイアウトが生成されるため、従来のようにデザイン制作やコーディングの手間が発生しません。操作は直感的でシンプルであり、専門知識がない方でも短時間でページを構築できます。制作負担を大幅に減らし、素早くLPを公開したい場合にも適しています。

2．縦スワイプ・横スワイプ両対応で商材に最適な見せ方を実現

SwipeLP+は、情報を縦方向に流す構成だけでなく、横方向のスワイプにも対応しています。縦スワイプはストーリー性のある構成や段階的な説明に適しており、横スワイプは画像や動画をテンポよく切り替える演出に強みがあります。視覚的訴求を重視する商品やサービスに対し、より魅力的な表現を可能にすることで、ユーザーに負担の少ない最適な閲覧体験を提供できます。

3．ブロック構造で改善しやすい編集設計

LPの情報はブロック単位で管理されており、必要な部分だけを差し替えて更新できる編集性の高さが特長です。ページ全体を作り替えなくても改善が行えるため、スピーディーな改善サイクルの確立につながります。また、各ブロックは視認性の高い構造で整理されているため、情報配置の検討や調整がしやすく、LPの完成度を高める作業がスムーズに行えます。

4．ABテストによる改善機能でLP更新を自動化・効率化

SwipeLP+では、ページを構成する各ブロックごとにバリエーションを作成し、配信・比較を行う仕組みを採用しています。アクセスを複数のバリエーションに自動で振り分け、それぞれの成果を比較することで、より成果の高いブロックを自動で採用する動きに切り替わります。これにより、改善作業に必要な分析・判断の工程が大幅に軽減され、LP全体の品質を継続的に向上させることが可能になります。また、バージョン管理や復旧機能にも対応しているため、更新履歴をさかのぼって以前の状態に戻すこともでき、安心して改善を進められる環境が整っています。

5．月額3,980円から利用できる導入しやすい価格設定

SwipeLP+は、月額3,980円から利用できる価格帯で提供しており、初めてスワイプLP制作ツールを導入したい企業や個人の方でも利用しやすい設計となっています。手軽な価格でありながら充実した機能を備えているため、コスト面と機能面のバランスが優れています。

6．Ryuki Designによるデザイン制作にも対応

縦スクロール型の既存LPをお持ちの場合、その内容をもとに株式会社Ryuki Designのデザイナーがスワイプ操作に適したブロック形式へ丁寧に最適化します。単純な自動変換ではなく、情報の区切り方や画面ごとの見せ方、ユーザーがスワイプした際の流れまで考慮したうえで再構成するため、スワイプ型LPならではの“伝わりやすさ”を引き出すことが可能です。また、新規でのSwipeLP制作にも対応しており、商材や目的に合わせて縦・横スワイプの最適なレイアウトをゼロから設計できます。Ryuki Designの完全内製体制により、表現力の高いLPを安心して制作できる点も大きな特徴です。

7．SwipeLP+ OEMプランで自社ブランドとして提供可能

SwipeLP+では、通常利用だけでなく「OEMプラン」に対応しており、企業が自社ブランドとしてSwipeLP+を提供できる仕組みを整えています。これにより、LP制作やクリエイティブ関連のサービスを展開している企業は、自社システムとしてスワイプ型LPシステムを顧客に提供することが可能になります。OEMプランでは、ロゴや管理画面のブランド設定が可能なため、ユーザーに統一されたブランド体験を提供でき、サービスラインナップの拡張に役立ちます。OEMの用途は大きく3つあり、「通常販売」「システム販売」「OEM販売」。通常販売では、自社ブランドとしてSwipeLP+をそのまま販売でき、システム販売では管理機能ごとクライアントに提供することで、パートナー企業が自社の顧客にサービスを展開しやすい仕組みを作れます。さらにOEM販売では、パートナー企業がさらにその先の企業へ販売を広げるなど、多層的な展開も可能となります。価格体系もシンプルで、基本利用料に加えて、A/Bテスト機能や管理画面の権限設定などのオプションを追加できる柔軟性を備えています。これにより、企業規模や提供サービスの内容に合わせて最適な構成を選択できます。SwipeLP+ OEMプランは、単なるツール提供ではなく、事業拡大の新しい柱として活用できる点が大きな魅力です。スワイプ型LPの需要が高まる中で、自社ブランドとして独自サービスを展開できる強力な仕組みとして活用いただけます。

Ryuki DesignのLP制作サポート体制

https://swipelp.jp/oem/

株式会社Ryuki Designは、これまで累計5,000本以上のランディングページ制作を手がけてきた実績を持ち、LP制作における豊富な知見とノウハウを蓄積してきました。SwipeLP+においても、この経験に基づいたサポート体制を整えており、「誰でも簡単にLPが作れる環境」と「プロの手で品質を高められる環境」の両立を実現しています。制作工程は完全内製体制で行われ、ディレクター・デザイナー・コーダーが密に連携しながら内容を整理し、より伝わりやすい構成へ導く体制が整っています。特に、SwipeLP+ではスワイプ操作を中心とした表現形式のため、画面切り替えのリズムや情報の区切り方、視線誘導を考慮したレイアウト設計が重要になります。Ryuki Designでは、これまでのLP制作経験を活かし、縦スクロール型では伝わりにくかった内容をスワイプに最適化するなど、ユーザー視点に立った改善を提案できます。既存LPを活かした改善も、新規制作としての構築もどちらも対応できるため、用途や目的に応じて柔軟にサポートを受けることができます。また、スピーディーな修正に対応できるプロセスも整っているため、初めてLP制作に携わる方でも安心して依頼いただけます。SwipeLP+とRyuki Designのクリエイティブ力を組み合わせることで、情報伝達力と視認性を両立させたLP制作が可能となり、成果につながる「伝わるLP」を目指す企業を継続的に支援できる体制を整えています。SwipeLP+はツール単体で完結するサービスではなく、Ryuki Designが長年培ってきたLP制作スキルを掛け合わせることで、より高品質なページ制作を実現するための新しい選択肢となります。SwipeLP+の導入をご検討中の方や、既存LPの改善にお悩みの方は、お気軽に株式会社Ryuki Designまでご相談ください。

会社概要

https://swipelp.jp/

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）代表取締役：緒方隆二設立年月：2009年9月所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数3,300社以上 ※2025年12月8日現在の実績となりますURL：https://ryuki-design.jp/

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/