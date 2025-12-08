ワークアカデミー、ベトナム名門HUTECH大学とGOENと三者間覚書（MOU）を締結

株式会社ワークアカデミー

[ホーチミン] - 日本の大学教育機関向けにキャリアプログラムを提供する株式会社ワークアカデミー（本社：大阪府、以下「ワークアカデミー」）は、ベトナムの主要大学であるホーチミン市工科大学（Ho Chi Minh City University of Technology、以下「HUTECH」）および現地教育研修機関のGOEN Business Training（以下「GOEN」）と、11月28日に教育、イノベーション、人材育成に関する三者間覚書（MOU）を締結したことをお知らせします。

この協定は、ワークアカデミーが1982年の設立以来、40年以上にわたり掲げてきた理念「夢と勇気が人を育てる」に基づいています。急速に成長するベトナムのエネルギーと日本の実務ノウハウを融合させ、日越間のグローバルリーダーを共同で育成し、次世代のビジネスに貢献することを目的としています。

【 協定のポイントと日本の大学・企業への貢献 】

今回のMOUは、「教育（HUTECH）」「実務（ワークアカデミー）」「国際的なミッション設計と現地調整（GOEN）」の三者の強みを融合させることで、特に日本の大学および企業に対し、以下のような具体的な価値を提供します。

【 各機関について 】

1. 実践力を備えたグローバルリーダーの共同育成- 双方向インターンシップの展開: MOUに基づき、日越間の双方向のインターンシッププログラムを実施します。- 日本の大学生への機会提供: 日本の学生は、ASEANで最も高い経済成長率を誇るベトナムの最大の商都ホーチミン市へ渡航。熱気あふれるダイナミックな環境の中で、主体性、実行力、異文化コミュニケーション能力、柔軟な問題解決力などの「変化の時代を生き抜くスキル」を向上させる機会を得ます。- 実績に裏打ちされたプログラム: 過去のプログラムでは、参加者の満足度は平均4.61/5、自己変化実感は4.69/5と、学生の成長に対する高い評価を得ています。- 実践的ミッション設計: GOENは、HUTECH学生との協働を促す学術的かつ専門的なミッション設計、能力フレームワーク、および学習成果を設計し、プログラムの質を保証します。2. 日本企業ニーズに直結した高度人材の輩出- 名門大学との連携: HUTECH大学は、約4万人の学生が在籍するホーチミン市の有力私立大学であり、優秀な人材の育成と輩出に力を注いでいます。- 日本企業との接点強化: GOENは、在ベトナム日系企業との取引実績を活かし、日本の企業リーダーとの対話セッションを調整する。ベトナムの学生に日本の「ビジネススタイルと文化」を深く理解する機会を提供します。- キャリアパスの構築: ワークアカデミーとGOENは、HUTECHの優秀な学生が日本で働くための明確なキャリアロードマップを共同で構築します。3. 産学連携によるイノベーション推進と共同研究- 実務課題の解決: HUTECH、ワークアカデミー、GOENは、共同で科学研究テーマに取り組み、実際のビジネス課題の解決を志向します。- 教育への貢献: ワークアカデミーは、HUTECHのカリキュラムや教科書の構築に参画し、専門家を派遣して講演やセミナーに参加。日本の実務ノウハウをベトナムの教育現場へ導入します。- 広報支援: HUTECHは、大学のウェブサイトやイベントを通じて、ワークアカデミーおよびGOENの広報活動を支援します。- 株式会社ワークアカデミー: 1982年に大阪で設立。「夢と勇気が人を育てる」を企業理念とし、毎年約70の大学で10万人の学生に対し、デジタルスキルやキャリアプログラムを提供しています。- ホーチミン市工科大学（HUTECH）: ホーチミン市にある主要な大学であり、国際化と実社会への人材供給を目指しています。- GOEN Business Training: 2015年10月1日設立。企業・個人向け教育研修・オンライン教育を実施し、特に日本語でのビジネススキル研修を通じてベトナム市場で高い評価を得ています。

ワークアカデミーは、本協定を通じて国境を越え、学生と社会、大学と社会をつなぐ架け橋となり、日本の大学の国際化戦略を推進するとともに、学生一人ひとりの成長に寄与して参ります。

【 次回開催について 】

MIVプログラム（※）は、2026年【春】ターム（2026年3月2日～3月16日）の実施に向けて、2025年11月より順次募集を開始しています。

https://noaplus.workacademy.com/topic/3228/

※Mission Intern in Vietnam：日本とベトナム間で学生を相互に派遣する実践型グローバル研修「Mission Intern（MI）」

【株式会社ワークアカデミーについて】

関西・関東・東海にて、大学・学生支援を行う、1982年設立の教育企業。創業以来「夢と勇気が人を育てる」という経営理念のもと、大学授業運営、資格講座運営、ITビジネススクール、テキスト出版、企業研修等の教育サービスを展開。近年では、大阪府のDX（IT）人材就職支援モデル事業「OSAKA若者リ・スキリング・パートナーズ」へ参画し、持続可能なキャリア形成をビジョンとする学び支援ブランド「noa+（ノアプラス）(https://noaplus.workacademy.com/)」を開始。noa+は経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」にも採択されている。加えて、noa+を発展させ、学んだ経験・履歴を資産に変える『Learn to Earn』の機能を実装する学びのプラットフォーム「noa+ connect （ノアプラスコネクト）(https://noaplus.workacademy.com/connect/)」を運用開始。国内から国外、学生から社会人に至るまで、若手人材を中心に、学びとキャリア形成の支援を行っている。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社ワークアカデミー

〒531-0072

大阪市北区豊崎三丁目15-10

TEL：06-6377-9800

Mail：info@w-ac.jp

Web：https://workacademy.com/