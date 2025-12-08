＜富士山を望む絶景の大つり橋「三島スカイウォーク」10周年キャンペーン＞　記念コンセプトアート、主塔ライトアップなど企画が続々実施

株式会社フジコー

富士山を望む全長400ｍの大つり橋「三島スカイウォーク」（所在地：静岡県三島市、運営：株式会社フジコー、本社：静岡県三島市、代表：宮澤俊二）は、2025年12月14日（日）に開業10周年を迎えます。これを記念し、10周年キャンペーンを順次展開します。第一弾は、記念コンセプトアートのオリジナルカレンダー配布と主塔ライトアップ、静岡県民に人気のソウルフード『のっぽパン(R)』のパッケージが、三島スカイウォーク限定デザインとなって登場します。さらに新施設のオープンをはじめ、さまざまなイベント企画やプランなどを展開してまいります。

三島スカイウォークは、「三島市に多くの観光客を呼び込みたい」「地域に恩返しをしたい」という想いから、“日本一の富士山”と“日本一深い駿河湾の絶景”、“日本最長のつり橋※1”という「3つの日本一」を楽しめる観光スポットとして、2015年12月に開業しました。※1……2015年開業当時

開業後は、絶景だけではなく、自然を満喫できる森のアスレチック「フォレストアドベンチャー」や、空を飛ぶ感覚を味わえる「ロングジップスライド」、セグウェイやバギーなどの「ライドアクティビティ」、お子様でも楽しめる「恐竜アドベンチャー」など、幅広い世代に豊かな自然を感じられる体験を拡充してまいりました。2025年7月には入場者800万人を達成するなど、多くの方にご愛顧いただいています。現在は、海外からも多くのお客様にご来場いただき、地域観光の一翼を担う存在へと成長したことも実感しています。

このたび、2025年12月14日に10周年を迎えるにあたり、周年キャンペーンを順次展開します。第一弾として、「記念コンセプトアートのオリジナルカレンダープレゼント」、吊橋の主塔を年間通じて彩る「主塔ライトアップ」、三島スカイウォークオリジナルパッケージの『のっぽパン(R)』の配布など、多彩な企画を予定しています。また、2026年夏ごろには新たな“絶景と発散。”が楽しめる施設のオープンを予定しています。

これまで当施設に来られた方も、まだご来場されたことがない方も、10周年を機に進化し続ける三島スカイウォークの“絶景と発散。”を体験していただきたいと考えています。

※本情報は発表時点の情報です。今後変更になる場合がございます。

■三島スカイウォーク 10周年を迎えるにあたり

2025年12月14日、三島スカイウォークは開業10周年を迎えることができました。

これまでご来場いただいたお客様をはじめ、運営に携わってくださっているすべての皆様に、心より感謝申し上げます。

思い返せば10年前の今日、「地域に恩返しをしたい」「三島市に多くの人を集めたい」という想いを胸に準備を重ね、三島スカイウォークをオープンさせることができました。

吊橋から望む雄大な富士山や美しくきらめく駿河湾、伊豆の山々の景色を楽しんでいただき、これまでに800万人を超える方々にお越しいただくことができました。多くの皆様に感動や喜びをお届けできたのであれば、これに勝る喜びはございません。

一方で、初めての観光施設運営ということもあり、開業当初は不慣れや準備不足から、皆様にご迷惑をお掛けする場面もございましたが、現在では、日本国内はもとより海外からも多くのお客様にご来場いただく施設へと成長し、その社会的責任の大きさを強く自覚しております。これからも、皆様により一層楽しんでいただけるよう、施設の充実とサービス向上に努めてまいります。

10周年を迎え、『絶景と発散。』をコンセプトに、より多くの皆様のニーズに応えられるよう、これからも三島スカイウォークは成長し続けて参ります。まだお越しいただいたことのない方はもちろん、一度ご来場いただいた皆様にも新たな楽しさを感じていただけるよう努力いたします。

今後も、三島スカイウォークだけでなく、伊豆地域全体の魅力向上に貢献できるよう努めてまいります。変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

■周年キャンペーン第一弾

三島スカイウォーク10周年記念コンセプトアート

１.記念コンセプトアートのオリジナルカレンダープレゼント

このたび、10周年を記念したコンセプトアートを制作しました。これまで三島スカイウォークにおいて生まれた多くの思い出は、施設の運営の基盤となる大切な積み重ねです。コンセプトアートでは、その歩みを振り返りながら、“過ごしていただいた日々の価値”を可視化し制作しました。期間中、吊橋入場された方に１０周年記念のコンセプトアートを使用した三島スカイウォークのオリジナルカレンダーをプレゼントいたします。

オリジナルカレンダーカード配布期間：2025年12月14日（日）～

※先着4,000名様にプレゼント。無くなり次第終了

※大人のみ配布

２.主塔ライトアップ

吊橋の主塔と高欄（手すりや柵の部分）のライトアップをリニューアルします。6つのライトアップパターンで照らされる特別な空間をお楽しみいただけます。このライトアップは、年間を通して2か月ごとに季節に合わせてテーマカラーとライトアップパターンが変化します。2025年12月から2026年1月は、三島スカイウォークの象徴とも言える、空や富士山、駿河湾をイメージしたスカイブルーをメインに光ります。

期間：2025年12月14日（日）～

ライトアップ時間：日没～ ※時期によって変動します

ライトアップイメージ：12月からのスカイブルーライトアップイメージ：他期間のカラーイメージ

３.『のっぽパン(R)』オリジナルパッケージ

静岡県民のソウルフードともいえる人気のおやつパン『のっぽパン(R)』が、三島スカイウォーク限定のパッケージになって登場します。長さ34cmのパンにミルククリームをサンドし、ちょっぴりユーモラスなキリンのキャラクターが特徴です。1978年誕生、累計2億本突破した静岡県民に大人気のソウルフードです。

三島スカイウォークのオリジナルパッケージでは、おなじみのキリンのキャラクターだけでなく、富士山と雲海の上につり橋をあしらい、三島スカイウォークらしさをパッケージで表現しました。このオリジナルパッケージの『のっぽパン(R)』を、三島スカイウォーク10周年を記念して、期間限定でつり橋に入場された方に無料でお配りします。ぜひ、当施設が位置する静岡県のソウルフードを味わっていただきたいと考えています。

配布概要：2026年1月14日（水）～2月23日（月・祝）、つり橋入場券をご購入の方に配布

※各日数量限定、無くなり次第終了

■新施設の工事の様子をSNSで発信中

2026年夏ごろオープンに向けて新施設の工事の様子を随時、公式SNSにて発信します。

どんな“絶景と発散。”が出来上がるのか、ワクワクを伝えてまいります。

公式X： https://x.com/mishima_skywalk

公式Instagram：https://www.instagram.com/mishima_skywalk/

［三島スカイウォーク 施設情報］

営業時間：9：00～17：00（イベントやシーズン、天候により変更の可能性有）

定休日：年中無休

住所：〒411-0012 静岡県三島市笹原新田313

入場料金：大人1,100円～ 中高生500円～ 小学生200円～ ※吊橋料金は変動価格制となります。

駐車場：普通車400台（内身障者用5台）、大型車最大28台

URL：https://mishima-skywalk.jp/

アクセス：

〈お車でお越しの場合〉東京方面から：約90分、名古屋方面から：約180分

〈電車でお越しの場合〉東京方面：約50分（新幹線）、名古屋方面：約100分（新幹線）、三島駅より路線バスで25分

※詳細はホームページをご高覧ください。

お客様からの問い合わせ先：055-972-0084