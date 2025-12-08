KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥、以下「KLab」）は、当社が展開するAIアイドルプロジェクト「ゆめかいろプロダクション」において、5人組AIアイドルのセンターでありAIによって音声・表情・発話が生成される『ゆめみなな』のデビューに向けてミュージックビデオ（以下「MV」）を制作することを発表します。

またこれに伴い、MVに使用する画像をファンの皆さまと共創する参加型企画 「#みんプロ第3弾 『ゆめみなな』デビューMVイラスト募集キャンペーン」 を開催することをお知らせします。

公式サイト：http://yumekairo.ai-ent.klab.com/

公式X：https://x.com/yumekairo_ent

ゆめかいろプロダクションについて

「ゆめかいろプロダクション」は「AIを活用してファンとともに創り出すアイドル」をコンセプトにKLabが展開するAI VTuberプロダクションです。

これまでに、本プロジェクトの第1期生となる 5人組AIアイドルのビジュアル公開 や、SNSでの投稿内容（イラスト・コメント・アイデアなど）をAIが学習しキャラクターの世界観やビジュアルに反映する共創型企画「みんながプロデューサー（#みんプロ）」 の実施、さらに、ハイパーリアルなビジュアルや2Dビジュアルなど多面的に活動する 「マルチディメンション構想」 などを順次発表してまいりました。

「#みんプロ第3弾 『ゆめみなな』デビューMVイラスト募集キャンペーン」について

本キャンペーンは、ファンの皆さまから寄せられる投稿（イラスト・コメント・アイデアなど）をAIが学習し、キャラクターの設定やビジュアル、表情の変化などに反映していく共創型企画『#みんプロ（みんなでプロデュース）』の第3弾です。

AIアイドル『ゆめみなな』デビュー楽曲のMVをみんなで制作！ファン参加型企画「#みんプロ第3弾」開催

左から：小熊こまめ、水墨まほろ、ゆめみなな、月窓ろみ、花咲みもざ

AIアイドル『ゆめみなな』デビュー楽曲のMVをみんなで制作！ファン参加型企画「#みんプロ第3弾」開催

「#みんプロ」第1弾・第2弾では、SNS上で寄せられたファンの投稿内容をもとに、AIがキャラクターの“個性となる要素”を吸収し、実際にキャラクターの世界観やビジュアルへと反映してまいりました。

第3弾となる今回は、5人組AIアイドルのセンター「ゆめみなな」の デビュー楽曲MVの制作にファンが直接参加できる企画 として、MV内で使用される画像を募集します。

投稿いただいた作品の一部は実際のMVに採用され、ファンとともに創り上げてきたキャラクターの軌跡が、デビュー映像として形になります。

【キャンペーン概要】

実施期間：2025年12月8日(月)～2026年1月12日(月)

参加方法：下記のいずれかの方法でご参加いただけます。

１.Xで「#ゆめみななデビューMV」「#ゆめみなな2DデビューMV」とハッシュタグをつけたコメントを投稿

２.『ゆめみなな』の公式素材を使用し、ご自身が制作した画像や自作のイラストをXで「#ゆめみななデビューMV」「#ゆめみなな2DデビューMV」とハッシュタグをつけて投稿

※素材のダウンロードはこちら：https://yumekairo.ai-ent.klab.com/talents/download/

今後の展開

今回制作するデビュー楽曲MVは、2026年初頭の公開を予定しています。

あわせて、『ゆめみなな』による初配信も予定しており、ファンのみなさまとともに歩んできたプロジェクトが、いよいよ本格的に始動します。