もれなく現金1,000円がもらえる！冬のボーナスキャンペーンの実施

株式会社みんなの銀行

株式会社みんなの銀行（取締役頭取 永吉 健一、以下「みんなの銀行」）は、みんなの銀行口座をお持ちの方を対象に「冬のボーナスキャンペーン」を実施します。

2025年12月8日から2026年1月15日までの期間（条件達成期間）中に、１.みんなの銀行預金残高（普通預金と貯蓄預金の合計）を10万円以上増やし、かつ、２.新たに「冬2025」の名称のボックス（貯蓄預金）を作成して10万円以上を入金した方で、３.2026年1月15日から2026年4月15日までの期間（条件キープ期間）中、「冬2025」ボックスの残高を10万円以上キープしていただいた方に、もれなく現金1,000円をプレゼントします。

さらに、１.～３.それぞれの条件金額がすべて50万円以上のお客さまの中から抽選で100名さまに現金1万円が当たるダブルチャンスもご用意しています。

みんなの銀行ボックス（貯蓄預金）について

みんなの銀行のボックス（貯蓄預金）は、お金を貯めることはもちろん、整理・整頓や目的に合わせて簡単にお金を仕分けて預けることができます。また、最大20個まで好きな名前で作成できるので「旅行」用の貯蓄や「家賃」のためにお金をよけておくなど、自由自在です。

さらに、みんなの銀行のボックス（貯蓄預金）の金利は年0.37％（税引後0.294％）、プレミアムサービスをご利用の方は業界最高水準の金利年0.57％（税引後0.454％）でお得にお預入れいただけます。

※ プレミアムサービスのご利用には月額600円が必要です。初回お申込みから半年間は無料でご利用いただけます。

※ 業界最高水準の金利は2025年12月8日時点、みんなの銀行調べ（調査対象：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ専業銀行・モバイル専業銀行の普通預金・貯蓄預金）

※ 金利は2025年12月8日時点の年利率です。市場金利情勢などにより変更となる場合があります。利息には復興特別所得税を付加した20.315%の税金がかかります。

※ みんなの銀行にお預けいただいた預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。

「貯蓄預金規定」はこちら▼

https://corporate.minna-no-ginko.com/term-of-use/#termTyochiku202101

「もれなくもらえる！冬のボーナスキャンペーン」概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/257_1_5e0c8336e708109e8a1f2371ea6060a2.jpg?v=202512080228 ]

※「預金残高の増加額」は、キャンペーン前日2025年12月7日(日)23:59時点と、キャンペーン終了日2026年1月15日(木)23:59時点の預金残高(普通預金と貯蓄預金の合計)を比較し、増加した金額を指します。

※増加額の判定は0円以上となります。なお、カバーをご利用中の方につきましては、カバーへの返済分は増加額の判定対象となりませんのでご注意ください。

「冬2025」Boxの作成方法

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社みんなの銀行 広報担当：今村・市原・岡

TEL：092-791-9231 E-mail: pr@minna-no-ginko.com