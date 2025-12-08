次の10年に向けて寄付の未来を考える「寄付月間2025シンポジウム」を12月11日（木）に開催

日本コムシンク株式会社

日本コムシンク株式会社（本社：大阪市西区江戸堀、代表取締役会長兼社長：山里真元）が運営する社会貢献プラットフォーム「actcoin（アクトコイン）」は、寄付文化の醸成を目的に全国で展開されている寄付月間の賛同パートナーとして、2025年12月11日（木）に開催される「寄付月間2025シンポジウム “欲しい未来へ寄付を贈ろう” の10年、その先へ」に協力いたします。

本年は寄付月間10周年を迎える節目として、これまでの歩みを振り返りつつ、次の10年に向けて寄付の未来を考える特別な年となっています。

シンポジウムは、私たち一人ひとりが思い描く「欲しい未来」に立ち返り、寄付の可能性をあらためて感じる時間です。寄付文化の成長をともに支えてきた仲間が集まり、次の10年に向けて“自分にできる一歩”を考えます。

actcoinは、その一歩の後押しとして、シンポジウムでアクトコインを獲得した人数×100円の活動支援金を寄付月間共同事務局にお届けし、寄付文化の発展に寄与します。

◆ 日本の寄付市場の現状について

寄付月間の働きかけもあり、この10年間で、日本の寄付市場は着実に拡大しています。

日本ファンドレイジング協会の最新調査では、2024年の個人寄付総額が過去最高の2兆2,061億円となり、ふるさと納税を除いた寄付金額も増加しています。

また、寄付を行った人の割合も上昇しており、寄付への参加は確実に広がりを見せています。

一方で、国際的な視点から寄付市場を見ると、日本にはまだ大きな成長の余地があることも明らかです。個人寄付総額が伸びているとはいえ、名目GDPに対する割合は0.33％にとどまり、英国や韓国、そして2％に達する米国と比べると低い水準にあります。

これは、寄付が生活の一部として根付くまでには、まだ時間と環境整備が必要であることを示しています。寄付文化のさらなる定着に向けて、参加しやすい仕組みづくりや、寄付の意義を伝える取り組みを広げていくことが重要だといえます。

引用：https://jfra.jp/pdf/gj2025_infographic.pdf

◆．寄付月間とactcoin

このような課題へのアプローチとして寄付月間は機能しています。寄付月間は、毎年12月に、企業・行政・NPO・大学・個人など多様な主体が協働し、寄付の啓発や参加を促す全国的なムーブメントです。1年を締めくくる12月に、自分が望む未来に想いを馳せることを大切にしています。

actcoinが掲げるビジョン

actcoinも、寄付月間に込められた思いと似た「より良い未来を願う人々が繋がり、アクションの輪が広がることで多様性と包摂性のある社会へ」というビジョンを掲げており、2019年から賛同パートナーとして寄付月間に参加しています。

今年はスタッフ1名が寄付月間共同事務局に参画し、シンポジウムの企画運営や広報に関わるなど、これまで以上に深く連携しています。

寄付月間公式ホームページ： https://giving12.jp/(https://giving12.jp/)

◆．寄付につながる参加体験をシンポジウムで

昨年のシンポジウムの様子

12月11日に東京大学駒場第二キャンパス内「食堂コマニ」で開催されるシンポジウムでは、寄付や社会課題に取り組む多様な実践者が登壇し、参加者とともに「欲しい未来」と寄付の可能性を語り合います。また、交流タイムでは参加者同士が出会い・つながり・学び合う機会も設けられています。

さらに、来場者が本イベントでコインを獲得すると、1人あたり100円の活動支援金が寄付月間共同事務局へ寄付される特別企画を実施します。参加者の金銭的な負担が一切発生せず、自身の行動が寄付に繋がります。この企画を通じて私たちactcoinは、「寄付」という社会を良くするアクションを知る・触れる空間そのものが、優しい社会に繋がるという循環を創出したいと考えています。

寄付金は、イベントの開催費やサイト運営費など寄付月間の実施に関わる費用に活用されます。今回のイベントは100名の集客を予定しているため、皆さんのアクションが10,000円の活動支援金となる見込みです。

◆. 開催概要 寄付月間2025シンポジウム “欲しい未来へ寄付を贈ろう” の10年、その先へ

日時： 2025年12月11日（木）18:30～20:30（18:15開場）

会場： 食堂コマニ（東京大学駒場第二キャンパス）

東京都目黒区駒場4-6-1

・京王井の頭線「駒場東大前駅」徒歩10分

・小田急線／千代田線「代々木上原駅」徒歩15分

参加対象：寄付月間リードパートナー、賛同パートナー、寄付月間アンバサダー、企業・行政・NPO・学生・個人など、寄付に関心をお持ちの方ならどなたでも参加可能。

参加費：

・会場参加（軽食＋ドリンク付）

一般：1,500円

リードパートナー：無料

学生／25歳以下：無料

・オンライン視聴：無料

定員： 会場100名／オンライン100名

主催： 寄付月間共同事務局

協力： 東京大学基金

後援： 内閣府

イベント詳細・申込：https://gd20251211.peatix.com/

◆. プログラム

第1部：トークセッション

・鵜尾雅隆（日本ファンドレイジング協会 代表理事／寄付月間推進委員会 副委員長）

・渋澤健（コモンズ投信株式会社 取締役会長／寄付月間推進委員）

- 交流タイム（軽食・ドリンクあり） -

第2部：寄付月間に関わる方々によるトークリレー／グループワーク

※登壇者は随時追加予定

◆. actcoinについて

「actcoin」は、ユーザーがオンライン・オフラインで社会貢献活動に参加するたびにデジタルポイント（以下、コイン）が付与されるアプリケーションサービスです。例えば、ボランティアへの参加・寄付などの実践報告を行うことでコインが付与されます。

現在27,000名以上の個人ユーザー、400以上の団体が組織登録をしており、社会貢献に取り組む人・活動内容の垣根を越えて集うプラットフォームとして機能しています。

アプリケーション上では、これまでに行った社会貢献活動が可視化されます。これにより下記のようなメリットが期待できます。

● ソーシャルアクションの可視化による生活者のモチベーション向上

● 登録団体（NPO、自治体、企業等）のイベント参加者獲得や社会的活動の認知獲得

● ゲーミフィケーションによる社会貢献活動の活性化やキャンペーン施策化

◆．日本コムシンク株式会社 会社概要

会社名：日本コムシンク株式会社

代表者：代表取締役会長兼社長 山里 真元

所在地（大阪本社）：大阪市西区江戸堀1-2-11 大同生命肥後橋ビル南館12F

所在地（東京事業部）：東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル11F

事業内容：ITコンサルティング・システム開発・データエントリー