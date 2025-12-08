【長野県東御市】ふるさと納税を活用した高地トレーニング施設整備の挑戦が「楽天ふるさと納税ドキュメンタリー」で公開

東御市

長野県東御市は、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みが、楽天グループ株式会社が運営する「楽天ふるさと納税ドキュメンタリー」で動画により公開されました。



公開ページ：

https://event.rakuten.co.jp/furusato/documentary/article/2025/tomi/

楽天ふるさと納税ドキュメンタリー

動画公開について

今回のドキュメンタリーでは、東御市がふるさと納税を活用して進めてきた「高地トレーニング施設整備」を中心に、市が掲げる地域振興の取り組みが紹介されています。

当市は、かつてスキーリゾートとして賑わった湯の丸エリアを活用し、標高の高さを生かしたスポーツ合宿や国内スポーツ競技力向上に寄与する施設整備を推進してきました。

本映像では、施設整備の背景・市長インタビュー・関係者の声を通して、市が目指す「スポーツ × 地域振興」の未来像が描かれています。

ドキュメンタリーの見どころ

今後について

- 湯の丸高原の歴史と新たな可能性- ふるさと納税で実現した高地トレーニング施設整備の裏側- 市長、湯の丸高原スポーツ交流施設PR大使・リオ五輪競泳金メダリスト 金藤理絵さんインタビュー- 関係者の想い

東御市は、今回の動画公開を機に、多くの方に市の取り組みを知っていただくとともに、スポーツを活かした地域振興と、持続的なまちづくりをさらに推進していきます。

お問い合わせ先

東御市企画振興課移住定住・シティプロモーション係

電話：0268-71-6790

メール：tomi-furusato@city.tomi.nagano.jp

HP：https://www.city.tomi.nagano.jp/category/furusato/index.html