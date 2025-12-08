グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地：東京都中央区)は、スマートフォン向け新作ゲームアプリ『信長の野望 天下への道』のハーフアニバーサリー直前生放送をYouTube・Xにて 2025年12月12日（金）20:00 より配信することをお知らせいたします。

◆ハーフアニバーサリー直前生放送概要

▲新作MMO歴史戦略シミュレーションゲーム『信長の野望 天下への道』ハーフアニバーサリー直前生放送が決定！▼番組名

『信長の野望 天下への道』 ハーフアニバーサリー直前生放送

▼放送日時

2025年12月12日（金）20:00～21:30 予定

▼配信URL

Youtube

https://youtube.com/live/6WxaydQnsgg

X（旧Twitter）

https://x.com/i/broadcasts/1mnGeNoLPANJX

▼出演者（敬称略、五十音順）

・MC：八木 美佐子さん

・ゲスト：石田 晴香さん

・運営：峯岸 一樹

・広報：後藤 あゆみ

▼見どころ

『信長の野望 天下への道』のハーフアニバーサリーを記念したキャンペーンの情報や、シーズン3に関するアップデート情報や新武将の情報など、余すところなくお伝えいたします！

さらに、生放送をご覧いただいた方へのプレゼント企画など、領主の皆様へ感謝の気持ちを込めたコーナーもご用意しております！ぜひご覧ください！

▼注意事項

・出演者は予告なく変更となる場合がございます。

・配信はやむを得ない事情によって中止となる場合がございます。

◆『信長の野望 天下への道』作品紹介

『信長の野望 天下への道』は、『信長の野望・天道』の正式ライセンスを受けて開発された、MMO歴史戦略シミュレーションゲームです。所属する大名勢力の仲間たちと協力して領地を広げ、天下に覇を唱えよう！

所属サーバー内の全プレイヤーと一緒に目標を達成する「天下布武」をはじめとした戦国の世を体感できるイベントが続々登場！部隊の編制や、武将に習得させる戦法の組み合わせは多岐に渡り、戦略の幅が広がります。

また、道に存在する築城地に築城することで攻守を有利に進めることができ、他の大名勢力に対する外交や、自勢力を有利に進行させることが可能となる奥深き戦略要素が満載です。

◆基本情報

タイトル：『信長の野望 天下への道』

ジャンル：MMO歴史戦略シミュレーションゲーム

対応OS： iOS / Android

配信開始日：2025年6月18日

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6742556949

Google Play ストア：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravityga.nobunagatenkamichi

公式サイト：https://nobunagatenka.jp

公式X：https://x.com/nobu_tenkamichi

公式Discord：https://discord.gg/XZMFvc2sAH

公式YouTube：https://www.youtube.com/@nobunaga_tenkamichi

◆会社情報

グラビティゲームアライズ株式会社

会社名：グラビティゲームアライズ株式会社

（英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.）

所在地：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立：2019年7月1日

公式サイト：https://gravityga.jp/

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

(C)Kingnet Network Co., Ltd.

(C)TENDA Games Co., LTD.

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※Appleロゴ、Apple Arcade、iPad、iPhone、Macは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。Apple ArcadeはApple Inc.のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。