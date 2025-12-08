ジョエル・ロブションが贈る　2026年のバレンタインギフト　19年連続で三つ星を獲得するガストロノミー“ジョエル・ロブション”のショコラをバレンタイン限定で販売

株式会社フォーシーズ

　株式会社フォーシーズ（東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が運営する「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション」全店、「ル パン ドゥ ジョエル・ロブション」全店、「ルカフェ ラブティック ドゥ ジョエル・ロブション 虎ノ門ヒルズ店」、「ル カフェ ドゥ ジョエル・ロブション（日本橋高島屋S.C.内） 」、「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 公式オンラインショップ」
では、2026年1月15日（木）より期間限定でバレンタイン限定商品を販売いたします。



画像左：ガストロノミー“ジョエル・ロブション”　　画像右：食後に提供する小菓子のワゴンサービス　

●19年連続三つ星を獲得するフレンチレストラン　


ガストロノミー“ジョエル・ロブション”の「ボンボンショコラ　シャトー」


『ミシュランガイド東京2026』にて最高評価である三つ星に19年連続で選ばれた、ガストロノミー“ジョエル・ロブション”の食後の小菓子として 提供しているショコラを特別に詰め合わせた「ボンボンショコラ シャトー」を販売いたします。今年の新フレーバー「カフェ ミュール（カフェ＆ブラックベリー）」を含めた全6種を詰合せました。職人が一つ一つ丁寧に作り上げる、奥深い味わいは特別な方へ贈るプレゼントとしても最適です。



●バレンタイン限定！鮮やかな色どりと形、味わい豊かな「ボンボンショコラ アムール」をはじめ心躍るラインナップ


赤のハート形が目を惹く、人気No,1の「ボンボンショコラ アムール」は今年の新フレーバー「レザン オ ラム（ラムレーズン）」を加えてご用意いたします。他にも「ビスキュイショコラ」や「マンディアン」「バレンタインアソート」といった心躍るラインナップを揃えています。



※店舗によって取り扱い商品は異なります



【商品展開概要】　


詳細URL：https://www.robuchon.jp/topics/24088.html


販売開始日：2026年1月15日より順次販売開始


販売店舗：ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション


　　　　（恵比寿ガーデンプレイス店 / 六本木ヒルズ店 / 丸の内ブリックスクエア店）　　　　


　　　　ル パン ドゥ ジョエル・ロブション


　　　　（渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街店 / ニュウマン新宿店）


　　　　ル カフェ ドゥ ジョエル・ロブション 日本橋高島屋S.C.


　　　　ルカフェ ラブティック ドゥ ジョエル・ロブション 虎ノ門ヒルズ店


公式オンラインショップURL：https://www.robuchon-online.jp/




【商品ラインナップ】　2026年1月15日(木)より順次発売




【商品名】ボンボンショコラ シャトー


【価格（税込）】4,200円


【商品詳細】ガストロノミー “ジョエル・ロブション” で食後の小菓子に提供するショコラを特別に詰め合わせた「ボンボンショコラ シャトー」 を販売いたします。今年の新フレーバー 「カフェ ミュール（カフェ＆ブラックベリー）」 を含む全6種をお楽しみください。


■商品内容（全6種）


アールグレイ：爽やかな香りのアールグレイティーのガナッシュを、ビターチョコレートで包みました。


プラリネミルク：アーモンドとヘーゼルナッツのプラリネを、ミルクチョコレートでコーティングしています。


カフェ ミュール（カフェ＆ブラックベリー）　


〈2026年 新フレーバー〉：コーヒーガナッシュとサクサクしたプラリネ、ブラックベリーのパート・ド・フリュイを組み合わせた、新作ショコラです。


ヴァニーユ：マダガスカル産バニラの香り豊かなガナッシュを、ビターチョコレートで包みました。


トンカ：トンカ豆の甘い香りがふわりと広がる、やわらかな味わいのショコラです。


ピスタチオ：2種類のピスタチオをブレンドし、濃厚なコクを楽しめる一粒に仕上げました。





ガストロノミー“ジョエル・ロブション”の食後に提供するミニャルディーズ(小菓子)




【商品名】ボンボンショコラ アムール


【価格（税込）】4,400円


【商品詳細】鮮やかな赤のハート形や、印象的な黄・緑のショコラが並ぶ、人気 No.1 のバレンタイン限定アソート「ボンボンショコラ アムール」。今年は、新フレーバー 「レザン オ ラム（ラムレーズン）」 が加わり、より華やかなラインアップになりました。



■商品内容（全6種）


レザン オ ラム（ラムレーズン）　【半球・白】


：ラム酒に漬けたレーズンに、マダガスカル産バニラのガナッシュとサクサクのプラリネを合わせました。


フランボワーズ　【ハート・赤】
：バラの香りがふわりと広がり、フランボワーズをはじめとする赤いベリーの味わいが楽しめるショコラです。


キャラメル　【ドーム】


：とろける塩キャラメルとミルクチョコレートのガナッシュを組み合わせた、まろやかな味わいの一粒です。


グランマルニエ　【スクエア】


：オレンジリキュールの華やかな風味が上品に広がります。


ライム　【半球】


：ライムの爽やかな香りが特徴のジュレと、ホワイトチョコレートのガナッシュを合わせました。


スペキュロス　【スクエア】


：スパイスがほんのりと香り、スペキュロスクッキーの風味を楽しめるショコラです。





【商品名】ボンボンショコラ リュクス


【価格（税込）】8,200円


【商品詳細】「ボンボンショコラ シャトー」と「ボンボンショコラ アムール」を二段に重ねたジュエリーボックスのような12種12個の詰合せです。





【商品名】ビスキュイショコラ


【価格（税込）】6枚入り　2,600円　12枚入り　4,800円


【商品詳細】ビスキュイ生地に、フランス ヴァローナ社のカカオ分61%のチョコレートをコーティングしました。上品なチョコレートの味わいを存分にお楽しみいただけます。





【商品名】マンディアン 5個入り


【価格（税込）】2,400円


【商品詳細】コクのある味わいのミルクとビター、2種類のチョコレートをそれぞれに相性の良いナッツとドライフルーツをのせたフランス伝統のチョコレート菓子「マンディアン」のアソートです。





【商品名】バレンタインアソート


【価格（税込）】3,200円


【商品詳細】ミルクとビター2種類のチョコレートをそれぞれに相性の良いナッツとドライフルーツをのせたフランス伝統のチョコレート菓子「マンディアン」。しっとりとしたハート形の焼き菓子2種（ショコラとフレーズ）を詰合せました。



※価格や内容、販売期間は変更する場合がございます。