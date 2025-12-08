【TV出演決定！】屋久島の体験型人材育成プログラムがあびる優らMC番組で紹介

株式会社 創

株式会社 創(https://www.sou-yakushima.com)（本社：鹿児島県熊毛郡屋久島町、代表取締役:渡邉匠）が世界自然遺産・屋久島で提供する体験型人材育成プログラムが、あびる優、ピカ子、矢沢心、西山茉希、りんごちゃんらがMCを務める地上波テレビ番組「東京女神コレクション ガールズ ハッピー スタイル」で12月20日（金）・2026年1月2日（木）の2回にわたって紹介されることが決定しました。

本プログラムは、屋久島の千年杉の森で「自然とのつながり」「仲間とのつながり」「自分とのつながり」の3つを取り戻し、参加者が本来の自分と出会う3日間以上の体験型プログラムです。

番組内では「ベストハッピーアワード2025」を受賞し、出演タレントの皆様からも高い評価をいただきました。

延べ1万人以上の人材育成に携わってきた代表・渡邉匠が、「自分らしく生きる人を増やしたい」という想いで屋久島で展開するこのプログラムの魅力を、2回にわたってご紹介いただきます。

■TV放送概要

番組名：東京女神コレクション ガールズ ハッピー スタイル（#288）

放送予定：

第1回：2025年12月20日（土）25:00～（テレビ埼玉）

第2回：2026年1月2日（金）25:30～（千葉テレビ）

MC：あびる優、ピカ子、矢沢心、西山茉希、りんごちゃん、美容実業家キョン先生

プレゼンター予定：竹中三佳、藤田舞美、楠紗友里（ホリプロ）

番組HP：http://www.tvc-web.com

アーカイブ配信：https://www.tvc-web.com/venus_tv/

※深夜放送のため、録画予約をお勧めいたします

※放送後はアーカイブ配信でもご視聴いただけます

■「ベストハッピーアワード2025」受賞

番組出演タレントの皆様からも高い評価をいただきました

このたび番組では「ベストハッピーアワード2025」を受賞。

■番組で紹介されるプログラムについて

世界自然遺産・屋久島の千年杉の森を舞台に、参加者が本来の自分と出会い、「自分らしく生きる」ための体験型プログラムです。

【プログラムの特徴】

1. 自然とのつながりを取り戻す

千年杉の森での森林浴・瞑想体験

デジタルから離れ、五感で自然を感じる時間

電波の届かない環境での深い内省

2. 仲間とのつながりを深める

焚き火を囲んだ本音の対話セッション

表面的な関係から真の信頼関係へ

少人数制で一人ひとりに寄り添う運営

3. 自分とのつながりを見つめ直す

「何のために生きているのか」という本質的な問いと向き合う

自分軸を取り戻し、人生の羅針盤を見つける

4. 柔軟にカスタマイズ可能

3日間～5日間以上まで、ご希望に応じた日程設計

個人向け・企業向けの両方に対応

事前カウンセリングで一人ひとりに最適なプログラムを提案

【参加者の声】

「機械的な、人工的な音や香りや景色のノイズがない環境のなかで、島のエコシステムの循環を感じながら、自分自身の裸の心と向き合えた」

「屋久島が教えてくれる自然の摂理や数千年レベルの時間軸と触れることで、自分が抱えている悩みの小ささに気づいた。自然とともに生きていくこと、人とのつながりの中で生きていくことの大切さと幸福感を実感した」

「心が開かれていく中で、自分が本当に大切だと思っていることや、価値観に気がついた。自分軸を大切にして、自分の人生を歩んでいきたい」

■TV放送記念キャンペーン実施中

番組放送を記念して、TV視聴者限定の特別キャンペーンを実施しています。

【個人向け特典】

- プログラム完全ガイド（PDF）プレゼント- TV視聴者限定モニター割引- 複数名参加でさらにお得な割引- 無料相談60分プレゼント

【企業向け特典】

- 組織診断フォームの提供- 企業研修導入のための詳細資料- 無料オンライン相談

※特典の有効期限：2026年12月31日まで

※詳細は配信サイトをご覧ください

■代表者コメント

株式会社創 代表取締役 渡邉匠

「現代社会では効率性を追求するあまり、人間本来の『つながる力』が失われています。屋久島の千年杉は、厳しい環境の中で何百年、何千年も生き続けてきました。その姿から学べることは、短期的な成果を求めるのではなく、長い時間軸で自分らしく生きることの大切さです。

この度、『ガールズ ハッピー スタイル』で私たちのプログラムをご紹介いただけることになり、大変光栄です。番組を通じて、一人でも多くの方に『自分らしく生きる』きっかけをお届けできれば幸いです

■会社概要

会社名：株式会社創

代表者：代表取締役 渡邉匠

所在地：鹿児島県熊毛郡屋久島町

設立：2025年

事業内容：

個人向けリトリート・コーチングプログラムの企画・運営

企業向けチームビルディング・組織開発研修の企画・運営

ファシリテーション・コーチング事業

WEBサイト：https://sou-yakushima.com

TV視聴者向け特設ページ：https://sou-yakushima.com/tv/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社創

担当：渡邉 匠（わたなべ たくみ）

Email：info@sou-yakushima.com

営業時間：平日9:00-18:00

LINE公式アカウント：https://y72dl3cw.autosns.app/line

※プログラム詳細資料・個別相談受付中