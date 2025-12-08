Desktop Mate DLC「仕事猫」12月15日リリース決定！Ctrl+Sで「ヨシ！」の安心機能搭載

株式会社インフィニットループ

株式会社インフィニットループ(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：小野真弘)は、デスクトップマスコットプラットフォーム「Desktop Mate」の新DLCとして、「仕事猫(https://store.steampowered.com/app/4145010/)」を2025年12月15日(月)12時よりSteamにて発売することを決定いたしました。

本DLCではイラストレーターのくまみね氏による人気キャラクター「仕事猫」がDesktop Mateに登場。工事用ヘルメットを被った猫が「ヨシ!」と指差呼称をしている姿でおなじみのキャラクターです。2018年頃からインターネットで人気を博し、XやLINEスタンプ、安全確認の啓発活動など多方面で愛されています。

仕事中の癒しと(若干の)安心をお届け！Ctrl+Sで「ヨシ！」

Desktop Mate版の仕事猫の最大の特徴は、Ctrl+Sキーを押すと「ヨシ！」と言ってくれる「Ctrl + S 連動ヨシ機能」です。重要な作業の保存時に仕事猫が指差し確認してくれることで、(ちょっとだけ)安心感を得られるかもしれません。本当に大丈夫かは分かりませんが、「ヨシ！」と言われると何となく保存できた気がします。

ゆびさし確認に使える「クリックで確認ヨシ機能」も搭載。仕事猫が作業をそれとなく見守ってくれる、オフィスワークのゆるい相棒となります。

新人猫と熟練猫、2種類のボイスを切り替え可能

本DLCでは、かわいい新人猫ボイス(CV：平塚紗依)といぶし銀熟練猫ボイスの2種類を収録。熟練作業員猫ボイスの声優は後日発表いたします。同じセリフにもバリエーションがあり、気分や好みに合わせて切り替えてお楽しみいただけます。

仕事猫らしいモーションを多数収録

Desktop Mate版の仕事猫は、「ヨシ！」の指差呼称はもちろん、指差し確認など、仕事猫らしい特徴的な動きを細部まで再現。ゆるくて愛らしい仕草で、デスクトップを賑やかにします。

Desktop Mateとは

Desktop Mate(デスクトップメイト)は、あなたのPCデスクトップに、かわいいキャラクターたちが寄り添う次世代のデスクトップマスコットプラットフォームです。最新の3D技術を駆使した美麗なグラフィックで、公式監修のもと制作された高クオリティーなキャラクターたちがデスクトップ上で魅力的に動き回ります。

ウィンドウの上に座ったり、ウィンドウ間をジャンプしたり、マウスカーソルと戯れたりと、愛らしい仕草であなたのデスクトップライフを楽しく彩ります。キャラクターたちと触れ合うことで、まるで本当にそこにいるかのような体験を提供します。

すべての機能は仕事や作業の邪魔にならないよう慎重に設計されており、長時間使用しても快適にお楽しみいただけます。DLCには公式ライセンスのもと様々な人気キャラクターが続々登場予定。デスクトップの新しい仲間たちをぜひお楽しみください！

今後の展開

今後も様々な人気キャラクターのDLCリリースを予定しています。Desktop Mateは今後も多彩なコラボレーションを展開し、デスクトップライフをより豊かに彩ってまいります。

製品情報

- 製品名：Desktop Mate 仕事猫 DLC- リリース日：2025年12月15日(月)- 価格：2,200円(税込)- 対応OS：Windows 10/11(64bit)- 対応言語：日本語・英語- 配信プラットフォーム：Steam- Steam URL- - Desktop Mate：https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/- - Desktop Mate 仕事猫：https://store.steampowered.com/app/4145010/- 公式サイト：https://infiniteloop.co.jp/desktopmate/- 公式Xアカウント：https://x.com/desktop_mate(https://infiniteloop.co.jp/desktopmate/)システム要件- メモリ：8GB RAM 以上- プロセッサー：Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 3 3300U 以上- グラフィック：Intel UHD Graphics 730 / Radeon VEGA 8 以上- ストレージ：500MB の空き容量

※動作にはGPUもしくはGPU内蔵型CPUが必要です

本件に関するお問い合わせ先・会社概要

【インフィニットループとは】

- 会社名：株式会社インフィニットループ- 所在地：北海道札幌市中央区北一条東四丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館- 代表者：代表取締役社長 小野真弘- URL : https://infiniteloop.co.jp/

北海道札幌市と宮城県仙台市に拠点を置くシステム開発会社です。ゲームやスマートフォン向けアプリ、VR/AR/MR、Webシステムなどの開発を行っています。2007年に北海道札幌市で創業し、東京を中心に全国の仕事を行っています。社是は「最先端の最後尾を独走する」で、アイデアの力で他者の追随を許さない最先端技術を生み出しています。エンジニア人材の育成にも取り組んでおり、情報技術やプログラミング分野において、次世代のエンジニア人材の育成を目指し、専門スキルの研修や若手エンジニアの成長支援に取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせは desktopmate@infiniteloop.co.jp へお願いいたします。

【仕事猫とは】

「仕事猫」とは、イラストレーターのくまみね氏が制作した、工事用ヘルメットをかぶった猫のキャラクターです。2018年頃からインターネット・ミームとして人気を博し、特に建設業界や労働安全の啓発活動において、指差呼称をしながら「ヨシ！」と言う姿が有名です。その可愛らしい見た目と親しみやすさから、安全確認を促す公式な啓発活動や、多様なグッズにも活用されています。

(C)くまみね工房