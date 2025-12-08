料理研究家 コウケンテツさんが選ぶ、時を超えて愛される水栓とは？GROHEとの特別対談記事＆YouTubeコラボ動画を公開！

グローエジャパン株式会社

料理研究家として様々なメディアで活躍中のコウケンテツさん。

登録者数220万人以上を誇るYouTube「Kohkentetsu kitchen」でお馴染みのキッチンスタジオにて、長年にわたりGROHEのキッチン水栓「ミンタ」をご愛用いただいており、今回のコラボレーション企画が実現しました。

「GROHEのある暮らし」対談記事

「いつか自分のキッチンスタジオを持つなら、この水栓を迎えたい」 ――

コウさんがGROHE製品に抱いた長年の想いと、ご自宅のコンセプトと見事に合致したキッチン水栓「ミンタ」 。機能性、スタイリッシュさ、そしてどこか愛らしい雰囲気という「絶妙なバランス」が、どのようにプロの空間に溶け込んでいるのか。

本対談記事では、GROHE赤坂ショールームにコウさんをお招きし、「ミンタ」をはじめ、GROHE製品がもたらす豊かな暮らしについて伺いました。

こちらからぜひ本編をご覧ください！

https://www.grohe.co.jp/grohe_life/010/

YouTubeコラボレーション企画

さらに、コウさんのYouTubeチャンネルにてGROHEとのタイアップ動画が配信されました。クリスマスにもぴったりのドイツ風ハンバーグのレシピです。

こちらもぜひあわせてご覧ください！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Md6ejJ-UibA ]

ふっくらジューシー！ドイツ風が美味しい！ハンバーグきのこクリームソース

「GROHEのある暮らし」とは

水まわり製品のその先に広がるストーリー。水栓金具のパイオニアとして進化しつつも、原点を忘れないブランドであり続けたい。

ユーザー様とGROHEをつなぐ、プラットホームとなる場として、GROHE製品を実際にご利用いただいている方の声をお届けしています。

https://www.grohe.co.jp/grohe_life/

キッチン水栓「ミンタ」とは

スパウトの形状から機能性まで多彩なバリエーションを有する、GROHEを代表するロングセラーのキッチン水栓。

今年4月に、流量を変えずに水はねを低減する「ソフトスプレー仕様」に改良したモデルを発売し、コウさんにもその使い勝手の良さを体感いただきました。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=sbdo-Tfukaw ]

【GROHE(グローエ)】ミンタキッチン水栓 ソフトスプレー比較動画

【コウケンテツさんについて】

旬の素材を生かした手軽でおいしい家庭料理を提案し、テレビや雑誌、講演会など多方面で活躍中。YouTube「Kohkentetsu kitchen」は、登録者数220万人以上の大人気チャンネル。

また、3児の父親としての経験をもとに、親子の食育、男性の家事・育児参加、食を通してのコミュニケーションを広げる活動にも力を入れている。

【GROHE（グローエ）社について】

1936 年創業。ドイツ、デュッセルドルフに本社を置く、世界150 ヶ国以上に製品を輸出しているサニタリー製品業界のトップ企業。キッチン、浴室、洗面室用のサニタリー製品のほか、シャワー製品、浴室アクセサリーなどを生産、販売している。デザイン性の高さに定評があり、世界中の高級ホテルの浴室などに採用されている。ドイツ国内に３ヵ所のほか、ポルトガル、タイに生産工場を持ち、ドイツ国外の売上は全体の約85％。従業員は約9000人。

【お問い合わせ先】

グローエジャパン株式会社

本社TEL 03-6748-1180 FAX 03-6748-1181

E-Mail: info_grohe@grohe.co.jp

営業時間9:30～17:30（定休日土・日・祝）

公式WEBサイト：https://www.grohe.co.jp/