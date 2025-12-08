デジタル郵便サービス「SmartPOST」が京都府精華町で導入決定

xID Inc.

マイナンバーカード・デジタルIDを活用した自治体支援を行うGovtechスタートアップ、xID（クロスアイディ）株式会社（本社：東京都千代田区、CEO：日下 光、以下「xID」）が提供するデジタル郵便サービス「SmartPOST（スマートポスト）」が、京都府精華町において導入されることが決まりましたのでお知らせいたします。

まずは令和7年3月までを施行運用期間とし、令和8年度の本格運用開始に向けて、町から住民への通知が順次デジタル化される予定です。これにより、住民は町からの重要な通知を、スマートフォン上の「デジタル郵便受け」で、いつでも・どこでも確認できるようになります。紙の郵送に代わる、確実で便利な新たな住民サービス体験が始まります。

■SmartPOST導入の背景

精華町では、町役場から離れて生活する住民も多く、行政サービスへのアクセス性の向上が課題となっていました。また、従来の「対面を前提とした窓口サービス」や「紙ベースで通知物を作成・交付する仕組み」では、少子高齢化が進む中で職員負担の増大や業務継続性の確保が難しくなることが懸念されていました。

こうした背景のもと、行政手続きの利便性向上と業務効率化を図るため、窓口サービスの電子化とあわせてデジタル郵便サービス「SmartPOST」の導入を決定しました。

「SmartPOST」の活用により、既存システムでは対応が難しかった個人宛通知も含む迅速かつ確実な情報伝達が可能となり、住民サービスの質向上に寄与することが期待されています。

今後は、特定の手続きに関する通知から段階的にデジタル化を進め、対象範囲を広げながら運用していく予定です。

■京都府精華町 総務部参事 河野様 コメント

事務のペーパーレス化を進めるに当たり、役所だけでなく住民も利点を感じられる手法はないかと「SmartPOST」に辿り着きました。

近年高騰している通信費用の低減も併せて進められるため、積極的に利用者を拡大したいと考えています。

■SmartPOST導入によって解決される課題

「SmartPOST」は、自治体の郵送業務を効率化する郵送DXサービスです。既存の業務フローを大きく変えることなく、紙とデジタルを併用できるため、郵送コストや職員の作業負担を大幅に削減できます。また、外部サービスとの連携により、税金関連の通知、施設予約、電子申請など、住民一人ひとりに必要な情報を安全かつ確実に届けることが可能です。

住民は自治体からの通知を、スマートフォン上の「デジタル郵便受け」で受け取れるようになります。これにより、公的な通知や書類を紛失する心配がなく、必要な情報をいつでも・どこでも確認し、安全に管理できるため、利便性が大幅に向上します。

■「xID（クロスアイディ）アプリ」について

xIDアプリは、マイナンバーカードをかざして本人確認を行うことで、どなたでも無料でご利用いただけるデジタルIDアプリです。オンライン・対面を問わず、さまざまなシーンで安全かつ簡単に本人確認が行え、行政手続きや民間サービスにもひとつのIDでスムーズにアクセスできます。

現在、全国1,741自治体すべてで提供されている「引越しワンストップサービス（オンライン転出入届）」にも対応しており、日常生活における行政手続きをより便利にします。

サービスサイト：https://xid.inc/application/

「xID」の作成手順動画：https://youtu.be/mYx8FQ6WLgY

■SmartPOST（スマートポスト）について

SmartPOSTは、マイナンバーカードを活用して、自治体からの通知物を住民本人のスマートフォンに届けることができるデジタル郵便サービスです。

紙の郵送とデジタル通知を用途に応じて使い分けられる「送り分け」機能を備えており、自治体は既存の業務フローを大きく変更することなく、段階的なデジタル移行を実現できます。

住民はスマホ上で通知を受け取れるため、いつでも確認・保管・見返しが可能となり、利便性の向上にもつながります。

サービス詳細：https://xid.inc/smartpost/

■xID（クロスアイディ）株式会社について

xIDは、マイナンバーカードを活用したデジタルIDアプリ「xID（クロスアイディ）」や、行政通知をスマホで受け取れる「SmartPOST（スマートポスト）」などを展開するGovtechスタートアップです。

自治体や企業と連携しながら、本人確認や行政手続きのデジタル化を支援し、住民の利便性向上・行政業務の効率化・持続可能なデジタル社会の実現に貢献していきます。

所在地：東京都千代田区内幸町2丁目1-6 日比谷パークフロント19F

代表者：代表取締役CEO 日下 光

設立日：2012年5月

事業内容：マイナンバーカードに特化したデジタルIDソリューションを展開

コーポレートサイト：https://xid.inc/