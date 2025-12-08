クリスマスシーズンを楽しむセブン‐イレブン「チキンセール」を開催！期間中、対象のチキンを一度に2個（組合せ自由）買うと50円引き!

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、クリスマスシーズンに向けて、対象のチキンをおトクに購入できる「2025年クリスマスチキンセール」を、12月19日（金）から12月25日（木）の7日間、全国のセブン‐イレブンにて実施いたします。

今回対象となるのは、11種類のスパイスを使用した定番の「ななチキ」や、炭火で香ばしく焼きあげた「炭火焼きローストチキンレッグ」、サクッと軽い衣が特長の「スペシャルななチキ（骨付き）」など、多彩なチキンシリーズ。クリスマスらしい特別感をおトクにお届けします。

さらに、複数種類をまとめて楽しめるチキンセットは、最大300円引きと昨年よりも割引額を拡大。人気商品を組み合わせたセットをより手軽に購入でき、クリスマスの食卓をいっそう華やかに彩ります。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/christmas_chicken/

「2025年クリスマスチキンセール」概要

期間中、チキンセットは最大300円引きと、前年よりもおトクな割引額に増額しました。さらに対象のチキンを2個買うと50円引きになるセールを実施します。

予約締切日：受取日の2日前

受取期間：12月19日（金）～12月25日（木） 7日間

予約方法と受取方法：

予約は、セブン‐イレブン店頭で受付となります。指定した受取日時に店頭でお支払いと受取りをしていただきます。

【クリスマスチキンセット】最大300円（税抜）おトク

「炭火焼きローストチキンレッグ」と「スペシャルななチキ（骨付き）」、「ななチキ」の組み合わせで選べるAからEまで計5種類のおトクなセットをご用意しました。

■Aセット：

スペシャルななチキ（骨付き）3個

炭火焼きローストチキンレッグ3個

計6個

2,724円（税込2,941.92円）→2,424円（税込2,617.92円）

セットで300円おトク！

■Bセット：

ななチキ3個

炭火焼きローストチキンレッグ3個

計6個

2,337円（税込2,523.96円）→2,087円（税込2,253.96円）

セットで250円おトク！

■Cセット：

ななチキ3個

スペシャルななチキ（骨付き）3個

計6個

1,725円（税込1,863円）→1,475円（税込1,593円）

セットで250円おトク！

■Dセット：

ななチキ2個

炭火焼きローストチキンレッグ2個

計4個

1,558円（税込1,682.64円）→1,408円（税込1,520.64円）

セットで150円おトク！

■Eセット：

ななチキ2個

スペシャルななチキ（骨付き）2個

計4個

1,150円（税込1,242円）→1,000円（税込1,080円）

セットで150円おトク！

対象のチキンを2個買うと50円引き！

期間中、対象のチキンを一度に2個（組合せ自由）買うと50円引きになります。

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。

※一度に2個買う毎に50円値引きいたします。（組合せ自由）

※クリスマスチキンセットは対象外となります。

【対象商品】

■炭火焼きローストチキンレッグ

価格：556円（税込600.48円）

骨付き鶏もも肉を使用したローストチキンです。炭火で香ばしくふっくら焼きあげ、特製の醤油だれで仕上げました。

■スペシャルななチキ（骨付き）

価格：352円（税込380.16円）

ジューシーな骨付きもも肉をサクッと軽い衣で仕上げました。11種類のスパイスで味付けした骨付きならではの旨味たっぷりスペシャルなチキンです。

■揚げ鶏

価格：223円（税込240.84円）

販売エリア：全国 ※一部店舗で販売中

パリッとした衣の食感とジューシーな肉が味わえるフライドチキンです。味付けはシンプルな塩味の和風仕立てのフライドチキンです。

■ななチキ

価格：223円（税込240.84円）

11種類のスパイスをブレンド。外は軽い食感、中はじゅわっと、香ばしい風味が食欲をそそります。弾力のあるドラム（下モモ）部位を使用し、噛むほどに旨味があふれます。

■ザクチキ（魅惑のうま辛）

価格：223円（税込240.84円）

ザクザク食感の衣とジューシーな肉が特長。何度も食べたくなるうま辛い味付けに仕上げたやみつきフライドチキンです。

※店舗により取り扱い商品、価格が異なる場合がございます。

※商品名・価格は変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。

※数量限定の為、無くなり次第終了となります。在庫切れ、取り扱いの無い場合はご容赦ください。

※対象商品は変更になる場合がございます。

※ネット予約対象外です。

※クーポンとの併用はできません。

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなります。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

担当者コメント

大切な人と過ごすクリスマスを、もっと手軽に、もっとおいしく楽しんでいただきたいという想いで、今年のクリスマスチキンセールをご用意しました。人気の各種フライドチキンに加え、特別感のあるローストチキンレッグなど、皆さまの食卓を華やかに彩るラインアップを揃えています。セブン‐イレブンのチキンとともに、大切な人と心温まるひとときを過ごし、今年のクリスマスが、より楽しく、よりおいしくなるよう、心をこめてお届けいたします。