BATジャパン　新社長就任のお知らせ

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

BATジャパン（本社：東京都港区、正式社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社）は、2026年1月1日付で、新たにマウリシオ・ララが社長に就任することをお知らせいたします。

マウリシオは、国際的な消費財企業のメキシコやドイツ法人での勤務を経て、2009年にBATメキシコへ入社、その後アメリカ大陸およびヨーロッパ各地域で複数の要職を務めました。BATフランスや西ヨーロッパエリアのマーケティングディレクター、そして、BATフランスのジェネラルマネージャーを歴任後、2020年にラテンアメリカ北部およびカリブ地域のマーケティングディレクターに就任しました。2022年からは、ラテンアメリカ北部およびカリブ地域のエリアディレクターに就任し、強いエンゲージメントとリーダーシップを発揮してまいりました。

マウリシオは次のように述べています。「日本は世界でも有数の加熱式たばこ市場であり、競争環境も日々進化しています。このような重要な市場で、ビジネスを牽引できることを大変光栄に思います。スモークレスな世界を築き、当社のパーパスである『A Better Tomorrow(TM)（より良い明日）』を実現するために、今後も、革新を続けてまいります。」

現社長のエマ・ディーンは、同じく2026年1月1日付で、英国のBAT本社にて、紙巻たばこカテゴリーのグローバルヘッドに就任いたします。

■BATジャパン 会社概要

社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F

概要：BATジャパンは、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこの輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo(TM)）、ベロ（VELO）、ネオ（neo(TM)）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。多様で進化し続ける20歳以上の消費者の好みに応えるために、これらの製品ポートフォリオを取り揃えています。

WEB：https://www.batj.com/