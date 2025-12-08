＜イベントレポート＞“ゆず香る里”北川村を知ってほしい！高知県北川村の子どもたちが、東京・有楽町でゆずを使ったハンドクリームのPRイベントを実施！

株式会社ウテナ小学5年生～中学3年生の北川村の子どもたちが参加。2022年から毎年PRイベントを実施しており、今回、物産品の売上が過去最高となりました。

株式会社ウテナと高知県北川村の公営探究塾に参加する子どもたちは、2025年11月22日（土）に、共同開発商品「ユトワ ハンドクリームB」のPRイベントを東京・有楽町の「交通会館マルシェ」で実施いたしました。北川村からはるばる約5時間かけて東京までやってきた子どもたちは、“村の宝”であるゆずを使った「ユトワ ハンドクリームB」のサンプリングや物産品の紹介を行い、北川村ゆずの魅力を元気いっぱいにアピールしました。イベントには300名以上の方にお越しいただき、大盛況のうちに終了しました。

■「大好きな村やき！みんなに知ってもらいたいがよ！」子どもたちが東京で“村の宝”ゆずを使ったハンドクリームをプレゼント

本イベントは過疎化、ゆず農家の高齢化などといった課題を抱える高知県北川村を盛り上げるため、たくさんの人に北川村ゆずの魅力を伝えたいという子どもたちの熱い想いから開催されました。イベント当日は全国各地の物産品などが集まる「交通会館マルシェ」にブースを構え、子どもたち自ら収穫した北川村ゆずをその場で搾る体験や、ゆずぽん酢、ゆず茶などの北川村物産品の紹介などを手分けして行いました。13時から子どもたちが開発に携わったハンドクリームのサンプリングが始まると、直後から行列が絶えない盛況ぶり。アンケートにお答えいただいた方にはウテナとの共同開発商品「ユトワ ハンドクリームB」を、心を込めてひとりひとりにお渡ししました。ブース一帯がゆずの爽やかな香りに包まれながら、子どもたちは一生懸命に、生まれ育ったふるさと「北川村」の魅力を伝えました。

アンケート実施の様子。たくさんの方から「ゆずが好き」とご回答いただきました。ゆずサイダーの試飲をおすすめ。「ぜひ使ってください！」と、共同開発したハンドクリームをプレゼントしました。ブースにお立ち寄りいただいたお客様に北川村や物産品について説明しました。＜子どもたちのコメント＞

イベントを通して東京の方々と交流することができたと思います。私はアンケート係をやっていましたが、「北川村を知っている」という人がいてすごく嬉しかったし、（北川村のことを）知らなくても「ゆずが好き」と言ってくれた人もいたので良かったです。これがきっかけで北川村に来てくれる人が増えたらいいなと思いました。

＜北川村 公営探究塾のコメント＞

4月から今日まで、北川村をPRするために子どもたちは準備を進めてきました。今回、共同開発以外にも高知の日曜市への参加や、オリジナルTシャツの制作・販売などを繰り返し行ってきたので、今日はいい笑顔で北川村をPRするのを見て、今まで頑張ってきた努力が輝いていると感じ、嬉しく思います。

＜ウテナのコメント＞

北川村の子どもたちとの共同開発も今年で4年目を迎えました。その中で「この取り組みを通じて初めて北川村を知った」「こんなに素敵な商品があったんだ」というお客様からの声もたくさん届いております。これからもウテナ・ウエルシアグループは北川村のパートナーとして一丸となって、北川村をさらに盛り上げていきたいと思っています。

■村の子どもたちの熱い想いから始まった「ユトワ ハンドクリームB」の誕生ストーリー

高知県東部に位置する人口約1,200名の自然豊かな北川村は江戸時代から続くゆずの産地です。しかし、ゆず農家の高齢化や収穫時の人手不足など、村のゆず産業は数多くの課題を抱えています。また、村内には小学校、中学校ともに１つだけ。過疎化が進んでいる地域における子どもたちの「体験格差」は全国的な問題となっています。このような状況を受け、北川村と包括連携協定を結んでいるウテナ・ウエルシアは2022年から北川村の子どもたちとゆずを使った商品の共同開発に取り組んでいます。

4年目となる今年は、昨年に引き続き公営探究塾の子どもたちと共同開発をスタート。子どもたちにマーケティングや販促などの授業を実施し、ウテナが商品開発を、ウエルシアが販売サポートをするかたちで「ユトワ ハンドクリームB」の発売に至りました。子どもたちの熱意と、バックアップするウテナ、ウエルシアの3者が生んだ商品です。

この取り組みを通して、北川村の子どもたちが全国のお客様に届く商品の開発に関わることで、多角的な視点を持って村の未来を考え、北川村の大切な人材に育っていってくれることを期待しています。ウテナとウエルシアは今後もゆず産業や教育などへの協力を通して、北川村の「村おこし」が安定して自走できるようサポートしていきます。

■「ユトワ ハンドクリームB」商品特長

１．ゆずの種をアップサイクル

本来捨てるほかなかった“ゆずの種”からオイルを抽出し、素材の良さを余すことなく活用。保湿成分として北川村ゆずオイル（ユズ種子油・ユズ果皮油）を配合しました。

２．ハリつやヴェール成分＊（保湿成分）配合。何度でもふれたくなるなめらか手肌へ

こっくりリッチな使用感なのにべたつかず、家事や仕事の合間にも！

＜ハリつやヴェール成分＊（保湿成分）＞

＊ナイアシンアミド、加水分解ヒアルロン酸、セラミドＮＧ、グリセリン

３．爽やかなゆずの香り

使うたび気分リフレッシュ。爽やかなゆずの香りです。

４．高知県北川村の子どもたちと共同開発

パッケージのゆずのモチーフは、子どもたちが「ちぎり絵」で作成。「村の誇りである“ゆず”を通して、北川村のことを知ってほしい！」という熱い想いをもった、高知県北川村の子どもたちと化粧品メーカーのウテナ、ドラッグストアのウエルシアグループとの共同開発商品です。

＜商品概要＞

名称 ：ユトワ ハンドクリームB

発売日 ：2025年11月4日

価格 ：712円（税込参考価格）

容量 ：40g

商品説明 ：保湿成分として北川村ゆずオイル（ユズ種子油・ユズ果皮油）を配合。

何度でもふれたくなる、なめらか手肌へ導きます。爽やかなゆずの香り。

＜商品紹介ページ＞

https://www.utena.co.jp/news_campaign/yutowa_20251104.html

●全国のウエルシアグループ店舗約2,000店にて販売中。

※一部販売のない店舗があります。

●お取扱店についてのお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://www.utena.co.jp/contact/

株式会社ウテナは1927年の創立から「真心をもって、社会に貢献し、人々の満足を喜びとする」を企業理念とし、社名の由来である花の萼(がく)のように「すべての人の美しさを支えたい」という想いで化粧品を開発してきました。

コーポレートスローガン「咲かせよう、まだないキレイを。」には、お客様も気づいていない視点や発想で、新しいキレイを生み出していくことを目指し、真心を込めて商品をお届けするウテナの決意が込められています。これからも人間本来の美しさを追求した身近な生活品「Human care商品」を提案してまいります。

