新感覚リアルタイムRPG『ユニゾンリーグ』がファンイベント＆公開生放送「ユニゾンリーグ11周年感謝祭」を開催！ 公開生放送内で『ペルソナ』シリーズとのコラボを発表！

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームエンターテインメント（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中内之公）が提供する、スマートフォン向けに配信中のRPG『ユニゾンリーグ』は、2025年12月7日(日)に都内でサービス開始11周年を記念したファンイベント＆公開生放送「ユニゾンリーグ11周年感謝祭」を開催いたしました。

■「ユニゾンリーグ11周年感謝祭」を開催！

2025年12月7日(日)に、ファンイベント＆公開生放送「ユニゾンリーグ11周年感謝祭」を都内のWITH HARAJUKU HALLにて開催しました。

【第1部の様子】

第1部のフリーイベントでは、無料でチャレンジできるリアルガチャマシン、巨大リミミンとの撮影ブースなどが登場しました。

【第2部公開生放送での新情報発表】

・メインクエスト第三章公開！

2025年12月10日（水）より、メインクエスト第三章が公開されます。

窮地の助けに入ったのはフィロだった。グランヴィーア、シゲリス、二つの世界の戦禍、創世の秘密、そして彼女の身に何か起こったのか――秘密を解き明かすための、新たな冒険がいま幕を開ける！

・新機能「ユニゾンアビリティ」追加！

ユニゾンゲージを消費してアビリティが発動できる新たな機能が追加されます。

コストを消費するアビリティに比べて効果が高く、効率的にクエストなどを進めることが可能、ギルドバトルでは新たな戦略の選択肢となります。

メインクエスト第三章で入手可能となるため、新章を遊んで手に入れよう！

・新規アビリティ追加、調整

ユニゾンアビリティ追加に伴い、全10クラスに対して既存のアビリティ効果を調整、さらに新規のアビリティも追加します。

・チャレンジクエスト（仮）登場！

高難易度のクエストコンテンツを追加します。

最初はネスシオ四天王「イドラ」「ノルクス」「ミリアーナ」「ソリス・ノヴァ」が登場予定！

・『ペルソナ』シリーズとのコラボ開催決定！

『ペルソナ３ リロード』『ペルソナ４ ザ・ゴールデン』『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』とのコラボを2026年に開催することを発表いたしました。

本イベントのアーカイブ動画は、ユニゾンリーグの公式YouTubeチャンネルにてご視聴いただけます。

https://youtube.com/live/EmWjNPBSXM8

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EmWjNPBSXM8 ]

11周年を迎えた『ユニゾンリーグ』をお楽しみください。

■『ペルソナ』シリーズについて

現代日本の街を舞台に学校生活や友情、恋愛などの身近な出来事を体験しながら、同時に不可思議な噂や都市伝説などオカルティックな事件に立ち向かうジュブナイルRPGシリーズ。

『ペルソナ』（自分の中に眠る『もうひとりの自分』が『伝来の神や悪魔』の姿となって出現したもの）に目覚めた少年少女たちが出会い、幾多の困難に抗い、成長していく物語が描かれます。

公式X(旧Twitter): https://x.com/p_kouhou

コピーライト:(C)ATLUS. (C)SEGA.

■『ユニゾンリーグ』について

『ユニゾンリーグ』は友達と一緒に必殺技を決めるなど、リアルタイムにわいわい楽しめるスマートフォン向けRPGゲームです。アニメのようなポップで格好いいキャラクターや世界観がゲームを魅力的に演出します。

利用料金: 基本無料（アイテム課金制）

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/yunizonrigu/id927420451

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.atm.unison

ユニゾンリーグ公式サイト: https://app.a-tm.co.jp/unisonleague/

