心地よさの本質。居心地と使い心地を兼ね備えた、多機能チェア上位モデル「EQUA(エクア)」2025年12月8日発売

タカラベルモント株式会社



タカラベルモント株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長：吉川 秀隆)は、心地よさと使いやすさを進化させ、より上質なサロンタイムの提供を可能にする多機能チェア「EQUA（エクア）」を2025年12月8日（月）に発売します。

近年、理美容室では個室・半個室の導入が進み、多機能チェアと定点サービス用シャンプー機器の組み合わせにより、お客さまが移動することなく様々な施術を受けられる“定点サービス”が急速に浸透しています。こうした背景のもと、サロンの付加価値を高めるうえで、空間の質やお客さまが過ごす時間の心地よさへのニーズは一段と高まっています。

そこで当社は、チェア本来の価値である「心地よさ」を徹底的に追求した新製品を開発しました。お客さまと施術者の双方に寄り添い、座り心地と使い心地を両立。多彩なメニューも快適に体験いただけ、より上質なサロンタイムを叶えます。

タカラベルモントは、「美しい人生を、かなえよう。」をパーパスに、ヘアサロンでの体験価値向上に貢献してまいります。

■特長

for CUSTOMER

心地よく過ごせる心づかいをすみずみに。

-座った瞬間から最後まで、心地よく上質なサロンタイムを-。その想いのもと座り心地、寝心地、そして居心地を高める工夫を随所にこらしました。

＜快適な座り心地と寝心地を生む、新構造の背もたれ＆シートと大きな枕＞

あらゆる姿勢・体型にフィットするハンモック構造

ウェビングをシートの土台に組み込み、身体を面でやさしく支える構造を採用。

一人ひとりの体格や姿勢に応じてしなやかに追従し、上質な座り心地と寝心地を叶えます。

フルフラット機構で寝心地を追求

フルフラット機構によりベッドのような寝心地と安定した姿勢を実現。各種シャンプー機器との組み合わせにも柔軟に対応します。

※特許出願中

薄型背もたれでありながら、ウェビングやコンフォートエアによる快適性を確保する構造

＜サロンタイムをより一層快適にするコンフォートエアとヒーター機能＞

背もたれから心地いい風を送り出してムレを軽減。

背もたれから優しい風を送り出すコンフォートエアによって、背中にまるで空気の層があるような心地よさを。施術中の移動がない定点サービスにおいて、居心地のよさに貢献する機能です。

＊コンフォートエア有無による背もたれ接触部の温度及び湿度計測結果

足元と腰回りを優しく温め、心地よさと安心感を。

レッグレストとランバークッションの2ヶ所にヒーターを搭載。足元と腰回りを優しく温め、冬場の施術やスパなどを行う寝姿勢時を快適に。ゆったりと落ち着ついて過ごせるサロンタイムを提供します。

※仕様によりヒーター搭載位置が異なります。

for STYLIST

心地よく施術できる理想的なかたち。

スタイリストの使い心地を考慮して仕立てたEQUAは、高い施術性も両立。さまざまなメニュー展開にも対応できる多機能チェアです。

＜施術性に配慮し、使い心地を高めたデザイン＞

施術を妨げない薄型設計の背もたれ。

背もたれをすっきりとデザインし、施術を妨げない軽やかなフォルムに。お客さまとの距離感を保ちながら、快適な施術を叶えます。

スタイリストの動きに寄り添った形状。

前髪カットなどフロント施術時の動きを妨げないよう手すりを短く設計。また、小柄な方やスツール使用時にも対応しやすいよう、座面の初高を低く設定しています

＜幅広いメニューをサポートし、サロンの可能性と体験価値を高める＞

快適な寝心地を叶える、大判枕“コンフォートピロー”

背もたれに差し込むだけで手早くセット可能。お客さまを自然に寝姿勢へと誘導できます。使用しないときはチェア側面にすっきり収まり、空間を

美しく保ちます。

多様化するお客さまのニーズに応じて、ビューティーメニューの導入にも。

背もたれが最大175°までリクライニングするため、スパはもちろんフェイシャルエステやアイメニューなどキレイを叶える幅広いメニューの展開も可能。サロンサービスに付加価値を与え、他店との差別化を図ることができます。

空間イメージ

EQUAは定点サービスの質を高め、より洗練された顧客体験を提供します。

■機能

PRIVATE ROOM【シートカラー：ダークトープ（SH29）】SEMI-PRIVATE ROOM【シートカラー：ライトトープ（SH27）】

● 3つのプリセットボタン

便利なプリセットボタンを3つご用意。シャンプー、フェイシャルケア、ハンドケアなど、メニューごとにお好きなポジションをあらかじめ設定しておけば、ワンタッチで設定ポジションに移行します。

● オートリターン

ボタンひとつで初期のポジションに戻るオートリターンスイッチ。電源を入れるとLEDライトが優しく点灯するので、スイッチの位置がわかりやすく、電源のON/OFFもひと目でわかります。

● YUME SWING ポジション設定

YUME SWINGなどと組み合わせる際、EQUAとシャンプーボウルの中心を、簡単に合わせられます。

● レッグレストヒーター

レッグレスト部にヒーターを内蔵。ヘッドスパやフェイシャルケアなどを行う寝姿勢時に、足元をあたため、くつろぎ感を高めます。

● ショックレスムーブ

ショックレスユニットを採用し、イスの昇降時の衝撃を緩和。なめらかな動きがお客さまのリラクゼーションを高めます。

● 柔らかな張り地

柔らかく上質なウレタン合皮（SH）を採用。しっとりとした質感が、身体を包み込むような座り心地と寝心地を叶えます。

● コンフォートエア

背もたれから心地いい風を送り出し、施術中の快適性を叶えます。

［オートオフ機能搭載］15分間の連続運転で自動停止。お客さまへのご負担や消し忘れ防止を考慮した安心設計です。

※プレミアムタイプにのみ搭載

● コンフォートピロー

差し込むだけで使用でき、高さ調整不要な枕。枕にも内部にウェビングを組み込み、どんな方でもフィットしやすく快適な寝心地を提供します。

※枕あり選択時に搭載

● ランバーヒーター

心地よさと安心感を提供するランバーヒーター。座姿勢でも温かさを実感でき、心からくつろげるサロンタイムを叶えます。

※プレミアムタイプにのみ搭載

● ステップ

小ぶりな樹脂ステップと、大きくて安定感のあるアルミステップをご用意しました。お好みに合わせてお選びいただけます。

■製品概要・価格

＜タイプ＞ベーシックタイプ（枕なし／枕あり）

※画像は枕なし仕様

価格：\849,000～

プレミアムタイプ（枕なし／枕あり）

※画像は枕あり仕様

価格：\899,000～

＜カラー＞

ブラック［SH1］・マルーン［SH7］・ライトトープ［SH27］＊・トープ［SH28］＊・ダークトープ［SH29］＊

＊は新色カラー

■発売日

2025年12月8日（月）～

※全国のタカラベルモントショールームにて順次展示を開始。

■WEBページ

EQUA：https://www.tb-net.jp/product/chair/multi/equa.html

＜会社概要＞

商号 ：タカラベルモント株式会社

代表者 ：代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地 ：大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

東京本社 東京都港区赤坂7-1-19

創業 ：1921年10月5日

資本金 ：3億円

従業員数 ： 1,629名（2025,03.31現在）

事業内容 ：理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

https://www.takarabelmont.com/

公式SNS：インスタグラム ＠takarabelmont_japan(https://www.instagram.com/takarabelmont_japan/)

タカラベルモントは2021年10月5日に創業100周年を迎え、新たにパーパス「美しい人生を、かなえよう。」を制定しました。持続可能な社会を目指し、「美と健康をかなえる」プロフェッショナルとともに、進化し続けます。