防衛省海上幕僚監部と連携し、数年以内に定年退職を予定している自衛官を対象とした「キャリア移行支援講話」をオンライン形式で実施

株式会社タナベコンサルティンググループ

日本の経営コンサルティングのパイオニアである株式会社タナベコンサルティング（本社：東京都千代田区・大阪市淀川区、代表取締役社長：若松 孝彦）は、防衛省海上幕僚監部と連携し、2025年11月7日（金）に、退職を予定している自衛官を対象とした「キャリア移行支援講話」をオンライン形式で実施いたしました。

本講話には約20名が参加し、タナベコンサルティング HRコンサルティング事業部 ゼネラルパートナー 大木 悠佑と、行政/公共サービスコンサルティング マネジャー 平子 勇心が登壇。「企業の基本事項と課題」をテーマに、企業や企業経営者の特性や幹部人材に求められるスキルや、中央省庁から企業への転職事例を交えた実践的な内容を説明いたしました。参加者からは、公的機関と民間企業の違いや民間企業での働き方、海上自衛隊出身者として生かせる特性について学びがあったとの声が寄せられました。

タナベコンサルティングと防衛省海上幕僚監部との連携は、環境変化が激しい現代において、従来の就職支援だけでは対応が難しいという課題認識から始まりました。民間企業に関する知識不足を補い、キャリア形成の重点となる再就職先の選定や、その中で活躍するための判断基準やスキルをお伝えすることを目的としております。

タナベコンサルティングは、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業まで幅広い規模の企業に対し、長年にわたりトップマネジメント（経営者層）を対象としたコンサルティングを提供してきました。その知見を生かし、今後も防衛省海上幕僚監部との連携を強化し、社会に貢献する活動を展開してまいります。

タナベコンサルティンググループ（TCG）について

TCGは、1957年創業の東証プライム市場に上場する日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、未来の社会に向けた貢献価値として「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」というパーパスを掲げております。現在は、グループ8社、約900名のプロフェッショナル人材を有する経営コンサルティンググループとなり、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業のトップマネジメント（経営者層）を主要顧客とし、創業以来18,900社以上の支援実績を有しております。

トップマネジメントアプローチで経営戦略の策定からプロフェッショナルDXサービスによる経営オペレーションの実装・実行まで、チームコンサルティングにより経営の上流から下流までを一気通貫で支援する唯一無二の経営コンサルティングモデルを国内地域密着のみならず、グローバルへと展開しております。