【ステーキのどん】大阪府大阪市「ステーキのどん城東古市店」が2025年12月8日(月) リニューアルオープン。

株式会社アークミール

株式会社アークミール（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳 先）が運営する「ステーキのどん」は、大阪府大阪市の「ステーキのどん城東古市店」を2025年12月8日（月）にリニューアルオープンいたしました。

店舗外観（昼）店舗外観（昼）

店舗外観（夜）店舗入り口（夜）

「ステーキのどん」は、ステーキ・ハンバーグなどのメインメニューをご注文いただくと、ライス・パン・スープがおかわり自由で楽しめるファミリーステーキレストランです。世代を問わず満足いただける“ボリューム感”と、気取らず楽しめる“飽きない美味しさ”を大切に、地域で一番愛されるステーキレストランを目指しています。

今回のリニューアルオープンでは、明るく入りやすい外観に刷新し、店内は清潔感と開放感のあるゆったりとしたダイニング空間へ生まれ変わりました。ご家族連れをはじめ、おひとり様まで幅広いお客様が気軽に利用しやすい店舗として、より快適な時間をお過ごしいただけます。

■リニューアル記念・期間限定特別価格メニューを販売

リニューアルオープンを記念し、2026年1月31日（土）までの期間限定で、ステーキのどん自慢の柔らかさとジューシーさがアップした「新 リブロインステーキ」を特別価格でご提供いたします。

◎通常価格：4,280円（税込4,708円）

◎特別価格：3,980円（税込4,378円）

牛肉の旨みをしっかり味わえるやわらかなステーキで、後味は軽やか。ランチでもディナーでもお楽しみいただける、この期間だけの特別企画です。

■ランチもディナーも楽しめる充実のメニュー

城東古市リニューアル特別価格メニュー

ランチタイム（～17:00）には、気軽に楽しめる「日替わりランチ」や、濃い目の味付けでごはんがすすむと好評の「ごはんどろぼうなランチ」をご用意しております。

人気のステーキメニューはランチから注文可能で、「しっかり食べたい日」のランチにも最適です。

ごはんどろぼうなランチ

ディナータイムには、家族みんなで楽しめるボリュームメニューから、お子さま向けプレートまで、多彩なラインナップをご用意。幅広いシーンでご利用いただけます。

【店舗内装】

〈ダイニング〉

・稼働式テーブル

お客様のご人数に合わせて、ご利用可能な可動式テーブルをご用意しております。

・ボックスシート

ゆったりとソファでお食事いただけるボックスシートもございます。

〈ドリンクバー・スープバーコーナー〉

〈おかわり自由のライスバーコーナー〉

お客様の気分に合わせて、自由にライスの量を調整いただける、セルフタイプのライスバーです。

たくさんお召し上がりください。

■アクセス

大阪メトロ今里筋線「新森古市駅」1番出入口から徒歩1分と、大変アクセスしやすい立地です。

■ステーキのどん城東古市店 店舗情報

住所：大阪府大阪市城東区古市3-16-14

席数：108席

駐車場：32台

リニューアルオープン日：2025年12月8日（月）

営業時間：

月～木：10:00～23:30

金～日：10:00～24:00

（ラストオーダー 各曜日閉店30分前）

店舗情報ページ：https://www.steak-don.jp/shop_detail.html?snum=55

【会社概要】

会社名：株式会社アークミール

所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-5 アルーサB館4階

代表者：代表取締役社長 柳 先

設立：1970年7月1日

URL：https://www.arcmeal.co.jp

事業内容：ステーキを中心とする料理及び飲料の加工・調理・提供

株式会社アークミールは「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。今後も食を通じて、世界の架け橋になれるよう取り組んでまいります。